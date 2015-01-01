朋友圈盛不下的杭州云栖，记者亲身告诉你发生了啥

在云栖大会现场记者听到了一些参会者的感慨：每年都会参加阿里云栖大会和华为HC大会，如果说这两场大会有什么不同的感受，那么，最大的区别就是生态。

CNET科技行者 10月14日 北京消息（文/高玉娴）： 作为一个九零后，科技行者记者第一次来到云栖大会，见识了一把科技界的“饕餮盛宴”。听说去年的云栖大会参会人数达到了4万人，吓得我赶紧起了个大早来占位，本以为凭着媒体证能顺顺利利进到会场，没想到的是最终还是没能赶上“早集”，在安检前的排了接近一个小时的队，眼看队伍挤满了整个楼层，从论坛会场到各大展区，眼见之处无不摩肩接踵。后来才知道，这个大会来了近5万人……

更有趣的是，有大叔发朋友圈牢骚称上厕所太难，别人家都是女洗手间排长队，这里却是男洗手间排大队。虽然近几年来，云栖大会的女性参会者数量大有增长之势，但是，这个前身为开发者大会的科技盛会，则是属于“技术男”的“狂欢”，是IT互联网圈子里的大事件。

一个小镇所释放出的生态力量

据马云所说，在第一次开发者大会上，出席人数还仅有100人。而从那100人到如今的5万人，在这8年里，是什么让云栖大会成为了一个科技圈的“吸铁石”呢？在云栖大会现场记者也听到了一些参会者的感慨：每年都会参加阿里云栖大会和华为HC大会，如果说这两场大会有什么不同的感受，那么，最大的区别就是生态。

记者在专门的合作伙伴展区看到了几十家合作伙伴的展台，不仅有英特尔、SAP、金蝶、H3C、联想、浪潮、万国数据等国内外的行业领导者、技术公司，也不乏诸多初创企业。

从10月11日，到截止科技行者发稿，我们也陆陆续续的收到了来自几十家IT互联网圈子的合作伙伴新闻稿，这些新闻稿的共同点，就是在云栖大会上，和阿里云一起发布了什么解决方案，实现了什么样的合作，交付了什么样客户，一时间，感觉圈子里的人好像都来到了云栖小镇。

“登上月球的使命不是NASA一家机构可以完成的，在这背后还有上千家公司的一起努力。”阿里云大数据事业部总经理、阿里云人工智能首席科学家闵万里在2017云栖大会生态峰会上如是说。

阿里云大数据事业部总经理、阿里云人工智能首席科学家闵万里

“因此，在发展人工智能的征途当中，也不能仅凭阿里巴巴一家之力，需要聚集整个生态的力量一起推动。我们希望围绕阿里云，与更多的技术公司、创业公司甚至是传统行业的服务商一起来实现‘多体智能’。”

如今，阿里巴巴已经从最初的电商平台，延伸到支付、文娱、云计算，发展成为一个经济体，一个生态系统。它的目标是到2036财年，成为仅次于美国、中国、欧盟和日本的全球第五大经济体。其中，阿里的云业务已经在国际市场上挤进前三，与亚马逊和微软构成了云计算的3A阵营 (AWS、AlibabaCloud、Azure)。

用闵万里的话说，小到量子，远到宇宙，只要有数据的地方就将是阿里想要去触达的地方。也正如他所说，这一切靠的不仅仅是阿里巴巴自身的实力，还有赖于数千家合作伙伴的协同力量。

把自己踩过的坑趟平了，把能力输出来

在阿里巴巴看来，企业正在面临一个巨大的变化，就是从单纯的“为客户做什么”到“为合作伙伴，并与合作伙伴一起为客户去做什么”，而协同会让企业跑的更快，走得更远，让企业自身也变得更强大，企业、合作伙伴、客户“三位一体”正在成为趋势。

因此，未来云计算服务商之间所比拼的是全链路的服务能力和多产业的耦合能力。这是阿里云近几年来的布局重点，也是其目前在云计算市场中的最大优势。

2014年，阿里云发布“云合计划”，使得合作伙伴能够基于阿里云计算平台提供金融、政府、制造、教育、医药等不同领域的解决方案，包括咨询、架构设计、云迁移、工具应用开发、数据分析等综合云服务，着手建设生态体系，并明确了这一生态体系发展的3年目标。

时至今日，3年已过，阿里云的整个云生态中已经拥有230万的用户，超过5000家的合作伙伴，云市场商品愈6000款，交易额同比增加450%，授权中心60余家，专属授权服务团队破千，覆盖中国90%以上的五线城市，生态合作伙伴平台（APS）赋能超过10000人次。

在生态系统中，合作伙伴可申请各种合作计划，包括云市场、应用软件、 云分销 、云服务 、认证与培训 、系统集成等，并完成相应能力认证、审核及分级。如今，通过对以往交易的数据积累和业界领先的人工智能算法，云生态还可以为每位合作伙伴勾勒出包括行业标签、成功案例、技术认证、服务达标、用户评价等指标在内的“能力雷达”，用户的每个需求，都会用来与“能力雷达”进行匹配，并自动选择最合适的合作伙伴。

阿里云合作伙伴事业部总经理荆慧在生态峰会上强调，阿里云要做的是“普惠生态”，要把阿里自己走过的弯路、踩过的坑趟平了，把能力输出出来，赋能给合作伙伴，让合作伙伴在阿里云的生态中，能够以更快的速度、更稳的步伐、更精准的投入去成长。

