他曾经用大数据知道了地球上有多少棵树，现在AI知道内蒙养牛该去哪割草

通过人工智能的方法，NASA标记出了美国优胜美地国家森林公园的一角，然而又标记出了加利福尼亚州有多少树，继而算出了美国有多少树，最终算出地球上有400241300201棵树，精确到个位数！

CNET科技行者 9月8日 北京消息（文/孙封蕾）： 十几年前，还在北京大学读研究生的张弓，来到呼伦贝尔大草原的做土壤水分勘测的时候，呼伦贝尔大草原的草有一米高，行走在草里面就像在大海里冲浪，当他2015年再来到这片草原的同一块草地上，草不再高，甚至出现了土壤裸露的情况。于是，当时在NASA工作的他，决定回到中国，创办了北京佳格天地科技有限公司，通过新的空间技术，服务中国农业、环境、生态等领域。

有一家企业在内蒙从事草场运营的企业，他们大规模种草的企业，并把草收割回来作为饲料，服务于畜牧业——养牛，最终变成大众消费的奶制品。就是这样一家企业找到了佳格，利用佳格的技术来判断什么时候割草，什么地方的草能打，什么地方的草不能打，什么时候来种草，要种多少草。

过去的畜牧业发展，处于很低的水平，过度的放牧带来了土地沙化等问题，虽然短期获得了经济效益，而长期来看，破坏了生态，更是导致无草可打。

同样在内蒙古，阿里云帮助内蒙古环保厅建成了内蒙古的环境大脑，用人工智能的方式保护内蒙古的“羊煤土气”。

内蒙古有着丰富的矿产资源，在开发中没有注意到环境保护，就带来了草场退化、沙漠化等环境倒退的事实。在内蒙古有很多企业，对这些企业进行排污监管，也是阿里云ET环境大脑的工作之一。

阿里云帮助内蒙古环保厅构建了排污许可大数据平台，根据企业的产量、能耗、规模等进行评估，构建全区企业环境信用体系，给相关政府提供支持和预防信息的依据。

不管是阿里云，还是张弓所创立的佳格公司，他们做依据的基础都是来自卫星遥感图。

阿里云提供了两张卫星摇杆图，一张是2000年东北夏季植被，一个是2017年东北夏季植被，一个是内蒙古大草原，一个是鄂尔多斯草原。橘色部分是植被退化，绿色部分是植被自然恢复，这些是用肉眼可以看到的。

图1：卫星遥感图上看到的植被情况

实际上，利用人工智能，是可以数出这一片地区有多少棵树！

张弓介绍，在NASA，他看到的地球图像都是一道一道的，更像是激光，通过卫星扫描，可以看到中国西部有很多地方是完全没有植被，裸露的大地，这些沙被风刮起了就会形成这样的效果。

在美国工作的时候，张弓他们就用卫星和无人机来取做识别，试图把美国所有的树都数出来，最终知道地球上究竟有多少棵树。他们利用架设在太空的照相机“天眼”发回的地面图像，不停的做比对，用图像识别的方法来提取数据。

然而，机器在识别大树的时候，是有困难的，因为树有影子，阳光强烈的时候，大树周围有各种各样的影子，是很难被机器判断的。他们不得不开始寻求新的方法来尝试。

后来，他们就利用树木可以固定碳的方法，来计算有多少的能量被保护在商务圈里，而不是让这些二氧化碳在大气中吸收热量，每棵树、每个生物体都有固定的碳数量，树冠大，碳的含量就多，再用激光扫描的办法来查看整棵树有多高，从而构建树木的三维模型。

图2：根据碳含量标记“树”

通过这样的方法，他们标记出了美国优胜美地国家森林公园的一角，然而又标记出了加利福尼亚州有多少树，继而算出了美国有多少树，最终算出了地球上的树木数量——400241300201棵，精确到个位数。

图3：优胜美地的树木3D模型

图4：地球上有400241300201棵树

时间倒回一年前，支付宝里悄悄上线了一个“碳账户”，参与到支付宝的绿色金融活动，就可以得到一些碳能量，积少成多，就可以种树了。而支付宝用户会产生疑问，自己种下的这棵树，在支付宝的界面里看上去就是一颗颗卡通的树，很多人都怀疑自己种下的树是不是真的，都想知道自己种的树在哪里。虽然支付宝已经跟用户说，你的树在阿拉善，可究竟阿拉善的哪棵树是我贡献的呢？

而现在，用空间技术，用人工智能的分析手段，张弓他们可以帮支付宝的用户标记出，你的树在哪里，虽然在卫星上看只是一个星星点点。

图5：在卫星图片上看到的一棵棵“树”

这样的空间技术，加人工智能的手段，看上去更像是一种技术的奢侈品，那么现在，已经有人在想办法把这种奢侈品变成一种开放的能力。

在阿里巴巴95公益周“天更蓝”发布会上，阿里云宣布启动“青山绿水”计划，全面开放ET环境大脑的智能技术，提供全景生态分析、智能综合决策、智能环境监督等服务，目标是1年内赋能100家环保机构。

阿里云ET环境大脑负责人王晓光介绍，凭借阿里云飞天的计算能力和人工智能算法，环境大脑能够发现卫星图像、气温、风力、气压等各类信息背后的环境密码，并快速做出决策。

图6：阿里云的“青山绿水”计划