解析联想AI实践：数字化让CIO职责发生了变化，而我们有数据中心 

几乎没人再质疑“联想All in AI”的决心，在多次公开AI战略之后，近日又拿出1亿元种子基金孵化高校AI人才，并在中国北京、美国莫里斯维尔和德国斯图加特落成三个AI创新中心。

CNET科技行者 11月4日 北京消息（文/周雅）：几乎没人再质疑“联想All in AI”的决心，在多次公开AI战略之后，近日又拿出1亿元种子基金孵化高校AI人才，并在中国北京、美国莫里斯维尔和德国斯图加特落成三个AI创新中心。这位PC“老大哥”一直用实践告诉大家，拥抱AI是一场变革。

这场变革，不但让企业卯足了劲数字化转型，也正在改变着CIO工作的本质。2018 Gartner CIO Agenda Survey 揭示了此现象，调查收集了全球98个国家主要行业的3160位CIO数据，结果是，有95%的CIO预期他们的工作将由于数字化而发生变化或者重新混合，这些CIO们代表着接近13万亿美元的收入/公共部门预算，以及2770亿美元的IT支出，CIO们将人工智能、数字安全和物联网列为最难以实施的三个技术。

对此，联想数据中心业务集团中国区副总裁李国庆深有感触，在联想创新科技大会济南峰会期间，李国庆告诉记者，大概10年前，CIO们跟他讨论，考虑的还是“计算多少就能买多少设备”，但今天CIO的压力在于，如何把业绩做好，如何能够比竞争对手做得更快、更先进。

眼见IT推动业务变革，CIO们的工作将不可避免地扩大范围，他们对于节能、敏捷性、整个端对端的体验非常重视，并且更加关心，如何将人工智能和各个行业的需求对接。

而面对AI三要素——算法、大数据和计算力，联想也有自己的AI策略，来帮助企业和CIO们把业务往前推进。

在具体的解决方案当中，联想主张两条腿走路，“设备+云”与“基础设施+云”。

在前端，联想为现有的个人电脑、智能手机设备插上“Personal Cloud（个人云）”的翅膀。同时还会基于自然语言、AR/VR等新兴的交互技术，开发连接有云内容和云服务的新型设备。再进一步，还会推出“PersonalizedComputing + Personalized Cloud（个性化计算设备+个性化云）。

在后端，联想将通过打造软件定义数据中心，实现IT基础设施的智能化，并在此基础上提供行业解决方案，帮助各行各业实现智能化转型。

总结而言：数据中心业务，加上联想前端的移动，以及越来越多的智能设备，组成联想一个数字化端到端的结构。联想数据中心业务集团企业级业务技术总监单奖定补充说道，“企业数字化转型，更多是从业务层面来说的。数字化转型落到IT里，需要的是终端加上后端提供信息服务的数据中心。”联想已经看到，未来的IT建设必须把设备跟后端的数据中心资源结合起来，才能提供一致性的客户体验。

大家都在说转型，核心其实是数据

一言以蔽之，“企业转型升级的核心就是数据智能”，联想集团副总裁、首席研究员田日辉说。

比如车联网，数据可以优化汽车本身的使用状态，优化用户体验；可以记录车主的行为模式；还可以跟保险公司合作，提供个性化的保险服务，对一些有不良驾驶习惯的人，提高他的保险费，提升他的安全意识。再上一个层面，数据智能可以提升整个运营机制，包括端到端的供应链、销售、采购、物流等体系。当然还可以做出价格对策、优化企业的投入产出比，甚至可以根据竞争对手、宏观经济的一些数据来预测产品的销量。

那么企业如何“数据智能”？田日辉介绍了联想大数据平台产品Leap HD，从产品线采集企业数据，然后进入到HD，进行深度的数据分析和数据处理。田日辉说：“LeapHD突破Spark计算引擎，性能超越200%。”还有联想工业物联网的平台LeapEdge，它能够从高端的装备机床里面拿到实时数据，进行实时的数据处理和运行，曾经在一个50万并发的数据采集作业中，数据处理达到毫秒级。联想另有数据管理的平台LeapAI，基于两百多种算法，它会根据企业的使用场景，与垂直应用领域进行组合，且它是一个开放平台，开放给联想的合作伙伴、投资的科技企业等。

当然，有了这些数据平台和模型还不够，考虑到企业也会有专业人员匮乏的情况，一旦遇到没有人可以使用这些平台的情况，联想给出了可行性方案——提供从研发、采购、生产、销售、服务全价值链的垂直应用，提供一整套流程，譬如，企业要哪些数据，这些数据从哪些系统来，在这些平台上如何组织，有何种算法，如何将其变为最优的结果，并且这个结果如何跟生产系统对接，让它发挥最优的效率，帮助企业能快速地进入到数据智能的应用价值。

李国庆说，联想做大数据6年多时间，自身的应用已经构建了全球统一数据平台。目前全球有2000台服务器，9个数据中心，约140个实验室，逾2000位工程师，所有大数据优化的成果都是通过实践得来。

数据中心业务，让计算更智慧

与传统PC和手机不同，联想的数据中心是一个去年才从联想PC分离出来的业务，不过贡献的销售额却不少。在联想2017财报显示，数据中心集团（包括服务器、存储、软件和服务）营收达41亿美元，占总营收10%左右。印象中，与联想数据中心相关的收购案是联想2014年初以23亿美元的价格收购了IBM的X86服务器部门，3年多过去了，数据中心业务也有了变化。

