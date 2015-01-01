飞利浦首席医疗官：AI会让医生有更多时间关心病人

飞利浦健康信息部首席医疗官罗伊·史密斯(Roy Smythe)博士预测，人工智能将预示着医学黄金时代的到来，医生们有更多时间关心照顾病人。

飞利浦健康信息部首席医疗官罗伊·史密斯(Roy Smythe)博士预测，人工智能将预示着医学黄金时代的到来，医生们有更多时间关心照顾病人。

假使医疗保健是一项持续的全球性临床试验，你身体上和医学上的每一处细节都将记录下来，以推动世界研究的发展。你想报名吗？

这是飞利浦美国健康科技首席医疗官罗伊·斯密斯（Roy Smythe）博士的美好愿景。Smythe博士早先是名癌症外科医生，曾在新西兰罗托鲁瓦健康信息会议上探讨健康与人工智能。

如果“人工智能”和“医疗保健”这样的词让你联想到机器人医生正在巡视病房，询问病情，像一台超级计算机几分钟内可以浏览数百年的研究数据，奇迹般地发现癌症的治疗方法，请忽略这些画面，这不是Smythe博士预测的未来。

围棋比赛选手们回应被谷歌人工智能程序Alpha Go打败。最新版本AlphaGo Zero表明了机器仅用40天可以学会人类数千年的积累的知识甚至更多。

“总的来说，人工智能被过度夸大了。”他说。

人工智能已应用于医疗保健中，还可能扩展到卫生系统的每一角落。

利用CT、MRI及其他扫描诊断疾病是人工智能对医疗保健最大的贡献之一。

Roy Smythe博士将人工智能分为三个层次：

1) 大数据分析—— 发现人类看不到的大数据集模型。

2) 机器学习——根据所见，培训机器应用、创建算法从而掌握数据。

3) 人工神经网络——使机器学会、掌握、发现像图片和医学扫描的非数据信息模型并从零开始自我训练。谷歌的AlphaGo Zero是这一重大突破的最佳例证。在没有人类的介入下，它自学如何在围棋中与人博弈。

评论家们认为，IBM的沃森（Watson）超级计算机在提高癌症治疗方面并未达到他们夸大的效果。

一些医院已基于人工智能基础数据分析，开展可能突发生命危险病人的危机预测。通过查找显示病人状态变化的模型，飞利浦的IntelliVue Guardin已利用重症监护数据开展滚动风险评分。

可能很多人不知道，飞利浦在专注大数据和人工智能的研究。目前，健康和医疗保健部门是飞利浦最稳定、挣钱最多的业务，涵盖了急性护理、紧急和短期治疗及专业医疗人员使用的各种设备。

飞利浦医疗正通过AI技术，将病人的个人生活状况、个人体征、专业诊断资料、病历，以及出院后的健康信息等串联起来，进而追踪其健康状况，对疾病做预防性、介入性的诊断和治疗。

Smythe博士期望：

今后的5到10年，这种实时预测也能应用于医院之外的地方。例如，监测家中患有心力衰竭病人的心跳和呼吸情况。添加一些其他数据将提高预测的准确性，比如病人的详细信息（种族、年龄、日常饮食、体育活动水平）、基因组谱及其特殊肿瘤或遗传疾病或特征。世界医疗保健一时间看起来像是一场全球100亿人的临床实验——机器寻找不同疾病在不同种类人群身上如何演变发展以及对于不同治疗方法的反应。

新西兰医学协会主席凯特·巴多克（Kate Baddock）认为，人工智能将扮演医生的补充角色，不会取代医生。

“很难想像这一愿景的准确性，并不是说现在不了解病人，但只有通过了解与他们相像的病人的经历，才能真正了解他们。临床医生对现在病人的了解都是通过治疗过的相似病人的经历及看到的一些相似经历获得。如果正在医治一位具有一定基因和人口学特征并患有肺癌的47岁白人女性，便可以实时获取全世界其他85,000名与她相似的病人信息。突然之间，我的推论和建议更准确、更有说服力。”

这一绝妙愿景的唯一不足是需要汇集世界上每个人的健康数据，这一做法可能会导致隐私和商业问题。Smythe博士承认，医疗健康企业需要放弃将数据作为有价值资产的想法，而科学家也需要说服公众相信分享他们最私密信息的好处。

他说，这一愿景的成功还取决于世界卫生体系从关注干预危及生命问题到未来疾病预防的转变。

使用数据模型预测个体疾病风险也颇有争议。2013年，因担心准确性和实用性，美国食品和药物管理局禁止像23andMe这样的基因检测公司使用基础遗传检测预测疾病。然而，2017年4月，他们允许对10种疾病进行有限测试，因为这些疾病与基因变异关系密切。

更多数据有助于提高预测准确性，但并不能解决因为风险造成不必要焦虑的伦理问题，而这种风险可能永远不会发生。医学扫描的准确性更令人担忧，因为高度敏感的人工智能诊断将显示并扫描与症状无关的异常情况，有可能导致对从未造成健康问题的缺陷进行不必要的治疗。

然而，作为一名有25年从业经验的癌症外科医生，Smythe认为病人通常更愿意知道自己的疾病风险。通过基因测试，他妻子得知自己有百分之五十的机会感染帕金森病时，她沮丧了很多天。然而，最后她很乐意发现早期症状，并遵循治疗方案。

即使拥有大数据，Smythe也不期望人工智能在10到15年内神奇地治愈癌症。也许未来的50年内能达到这一目标。人体与宇宙一样庞大而复杂 ——没有人能理解即使单个细胞。癌症是人体的衍生物，具有相同复杂的防御机制。

药物将更加个性化，有效地增加了治疗的可能性。IBM的沃森（Watson）超级计算机已使用人工智能辅助癌症治疗，但评论家们认为不足以夸大其作用，而且其过于依赖专家手动提供信息。

Smythe也不希望人工智能取代医生。

“医学是一门最不完善但最人性化的应用科学，任何涉及人性的事物都需要某种程度的人文关怀使其行之有效。”

普通科医生可能认为他们所做大多是人文关怀，但北美最近一项研究发现，普通科医生平均探望病人时间为13分钟，其中5分钟用于记录。在Smythe理想的世界里，人工智能将取代那些五分钟可做的琐事，让医生有更多时间关心病人。

“我相信，从现在开始的50年里，科技将会使医学更加人性化。”

新西兰医学协会主席凯特·巴多克（Kate Baddock）是名沃克沃斯的普通科医生，他认同帮助医生诊断方面人工智能潜力巨大，但她仍怀疑机器处理复杂慢性疾病的能力。

她认为急性医疗保健中，科学因素约占80%而人文因素占20%。然而长期情况的管理则与之相反，更像是人文占80％，科学占20％。这是她相信机器永远无法取代人类的重要一点。

关心病人和病情远不只是诊断能达到的...对于病情单一的人，人工智能发挥的作用最大，但问题是这些人只占很少的一部分。

Smythe无法说明医疗行业是否会因为人工智能的帮助而不断发展，但他相信目前正处于科技转型的混乱阶段。无论如何，医疗保健的黄金时代尚未到来，技术对其发展至关重要。

“随着医学发达国家人口的老龄化、全球人口不断增长、发展中国家慢性病和可预防疾病的增加，只有发挥科技的作用，否则我不知道人们将如何摆脱这些问题。”