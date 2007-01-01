8848万元智能手机如何突出重围？

8月28日，情人节这天，北京国贸大酒店三层宛如巴黎时装周秀场，现场五十多位超模雍容华贵款款而来，惊艳四座——这是范冰冰“龙袍”设计师劳伦斯·许第一次将其巴黎高定大秀带到中国，但此并非一次简单的时装秀，而是一场手机发布会。

CNET科技行者 8月29日 北京消息（文/周雅）：8月28日，情人节这天，北京国贸大酒店三层宛如巴黎时装周秀场，现场五十多位超模雍容华贵款款而来，惊艳四座——这是范冰冰“龙袍”设计师劳伦斯·许第一次将其巴黎高定大秀带到中国，但此并非一次简单的时装秀，而是一场手机发布会。

时装秀罢，久未露面的地产大亨王石在舞台上娓娓而谈，讲述着自己攀登珠穆朗玛峰的故事，而他代言的手机品牌8848发布新款钛金手机M4，采用珠峰棱角设计。

8848钛金手机自2015年7月28日第一代问世，如今已经进化到第四代，超高价格一直备受关注。对于外界的质疑，8848创始人杜国楹用数据证言：两年来，8848钛金手机目前累计销量24.8万台，仅去年实现销售总额7亿元、净利润7000万元。

这次，M4尊享版售价12999元，巅峰版售价15999元，另有手机私人定制版。

科技奢侈品做成重奢，就是死路一条

对于高端智能手机，不得不提高端智能手机鼻祖Vertu，以奢华著称。

然而Vertu却陷入生存困境，网传因为背负巨额债务，Vertu不得不关停英国格兰汉普郡工厂手机生产线，100余款经典藏品惨遭贱卖。

杜国楹认为，“科技奢侈品”与“奢侈品”存在悖论：科技产品要求较高的更新频率，而奢侈品则讲究代代相传。他认为Vertu市场低价太高，既对奢侈成分做的太重，又对安卓的优化远远不够，因此走向末路：“更像是一个传统的奢侈品厂商在做手机，所以手机体验并不好，Vertu如果重奢不改必然会倒闭。”

但科技与奢侈也可以达到一个平衡点：既有领先的科技，又有实用的功能；既有奢华的硬件，又有适中的价格，而8848走的就是这条路线。

杜国楹谈到8848钛金手机的初衷，表示“要做全球第五部手机”：目前市场上存在四类手机产品：极致性价比的小米，极致硬件的三星，极致用户体验的苹果，极致奢侈的Vertu，而这四类产品格局几乎多年未变。

所谓第五部手机，是一个兼具实用和奢华的科技奢华品牌，而两年时间24.8万台的销量，验证了第五部手机的可能性。

从8848钛金手机漂亮的销售额不难看出，秘密在于抓住了高端精英人群，他们看中高品质，主张差异化，渴望与众不同。这时候，已经成为“街机”的iPhone或早已无法满足他们的需求。

万元智能手机如何突出重围？

外观上，M4传承8848手机珠峰棱角风格，外框架采用六边形设计；正面康宁大猩猩玻璃被精心切割成2.5D钻石棱面，两侧钛金属边框用手工打磨出14个立面、3种不同表面效果，更强化了视觉上的棱角。

另将常见于高端腕表的精雕工艺及大量手工技艺融入手机制作过程中：比如，把手机两侧电源键及音量键设计为腕表表冠的式样；比如，在方寸表盘之上纯手工嵌入精细部件，仅一个表盘制作，耗费8个小时，而整体机身钛金部件加工时长超过12个小时。

M4首次引用碳纤维。据了解，碳纤维是一种高端新材料，质量比金属铝轻、强度高于钢铁、耐腐蚀，通常应用于深海潜艇、航天科技及奢侈品领域，因其加工及原材料价格昂贵，在手机行业鲜有厂商采用。

M4机身材质则采用与奢侈品皮料供应商ecco leather合作的头层牛皮。M4也延用了航天级钛合金、头层牛皮、蓝宝石水晶玻璃、高科技陶瓷等奢华材质。

配置方面，M4采用高通骁龙800系列2.3GHz处理器，配以3GB运行内存，128G存储；支持中国移动、联通、电信三网4G，满足7模16频全球漫游标准；采用夏普超高清2K视网膜屏幕；后置摄像头1300万像素。

在手机主系统之外，M4还开辟另一套加密通话和隐形空间功能，该加密系统采用国际标准128位的全盘加密，可媲美个人网银的加密技术；M4还引入指纹技术：包括指纹加密资料、私密来电指纹保护、指纹快捷支付等；以及针对系统优化的防病毒、防丢失、防打扰、防诈骗、权限管理和自启动管理等工具。

但是，这还不够，在8848的第四代钛金手机M4上，还推出了一项新的服务：私人订制。

得高发布的中国精英报告调研报告显示，无论是哪一个圈层的精英，都很看重个性化与定制化的服务。以教育为例，因才施教的个性化课程备受认可。以旅游为例，个性定制游更为盛行。个性化的医疗方案、定制化的家居装修等，都引领消费风尚。

8848推出的私人订制服务，就是切中了高端人群钟情定制化的特点。用户可以根据个人喜好选择不同的材质、纹理、颜色等，对手机进行个性化订制。如在皮料方面，有牛皮、蜥蜴皮、鳄鱼皮三种可供选择，每种材质又有近十种颜色选择，而钛金边框同样有多种颜色及纹饰选择，包括镀黄金，镀铂金，镀玫瑰金、香槟金、以及磨砂黑等，并支持激光镌刻，提供了日期和文字等篆刻服务，甚至包括宝石镶嵌。私人订制款手机标配256G超大内存。

杜国楹透露，私人订制服务并不是一拍脑袋的创意，半年来，8848在全国试运行了36家私人订制店的经验积累。据了解，这些私人订制店卖出去的手机中，非标产品占比接近30%，这充分说明高端人群对于定制化的青睐。而对于私人定制的手机，最快一周内发货。

8848此次还特邀劳伦斯·许打造了最新一季的私人订制系列产品，该系列最大的特色是将“劳伦斯紫”运用于其钛金边框及背饰，搭配可供选择的各色皮料，以撞色带来更强的视觉冲击力。

劳伦斯·许希望，用色彩的冲突激发每个人内心张扬的一面，满足其个性表达的欲望，让手机就像男士的腕表、女士的手包一样成为一件配饰，从而彰显拥有者的身份和品味。