在联想数据中心的业务分三层，第一层核心是基础软件、硬件、实施能力。再往上，联想会根据云、HPC、AI等不同的负载类型提供一个架构，结合第一层的基础能力，组成一个解决方案。第三层就是具体的应用场景，包括智慧城市、智慧医疗、智慧交通等等。

具体的解决方案上，x86服务器依然是联想优势。然而今年6月份，联想发布了两个数据中心产品：ThinkSystem和ThinkAgile，为企业智慧化转型提供基础支撑。

ThinkSystem系列是涵盖服务器、存储和网络系统的完整解决方案，能实现端到端的客户体验；ThinkAgile解决方案基于ThinkSystem平台，为混合云、超融合基础设施、软件定义的存储以及软件定义的基础设施而设计，实现了基础设施与应用的无缝集成。

在联想创新科技大会济南峰会期间，联想发布ThinkSystem 14款新机器，包括1路机架、2路机架、8路机架、刀片系统，还有水冷的高密度服务器。

目前ThinkAgile的三类产品包括ThinkAgile的HX系列（联想与合作伙伴一起开发的一款针对超高管理性、超级方便的超融合的产品）、ThinkAgile SX for Nutanix（面向交钥匙的超融合工程）、以及即将于今年年底跟微软联合发布ThinkAgileSX for Microfost Azuer Stack，提供本地云服务，并且帮助用户部署简化、一致的混合云。所有的ThinkAgile都支持软件定义的存储，所有的ThinkAgile产品线都支持云化的网络操作系统C-S。

然而一个数据中心的打开方式，并非简单的产品组合，而是应该考虑如何落地，如何帮助企业转型。

就拿联想数据中心来说，强项在于HPC超算解决方案和一支行业顾问团队，但弱项在于落地能力。联想数据中心业务集团中国区首席架构师毕巍坦言，“联想在制造业已经积累深厚的行业能力，但在其它行业的步伐稍慢”，不过好在联想有创投集团，过程中也积累了丰富的方案能力，包括智慧城市、PaaS、智慧化的应用方案，补齐了短板。加上行业顾问，以及底层的大数据能力、AI能力和计算力，来帮助客户完成这一波的智慧化转型。

譬如，联想位于合肥的联宝厂，已经成为电子产品单体工厂，目前已经完成了智慧物流管控，员工随时随地可以用移动端追踪每一张订单。今天联宝厂里，目前联宝厂已经有70%的产品有定制化需求，当中有20%左右是小批量定制的。也就是一个传统工厂完成了智能制造升级的例子。

再譬如平安城市，摄像头已经走到第三代，背后有人工智能支撑，它可以实现模式识别，弥补在遥远的距离和黑暗环境下的脸部识别的不足，形成一个更精准的监控能力。在后端，联想云数据中心坐镇，支撑各个警种数据处理以及综合作战指挥能力。

要让计算更智慧，背后有AI

正如李国庆所说，企业数字化转型，只要涉及到数据，就意味着后端一定要有一个数据中心，有一个HPC的解决方案，帮它分析，帮它判断，辅助前端AI/AR的功能。

作为中国起步较早的超算（HPC）厂商，联想在2001年成立了高性能服务器事业部，开始了在超算（HPC）领域的探索。在刚刚结束的ISC 2017上，联想以91套高性能计算系统入围全球HPC TOP500份额榜，连续三年获得中国第一，继续蝉联全球第二。

为了跟上时代潮流，联想已经成功地把人工智能、智能监控、预警和报警功能整合到HPC系统里面。联想数据中心业务集团中国区企业级营销产品营销总监李炜说，这些AI元素的更新与完善，是持续推动联想高性能业务战绩累累的一张保险单。

在过去三年，联想的超算取得了三级跳，2015年有23套系统，2016年有84套，今年有91套。具体案例上，去年，联想的高性能保障了都灵冬奥会、上海世博会，而且保障了历次的中国载人航天飞行，从神舟一号到神舟九号、天宫一号和天宫二号，以及两个天宫在太空的对接。载人航天总设计师曾对媒体说，这项对接的精确度，相当于用一支步枪击中12公里以外的一只苍蝇。

联想的高性能还保障了国内外高校、政府机构、大型企业等。丹麦风力发电机制造商维斯塔斯CEO曾在联想第二届超算大会上说，联想的高性能帮助它的效率从38%提高到43%。这家制造商的GDP有170多亿美金，占丹麦的1/10。

而且，联想成功交付北京大学高性能计算校级公共平台集群。作为国内高校首个温水水冷超算中心，该项目采用联想深腾X8800超级计算机系统建设，解决CPU和内存散热问题，节能效果显著，LINPACK效率达到92.6%，PUE值达到1.1。

李炜说，水冷有三个好处。最大之一是PUE值非常低，联想可以做到1.1以内，之前在更大的项目里已经做到过1.04，这意味着能降耗40%；另外，传统数据中心噪音极大，但联想的水冷技术是不需要风扇的，会降低噪音困扰，“一个满负荷运转的服务器，噪音可以控制在50分贝以内”，低于会议室的沟通声音；此外还可以提高CPU的使用率，“传统的风冷降热达60%-65%，而联想第一代水冷达80%，第二代达88%左右，这就意味着，联想可以让英特尔的CPU长期运行在额外贡献30%的状态。”

所有高性能计算硬件，都由联想有自主开发的智能管理系统管理起来，它就像一个windows，可以直观展示每个节点的效率，可以分成很多计算流，可以承担很多功能。