当李宇春的新MV用上了英特尔AI，“Intel inside”也有了新内涵

从“Intel Inside”到“Amazing Experience Outside”，将内在技术转为外在体验。不过，有了技术支撑，英特尔现在还面临的一道转型题：品牌营销，如何将技术转化为品牌影响力。

CNET科技行者 10月31日 北京消息（文/黄当当）：成都，一座慢悠悠又极具人情味儿和生活气息的城市。坐标中国著名商业街“春熙路”上，却悄悄搭起了一间神秘的屋子，位于成都IFS古迹广场之上。

成都IFS古迹广场上的神秘屋子

屋子上贴满「CHRIS LEE x Intel」的标签，原来是李宇春今天要发布首支基于英特尔人工智能技术的MV——《今天雨，可是我们在一起》。

李宇春首支人工智能MV拍摄花絮

有个小插曲，《今天雨，可是我们在一起》 这首歌是李宇春为歌迷而作，因为无论是演唱会还是活动，经常遇到大雨天，但尽管如此，她的支持者还是不离不弃，所以MV中分别搭建了多个场景，再结合英特尔3D人脸面部表情捕捉技术，配合面部特效，以表达不同场景下李宇春的情绪变化，让歌迷对李宇春的“内心世界”有一个更直观的感受。

英特尔3D人脸面部表情捕捉技术情绪房间体验区



这是英特尔首次将AI技术运用到音乐作品拍摄中。现在，英特尔还想将这项技术“民主化”，从“Intel Inside”到“Amazing Experience Outside”，让内在英特尔技术，在AI时代，转化为外在精彩体验。

这个“转变”不仅是英特尔AI技术最重要一个特质，也是其品牌贯彻的精神，用技术去降低体验的门槛，让更多精彩体验诠释科技在不同领域的可能性。譬如，这次MV就是一次全新尝试。

而上述这间房子，正是英特尔3D人脸面部表情捕捉技术情绪房间体验区，不仅模拟了MV中的部分场景，还有360度全景MV裸眼视效，英特尔AI技术体验。英特尔宣布，这间屋子还将对外开放，将科技融入到音乐的“体验”进行到底。

同样是3D人脸建模，但英特尔AI让“音乐体验”有了新面孔

这首MV创意思考历时6个月，制程采用英特尔3D人脸面部表情捕捉技术。而这项技术，恰好来自英特尔中国研究院。

英特尔中国研究院是继美国以外最大的一个分支，目前对于人工智能相关研究主要集中两大部分：一个是与视觉相关的AI核心算法，另一个就是机器人。

本次运用在《今天雨，可是我们在一起》MV中的英特尔3D人脸面部表情捕捉技术，实际上是人脸技术的延伸。这项技术用到了人工智能最重要的分支：机器学习和深度学习。

英特尔3D人脸面部表情捕捉技术

首先，英特尔的技术工程师从数十万的人脸图片数据中，训练出的人脸识别模型，用于对视频图像进行智能分析：自动捕捉人脸区域，定位人脸关键特征点（如眼睛，鼻尖，嘴唇，眉毛，脸颊轮廓点等），生成人脸部件的边缘轮廓线（嘴唇线，眼睛线，眉毛线，面颊轮廓等）；

然后，再从数百个三维人脸扫描数据中训练出一个参数化的三维人脸形变模型，用于模拟任何人的相貌脸型以及表情变化；

最后，通过数万张人脸照片，学习从2D图像到3D人脸的映射关系，确保从2D照片到3D人脸的精准转换，从而达到实时3D人脸建模的效果。

英特尔中国研究院院长宋继强

此前，在类似《阿凡达》等科幻电影中，也曾多次尝试采用面部捕捉头戴设备和面部表演捕捉还原系统。那么，英特尔3D人脸面部表情捕捉技术是否采用同样原理呢？

“这个实际上大不相同”，英特尔中国研究院院长宋继强揭开技术背后的故事。

原来做特效时首先需要演员在脸上做标记，并配合多个摄像机同时拍摄，通过摄像机定标同时处理反算出脸上点的三维坐标，精细追踪每个人脸上网络的位置，从而建立三维模型生成网络模型。后期通过3D模型，再将演员的脸替换。这样做的代价是，需要特殊的设备以及大计算量去做支撑。

英特尔3D人脸面部表情捕捉技术，只需一个普通二维摄像头，或二维照片

然而，英特尔3D人脸面部表情捕捉技术不同，只需一个普通二维摄像头，一张图片，通过二维照片提取的特征点去做映射和变形，最终形成三维模型脸。

数十万张人脸训练模型

宋继强透露，这项技术花费了研究院2年多的时间，主要划分2个阶段：前期做人脸各五官的准确提取，之后训练了可变形的标准3D脸。过程中，英特尔运用了多个机器学习和深度学习算法，数十万张人脸训练模型。

英特尔将训练好的模型部署到PC上（即提供PC开发套件），在人们实际执行人脸检测和提取模型用PC即可。所以，一般开发者不需要再训练，只需再做特效。并且每一帧上都有一个对应的三维模型，做参考点去叠加特效。

