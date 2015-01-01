跨越无线与有线的边界，现在真的不用因为没Wi-Fi而换餐厅了

现如今已经到了一个“无网络不生活”的时代，消费者希望达到“始终连接”的体验，意味着无论在哪里手中的终端都能随时随地连接到网络。

CNET科技行者 8月22日 北京消息（文/孙博）：你会因为没Wi-Fi而换家餐厅吗？

相信许多年轻人的回答是肯定的。人类现在对于网络的依赖，真的已经成为判断一家餐厅或者酒店好坏的重要标准之一。甚至有人认为现如今已经到了一个“无网络不生活”的时代。

消费者希望达到“始终连接”的体验，意味着无论在哪里手中的终端都能随时随地连接到网络。而受到Wi-Fi的限制，这也从侧面解释了传统PC市场长期低迷趋势的原因。

“连接”应该成为一个基本功能

根据IDC在上个月发布的数据显示，第二季度全球PC出货量同比下降4.5%，而这已经是全球PC市场的第11个季度呈连续下滑的趋势。PC市场的持续低迷，在业内早已成常事，并且似乎也很难很快找到扭转颓势的解决办法。

不难理解，早年移动互联网的快速发展，让移动设备一跃成为了主要的计算机平台，传统PC市场受到挤压开始进入了艰难的发展阶段。对于传统PC厂商来说，脱离困境的捷径，一方面需要针对市场中不同消费群体的特性、诉求，打造更垂直、细分的PC产品。

另一方面，要想让PC与移动设备相抗衡，还得需要“知己知彼”。移动设备的一大优势在于，可以随时随地无线上网。

曾有数据表明，未来四年时间内，预计将会有11亿来自新兴市场的用户首次接触互联网；到2022年全球数据流量将会是10倍的增长规模；截止到2020年，全球互联网速度将会是现今的三倍；未来的移动数据趋势将会是“无限模式”，在一定的费用内可以无限制地使用移动数据。

再加上移动互联网时代，越来越多的计算将通过“云”来实现，因此消费者对于移动PC性能的要求逐渐降低，取而代之的是对联网和续航能力的愈发看重。

可以预测，未来移动PC可以变得像智能设备一样，甚至连接能力不再是消费者所期待的特性，而是变成了一个基本功能。

摆脱Wi-Fi的束缚

我们是否真的可以期待某天手中的移动PC能够摆脱Wi-Fi的束缚，拥有连接一切的功能？比如在没有Wi-Fi的场所也可以下部电影来看，或者随时随地都可以自由办公，跨越无线与有线的边界？

其实答案早已揭晓。

在年初的CES 2017大会上，高通发布了业界首款采用10纳米FinFET制程工艺打造的移动平台——骁龙835。相较其上一代旗舰平台骁龙820，骁龙835在性能得到提升的同时，整体功耗却下降了25%。同时通过兼容Windows10生态系统，骁龙835移动平台还将支持Windows10硬件制造商开发下一代移动设备。在今年的台北电脑展上，高通就已宣布华硕、惠普和联想将成为首批采用骁龙835移动平台进行开发的OEM厂商。

作为一个移动平台，关键一定是移动性——可以实现“随时随地连接”。而要想实现“随时随地”和“连接”这两个特性，高通进行了两方面的部署。其中一个也是最重要的支柱则是高通领先的千兆级X16 LTE调制解调器，另一个则是支持超过一整天的电池续能力。

每个产品在出世前一定是基于大量的市场调研结果，这次也不例外。此前高通在向全球消费者做过这样一项调查——如果你自己去打造一款理想的PC，你最希望它拥有哪些主要功能？而在得出的结果中，排名最靠前的两项功能，一个是希望PC拥有4G LTE连接能力，另一个则是超过20个小时的电池续航能力。对于中国市场，前者则更为突出。

骁龙835移动平台，不仅集成了X16千兆级LTE调制解调器，同时还集成了2x2 802.11ac MU-MIMO Wi-Fi和采用了多频前兆802.11ad。提到千兆级LTE，理论速度可达到光纤级别的1Gbps，这也是作为一个移动平台最为关键的一环。

去年早些时候，高通正式发布了移动行业首款商用的LTE Advanced Pro调制解调器骁龙X16 LTE，可提供高达1Gbps的下载速率，相当于美国家用宽带平均网速的3-7倍，峰值的速度甚至比拟第一代4G LTE设备10倍之多，让移动PC无需连线就能享受到媲美光纤的网速体验。如果给个更直观的感受，通过千兆级LTE网络，一段时长32分钟153M大小的视频17秒就完成下载，294M的短片仅用40秒即上传完毕。

不过，千兆级LTE还需要运营商网络的支持。可喜的是，迄今为止世界范围内共有18个国家的26家运营商正在规划部署千兆级LTE网络，超过37个国家的运营商也在加入了试运行的队伍中。从4G过渡到5G，千兆级LTE网络是必由之路。

而除了千兆级LTE网络，为了让互联唾手可得，通过与微软的合作，借助eSIM技术用户可以直接在移动PC上就可以和手机SIM卡上的数据套餐相连，不需要另配置单独的SIM卡。

讲完“连接性”，我们再来看其续航能力。骁龙835移动平台在设计中充分解决了功耗问题，通过CPU、GPU和DSP共同处理整个系统内的工作负载，大幅提高采用骁龙移动平台的移动设备效率，可实现全天持久续航。

我们知道传统PC在待机情况下是低功率的设置，机器只对内存供电，屏幕、硬盘和CPU等部件是断电状态的。而骁龙835移动平台强调的是“始终连接的PC”，能够真正实现联网待机，在低功耗的情况下，还能进行数据同步。此外，骁龙835还支持高通的Quick Charge 4，可以在15分钟时间将一块3000mAh电池充电50%。

网络和续航是支撑“随时随地连接”的基础，而骁龙835移动平台在拍照、图形渲染速度、安全性等方面也带来了出色的体验，覆盖领域也不仅局限于移动PC。在智能手机、平板电脑、VR/AR等各类终端设备中，骁龙835移动平台将有更广泛的应用。