阿里云合作伙伴事业部总经理荆慧

她表示，只有云生态真正地成长起来，才能给生态中的企业、合作伙伴和客户带来成长。因此，通过APS智能平台以及全球增长最快的云市场平台，一个“天网”和一个“地网”，并依托于最核心的云计算、大数据和人工智能能力，阿里云要做的是把全生态的能力连接在一起，让合作伙伴在其中真正地发生连接和聚变。

从“云合计划”到“智能云生态”，生态图谱日渐完善

阿里云市场事业部总经理朱以军在会上也坦言，阿里云自身有100多款产品，几千个工程师，但在阿里云平台上却有上百万的付费用户，因此，只有与合作伙伴一起才能把事情做好。

阿里云市场事业部总经理朱以军

在合作的过程中，阿里把上百万的用户市场揽在云平台上，并通过整合底层的网络服务资源和相关的应用，以打包的服务方式输出给客户。

在“云合计划”的基础上，去年，为了进一步推进SaaS生态建设，阿里云还发布了“绿洲计划”，针对中小SaaS企业开放阿里云的渠道体系。

而在今年的生态峰会上，阿里云又发布了与红帽、SAP、data Artisans等企业的全新战略合作。红帽副总裁Michael Ferris在峰会上表示，“云+软件”模式特别适合红帽在中国落地，并期待云市场的全球发展促进红帽业务增速提升。而data Artisans CEO Kostas Tzoumas也表示，阿里全球最大的交易数据、阿里云广泛的客户群体和生态伙伴，能够为其带来更多技术挑战和客户市场。

随着生态系统的不断健全，阿里云又引入了“智能”的概念，形成了智能生态全景图，希望能够打造一个智能云生态，其中包括国际生态、销售生态、服务生态、行业生态、产品生态和阿里云大学六大领域，覆盖技术合作类、应用类、服务类、人才培养类和创业创新类等不同维度和类别的合作伙伴。

据朱以军介绍，如今，阿里云全球智能生态基础网络已经构建。许多国内外的知名企业也都在从中受益，如浙江交通、红岭创投、ofo、SAP。以SAP为例，在与阿里确认战略合作的18个月来，其已经完成了数个标杆产品在阿里云市场的上架，推出了SAP Business One云解决方案，并与NetApp、Splunk、思科、用友等与云市场联合发布“商业软件试用”计划。同时，目前阿里云也已经通过了SAP HANA认证，双方将进一步在生态领域合作，并在Netweaver认证及开发者社区等方面推进合作。

回过头来看，在去年一年中，阿里云的合作伙伴业务增长率超过了200%。正如阿里云总裁胡晓明在大会上所说：未来云市场100块钱中的85块是合作伙伴的。云生态使合作伙伴“基于阿里云、超越阿里云”，这正是云合三年指数级增长的原因。

从产学研合作着手，打造云生态下的创新人才工厂

事实上，还有一点非常值得关注的是，在整个云生态全景图中，阿里除了与企业间的合作生态，还打造了“阿里云大学”，其中包括与高校的合作、成立云栖商学院、互联网大学、开放实验室，同时也在不断拓展人才市场。其愿景是成为云生态下的创新人才工厂。

举个例子，“阿里云天池大赛”就是其中一个非常典型的示范项目。据闵万里介绍，截止到今年的9月26日，通过该大赛平台，已经聚集了全球十万多的数据开发者、数据爱好者和数据科学家，他们已经成为阿里云生态的重要杠杆，可以为合作伙伴找到合适的落地项目并在过程中输出大量的智力资源。此外，在大赛中的“考题”基本上是客户日常业务中所面临的实实在在的问题，通过抽象提炼成为题目，在众多开发者参赛过程中，也为客户面临的难题“群策群力”。

多年来，阿里一直坚持人才是根本的理念，因此，在今年的云栖大会上，不仅高调成立了对标全球各大“研究院”的“达摩院”，还发布了与上海交通大学、浙江大学、中山大学、东北财经大学、南京工业大学、哈尓滨工业大学等高校的合作。

马云在大会演讲中就表示，阿里巴巴缺的不是工程师，而是社会学家、经济学家、心理学家、计算机专家等等。他认为在中国，产业界与学界彼此之间存在着较大的“偏见”，因此阿里巴巴要做的就是弥合这一鸿沟，推进产学研之间的合作。

据荆慧介绍，在过去几年里，阿里已经在全国与各大高校合作落地了6家大数据学院，在12个省与政府层面展开了人才战略的合作，并成立了36家全国知名IT培训机构，形成了200家人才培养高校合作计划，合作伙伴赋能能力认证超过3000人次。

中国科学院院士、哈尔滨工业大学副校长韩杰才也在生态峰会上表示，云计算在未来的总量和计算速度都是不可预测的，这无论在现在还是未来都将给社会带来巨大的改变，而作为一个个体很难独自跟上时代的步伐，因此阿里巴巴所打造的云生态也将为整个社会的变革做出巨大的贡献。同时，随着在全球范围内大量数据的积累，并逐步演变成资源，国家也发布了一系列与大数据相关地发展战略。韩杰才说，对于高校而言，责任是人才培养和技术研发，因此，哈工大也希望通过与阿里巴巴的合作在人才培养、科技创新，产业发展等方面展开全方位的合作，担起这一责任。

“自古成宏图伟业，规模远大与综理密微，缺一不可；而今绘数智蓝图，生态广袤与行业纵深，相得益彰。”

闵万里在峰会上总结说，“在这个过程中，生态中的每一个角色的分界线将变得越来越模糊，每个创新技术的推动需要产业中每个个体彼此之间携手共进，甚至在关键的时候可能需要大家忘记‘你和我’，合力一起把遇到的问题攻破，最后形成‘你中有我，我中有你’的局势，真正做到‘水乳交融’。“

而这，正是阿里所认为的一个“普惠生态”该有的样子。