“这个意义在于大量减少需要计算成本、硬件成本。如果要使用这种技术，在虚拟现实场景里面创建人的三维的化身，只需提供照片即可。”宋继强表示，英特尔技术让原本“遥不可及”的体验变得更亲近。

英特尔的AI标签，原来它是这样一家公司

作为最大的芯片厂商，英特尔现在很期望能够成功完成转型，并将自身重新定位为支持人工智能与技术革新发展的核心驱动力量，一直强调自己是一家“数据公司”。

但英特尔也通过一系列举动，希望人们从人工智能的角度重新认识它，以及人们熟悉的“Intel Inside”。 正如英特尔想要传递的信息：

“数据在哪里，英特尔在哪里；英特尔在哪里，人工智能在哪里；人工智能在哪里，美好未来在哪里。”

就目前来看，先后收购的各初创企业对于英特尔的AI发展野心确实起到了理想的推动作用——其中包括2015年收购Altera与Saffron、2016年收购Nervana与Movidius，以及2017年刚刚收购Mobileye。

投资方面，英特尔也已经凭借着Mighty AI、Data Robot、Lumiata、CognitiveScale、Aeye以及Element AI等初创企业的协助不断充实着自己的AI方案组合。

尽管AI创新仍处于早期发展阶段，但英特尔在AI推进方面采取的广撒网战略确实有其合理性。不过尚不清楚的是，英特尔要如何将这么多技术资产进行整合与有效串联。但是宋继强表示，在英特尔内部每个领域都有专家负责整合全公司相关资源，还有定期会议，方便技术交流。

英特尔展示从硬件、库和语言、框架、工具到应用方案的AI全栈实力

相较于整体AI战略，英特尔也更为强调其AI硬件组合。前段时间，英特尔刚宣布将在今年年底之前发布Nervana神经网络处理器（简称NNP），即此前代号为“Lake Crest”的项目。

英特尔在AI芯片方面还储备有其它杀手锏，具体包括至强家族、FPGA（来自Altera）、Mobileye（车载平台）以及Movidius（用于边缘位置机器学习）。

然而，英特尔一直对自身的AI应用或者AI技术所要专注解决的实际方向保持缄默。此次，首支基于AI技术的MV便是它向世界发出的讯号之一，从“Intel Inside”到“Amazing Experience Outside”，将内在技术转为外在体验。

不过，有了技术支撑，英特尔现在还面临的一道转型题：品牌营销，如何将技术转化为品牌影响力。

一家49年历史的新公司： 从“Intel Inside”走向“Amazing Experience Outside”

在许多人印象中， “芯片公司”、“PC处理器制造商”、PC上的“Intel Inside”都已成为英特尔独有的身份标签。但是，步入大数据时代，这些标签早已不能满足对该公司的描述。

现在，英特尔不仅重新制定公司未来战略重心“数据”，它还有一个举动，即刷新人们记忆中，对于其品牌的认知。

英特尔全球市场传播事业部副总裁 Becky Brown

Becky Brown，现任英特尔全球市场传播事业部副总裁，正在积极推动公司从幕后走向台前，利用体验式营销，将内在英特尔技术，转化为外在精彩体验。

事实上，我们的确看到英特尔发生了转变。过去的一年时间，它正通过不同形式的体验式营销举措，诠释科技在音乐、体育、游戏、艺术、时尚等各种领域的可能性。

比如，携手Lady Gaga亮相格莱美打造全新视听观感，与英国皇家莎士比亚剧团全新创作经典戏剧《暴风雨》，在超级碗中场表演环节打造无人机灯光秀，与NBA、西班牙足球甲级联赛等赛事共同打造全新观赛体验，打造英特尔极限大师杯赛（IEM）创造电竞速度体验，携手央视春晚创作全新舞蹈节目，成为TOP合作伙伴以推动奥运体验的变革……

“通过这一系列举措，英特尔品牌正在被更多人了解，尤其是千禧一代。”Becky Brown表示，这次与李宇春的合作，也是英特尔首次将AI技术运用到3D人脸建模之中。

成都国际金融中心古迹广场

不过更令我好奇的是，这场发布会的举办地点——成都国际金融中心古迹广场。明明是夜景颇有香港中环之姿的国际化一站式商场，为何要叫“古迹”？原来在这一点新一点旧之间，真藏有奥秘。

询问过当地人，才知道当年，香港九龙仓集团以1.65万/㎡的楼面价格拿下成都红星路广场这块“地王”，当集团高层正豪情万丈勾勒着成都商业全新的国际化天际线时，一片唐宋时期的水利工程遗迹就在脚下破土而出。

如今，遗迹上方已加盖了玻璃地面，成为成都IFS古迹广场。现代商业与古迹的融合，似乎印证一个隐喻：一座城市，没有全然的新，一切的国际化都要根植于其历史之上。商业运营亦然。

正是在这座城市最具味道的的建筑前，一家拥有49年历史的国际“新”公司——英特尔，向未来传递出一个明确的信号：它正在从芯片公司转型数据公司，从“Intel Inside”走向“Amazing Experience Outside”。