忽悠VC指南：假装成一名人工智能专家的正确姿势

人工智能的初创企业遍地都是，但VC手里的预算是有限的。如何说服对面坐着的人心甘情愿的将兜里的钱投给你？你会惊喜的发现，这篇文章或许可以帮到你。

不知道你是否已经感受到了人工智能的存在。最近两年间，关于“人工智能和机器学习将如何革新每个行业”，“所有的工作都将消失”，类似这种论调的预言简直无穷无尽。不过，这也意味着人工智能领域存在着多种可能和巨大的机遇。

我的一位做风投的朋友告诉我，他们现在接触到的项目至少有75％都会包含人工智能的内容，项目花开遍地。甚至此时此刻，这个世界上每10.9个小时就有一家人工智能公司诞生……

不过VC手里的预算是有限的，如何说服对面坐着的人心甘情愿的将兜里的钱投给你？你会惊喜的发现，这篇文章或许可以帮到你。即便你不是AI专家，也能让对方觉得你“懂”，以便最终说服VC，给你投资。

说一些“AI专家”句式

像许多技术领域一样，人工智能领域也充斥着流行语和首字母缩略词。随着新的系统、模型、数据库出现，可能都会有新的行话出现。

接下来，我将介绍一个参数化的n元语言模型，用于创建一个听起来像由人工智能专家创造的单词。而且听起来还朗朗上口。

第一个：

“我们已经建立了一个最先进的（CNN、RNN、kNN、GAN、seq-2-seq、LSTM）模型，在（斯坦福、CMU、MIT、多伦多、伯克利）朋友的帮助下，已经在（GPU、TPU、FPGA）集群上运行一周的时间了。”

再来一个：

“我们创建了一个名为（Popular Gen-X姓）的系统，它基于（Socher、Karpathy、Lecun、Hinton、Thrun、Koller、Goodfellow、Bengio ）理论，并使用了（ 50,100,1000 ）个维度的专有数据集。 ”

你可以把这两个句子结合在一起成为一个听起来很有专家范的句子。

时不时引用一下Arxiv上发布的论文

大多数计算机科学的研究人员，都喜欢在Arxiv上发表论文。每周都会发表数十篇论文，内行喜欢提及参考了具体的论文，就好像每个人都读过一样。找到一篇Arxiv的论文，并且谈论它，就像大家都知道的《杰克和仙豆》一样（译注：欧美流行的童话故事）。甚至提到某篇论文时都不用说出题目，只需要说“Yoshi关于CNN那篇论文”或者“那篇SELU论文”就好，显得你真读过似的。

你得搞个自己的“Net”

从“神经网络”（neural nets）一词来看，使用后缀“网络”命名新的神经网络模型是很常见的做法。例如，我们使用“ConvNet”而不是说“卷积神经网络”（Convolutional Neural Network）。

这里我想介绍一下RobbieNet，这是一个最先进的自我增强机器可读语言模型，主要用于生成讽刺类博文。

鄙视目前的那些AI公司

许多公司已经跳入了人工智能的大潮，并由于过度吹嘘自己所做的事情而被人工智能专家拒之门外。IBM Watson在人工智能营销领域别认为有过分夸大之嫌。聊天机器人，相对于企业从中获得的价值而言，它的宣传确实有些过。

通过嘲讽这些领域，可以让你听起来知道真假AI之间的区别，这意味着：你在做真正的AI。你可以像川普那样喊：“他们都是假AI！”

反对伊隆·马斯克（Elon Musk）的观点

伊隆·马斯克一直在大肆宣传人工智能威胁论。他真的很担心人类的未来。许多AI专家的观点，都认为他夸大了风险，特别是在最近10-20年内的风险。说你不喜欢马斯克，可以让你听起来像是了解这档子事儿。当然最好你还能聊一两句火箭发射什么的。

赞同伊隆·马斯克（Elon Musk）的观点

不赞同伊隆·马斯克关于末日的忧虑的人远远多过赞同他这一观点的人。这就为您提供了一个绝佳的机会，赞同他的观点，成为这个复杂话题中的少数，这时候你就和这个时代最成功的其中一名企业家站在一边了。

你可以聊聊通用人工智能（AGI）有了一些最新进展，以及机器人接管人类社会的可能性。还可以谈谈你认为我们现在应该如何面对这些问题——在一切都已为时过晚之前，这可以显示出您的社会意识！

说你喜欢Pytorch因为TensorFlow太慢

都说Google的深度学习平台TensorFlow比竞争对手慢。而Facebook支持的PyTorch框架则享有速度快的美誉。大多数风险投资公司可能听说过Tensorflow，但不会像PyTorch那么多。这样一来，谈论Tensorflow的替代方案将使您听起来更高级些。

不过如果房间里有人来自谷歌的话，那么就千万不要这样做！因为他们对这个话题可是非常敏感的。

无意间提到你注册了Google TPU Alpha

谷歌在发布TPU时，在芯片世界里惹起了一丝涟漪。 TPU针对运行机器学习模型进行了优化。你可以提到自己对TPU超级兴奋，而且已经提交申请了Google TPU Alpha。

最后捎带脚提一下对自动风投的看法

会谈结束时，如果有一个强力结尾，毫无疑问会让VC觉得你真是一个AI专家。根据我的了解，人们总是迷恋可以自动完成他们工作的技术。比方记者，就会关注机器如何自动写出一篇报道等话题。

所以，在跟VC谈话的结尾，你可以抛出这样一个话题：“我正在准备搭建一个深度学习模型，可以自动完成风险投资”。相信我，他们一定感兴趣。

至此，忽悠功夫已传授给你，下面就看个人造化了。干吧得！