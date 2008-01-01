麻省理工研究出新摄像头技术，搞定了一个自动驾驶的致命性问题（附视频）

有个这套系统，自动驾驶车辆能够“见微知著”地观察盲区内的物体。

用肉眼观察角落另一边的盲区或许不太现实，然而经过科学家们多年研究，已经可以利用专门的激光器实现了。而现在，麻省理工计算科学与人工智能实验室（MIT CSAIL）的研究者们又向前迈进了一步：他们开发了一套成像系统CornerCameras，可以从地面反射的微光中探测到物体。

这项研究的原理很简单：所有物体都会反射光线，CornerCameras系统能够使用智能手机摄像头采集的视频，实时测量隐藏物体的速度和轨迹。当然，人眼是无法看清这种变化的，但摄像头可以，通过观察角落附近的地面，再根据地面阴影的变化，判断另一边是否有东西在移动。

MIT CSAIL一位发言人说，这项技术有一系列应用场景，包括消防队员在焚烧的建筑物内寻找人，以及自动驾驶汽车探测盲区内的行人等等，在这种应用场景中，它并不需要任何细节，只要知道那边有东西就行了。他还说，这个系统方便的地方在于，可以使用智能手机摄像头采集的视频。

博士毕业生Katherine Bouman是该系统论文的主要作者，她表示，“即使这些‘半影’（模糊的阴影）实际上对于摄像头来说并不可见，我们还是可以通过系统看到它们，以确定它们在哪里，以及它们要去哪里。”

而且，为了观察这种方法对自动驾驶汽车是否可行，她们在阴影角度拍摄了一段远处角落的视频，结果依然能够获得明确的信号。也就是说，即便汽车距离角落很远，也依然能够使用这套系统。

不过，这种方法也存在一些弊端：尽管它可以检测盲区内障碍物的移动速度、位置，但无法辨认该物体的任何细节信息，包括边缘、形状或纹理。相较于激光器的激光反弹原理，这种技术只能检测出在明亮环境下移动的人或物体。而且，用于分析的视频源也必须保持稳定，否则也会出现纰漏。

尽管存在漏洞，但就目前而言，这套系统已经是一项突破了。它在室外明亮光下表现得很出色，甚至在雨中也能工作。

关于雨中作业，Bouman比较惊讶，“由于雨水改变了地面的颜色，所以我认为，系统无法看到光线中千分之一的微小差异。” 不过，“由于系统整合了几十张图像的信息，足以抵消雨滴的影响，所以你可以看到物体的移动。”

CornerCameras系统目前需要一台笔记本来进行必要的图像处理，但Bouman说，这个问题可以在未来得到解决：“从计算角度看，该系统完全可以在手机上运行，只不过我们还没有这么做而已。”

Bouman同麻省理工学院教授Bill Freeman、Antonio Torralba和Greg Wornell共同撰写了这篇论文，Bouman将在本月晚些时候在威尼斯举办的International Conference on Computer Vision（国际计算机视觉大会）上介绍最新工作。

<来源：the Verge；编译：科技行者>