布局物联网，高通不仅看中了“网”，在“物”端也憋了“大招”

从成立之初至今30多年以来，高通一直专注于无线通信领域，成为推动3G、4G技术发展的重要推手之一，在当前5G标准的制定过程中也扮演了举足轻重的角色。如今，物联网已经成为其业务中的一大重点。

CNET科技行者 10月30日 北京消息（文/高玉娴）：我们身边的一切事物都在变得越来越智能，从每天最离不开的手机，到水杯、冰箱、跑鞋、汽车……无一例外。而这一切变化与物联网技术的发展有着莫大的关系。

Gartner预测，到2020年，全球物联网互联的“设备”将超过200亿台。这是一个非常庞大的数字。在这样的大势之下，许多行业也在逐渐通过物联网技术洞察市场、提高效益、缩减成本。据分析师预计，到2025年，物联网应用将带来共计最高达11万亿美元的整体经济效益。

网络通讯技术的发展让物联网又火了一把

其实物联网并不是一个什么新鲜的概念。如果我们把它拆开来看，其实无非就是两个重点，一是“物”，另一就是“网”。从上个世纪90年代被提出，物联网一直发展至今，技术越来越成熟，也被应用于各个领域。

那么，为什么在近几年来又火了一把呢？可以说，网络通讯技术的更迭、LTE 移动网络的普及，在其中发挥了至关重要的作用。尤其是3G、4G技术的成熟，以及5G时代的渐行渐近，给了物联网的进一步深入应用提供了非常大的助力。

智能共享单车、智能路灯系统、市政供水系统中的智能感知系统、智能娃娃机等等，我们看到，物联网的应用场景也在变得越来越多样化，通过扩展现有的网络，物联网可以让机器设备间彼此协作，而在这一过程中，LTE loT 和相应的调制解调器是两大必不可少的条件。

为了应对这些要求，国际标准化组织3GPP在2016年6月的Release 13发布了两个全新LTE规格，即Cat-M1（eMTC）和Cat-NB1（NB-IoT）。

从成立之初至今30多年以来，高通一直专注于无线通信领域，成为推动3G、4G技术发展的重要推手之一，在当前5G标准的制定过程中也扮演了举足轻重的角色。如今，物联网已经成为其业务中的一大重点。

在高通看来，物联网涉及多种连接技术，包括Wi-Fi、蓝牙等，而最终占主导地位的还是蜂窝式移动通信技术。

因此，依托于无线通信领域过硬的研发基本功，高通也将继续关注蜂窝技术，尤其在近两年来在eMTC和NB-IoT也投入了非常大的精力和资源，推出了 MDM 9206 LTE 调制解调器，集成了 CPU 和定位技术，支持全球 Cat-M1（eMTC）和 Cat-NB1（NB-IoT）以及 GSM 多模。高通的目的是把所有的产品智能化，形成一张网，令彼此连接。

而要实现这样的愿景，其现阶段的目标是不断推进自身的产品与技术在物联网领域落地生根，与行业应用场景更好地结合起来。帮助客户在多个领域实现物联网产品的商用。

用广泛的技术组合满足高度多样化的需求

在物联网领域，高通关注的主要是机器人与无人机、联网摄像头、语音与音乐设备、智能家居和家庭娱乐、AR/VR设备、家居控制与自动化、可穿戴设备以及商业和工业物联网等几个细分领域。

然而，当前最大的挑战在于，不同的细分领域之间在硬件的尺寸大小、网络连接性能、计算和数据处理能力等方面的需求存在非常大的差异性。要满足这样高度多样化的需求，必须通过广泛的技术组合来满足。

对此，得益于在移动创新方面的领导地位，高通的优势是可以将在移动领域的广泛技术复用在这些细分领域当中，提供包括移动、多媒体、蜂窝、Wi-Fi和蓝牙系统级芯片在内的芯片和平台产品组合，通过完整的技术产品路线图满足物联网不同的成本和技术需求。看几个例子：

在可穿戴设备领域，高通的可穿戴平台已被超过150款可穿戴设计所采用。如在音频行业，高通不久前发布了多款全新音频平台，据说这些平台还可面向具体应用进行设计，包括下一代高性能耳机与扬声器、具有综合性能的中端耳机与扬声器，以及有线USB-C耳机；

在智能家居领域，多个行业品牌已经出货1.25亿部采用高通技术连接芯片的产品，包括电视、家庭娱乐和其他联网家居产品。在商业和工业物联网应用中，超过30款设计正在采用高通支持多模LTE Cat M1/NB1、E-GPRS和全球RF频段的MDM9206调制解调器。

基于MDM9206，高通可以支持打造各种便于机构或企业管理的智能产品。譬如超声波智能水表产品，能够实现远程计量的智能控制，并实时或定时将流量、时间、位置等数据甚至是设备的状况发送到水务公司，同时用户也可以通过APP或网页查看自己的用水情况和余额；再如智能的冷链系统，通过设备中的传感器，设备就会自动监测冷柜中的温度变化、设备可用性及冷藏环境的健康度，并定时进行数据信息报告。如果冷柜出现故障，也能迅速发现并发送故障报告。

除此之外，高通的相关技术也在物资运输、汽车的信息娱乐系统、电动汽车动态充电等场景得到广泛的应用。

让终端也具备智能性

然而，事实上，高通在物联网的布局绝不仅仅只在于“网”，还在于“物”。

除了在日常物品中提供物联网所需的连接、计算和安全技术，高通还憋了一个“大招”，就是大幅扩展网络边缘的能力，把智能的特质放在终端，使得网络边缘的终端自己具备智能性、便捷性和安全性。

目前，高通已经能在终端设备侧实现一些机器学习的能力，比如最新推出的骁龙835芯片就拥有高性能的图形处理能力，还有数字信号处理器DSP，加上软件算法，使得机器具备自我学习的能力，它能帮助终端设备进行自我监控并学习用户的行为。如果发现用户的行为突然出现了怪异或失常，或者用户在设备上做了一个通常不会做的举动，终端设备就会给用户推送一个信息，提醒他可能出现了问题，并阻止这一行为。

这让机器设备本身能够理解复杂的世界，而不需要每次通过互联网发送到云端，再回传到终端，避免了在云端个人信息、信息安全和传输上的时延问题等，从而使得机器的反应速度大大提升。在这一过程中，高通不仅能够提供硬件平台，也能提供软件方面的支持。

举例来说，在高通已经关注十多年的物联网汽车领域，其专门针对汽车行业提供了特定类型的计算平台，以支持无人驾驶系统运行和传感器的融合。而如果在终端就能快速自行计算，不仅能够减少交通事故，同时也能提高整体的行车速度，在很大程度上缓解交通压力。

除此之外，高通还在“紧锣密鼓”地与其他的合作伙伴一起在物联网的各方面展开合作，包括运营商、互联网公司、OEM厂商等，提供超过25个可供量产的参考设计平台，产品覆盖支持语音的家居助理、联网摄像头、无人机、VR头盔、照明、家用电器和智能中控/网关。

如不久前与中国移动研究院及摩拜单车合作启动了中国首个 eMTC/NB-IoT/GSM（LTE Cat M1/NB1和E-GPRS）的多模外场测试，与中科创达合作开发了摄像机和无人机参考设计平台等等。

目前，高通已经与上百家不同领域的企业进行合作，并且合作范围仍在不断扩展。通过利用相关的技术和物联网终端产品，在“万物互联”的未来，人们的生活方式、企业的生产、管理和运营方式，都将变得令人“难以置信”。

