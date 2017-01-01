创造力被低估｜AI不是与人类抢饭碗 而是督促我们变得更好

电影中有这样的描述，经过与机器人的一系列斗争，人类最终取得了胜利。农业时代的到来让曾经的猎人和以采集为生的人类失去了生计;然后农业工业化又使农民失业。每次的技术更新都使某种类型工作消失，而后新的职业又会出现。一切都要归因于人类的智慧...

CNET科技行者 8月22日 北京消息 AI不仅能帮助我们更好的完成各项工作，而且能使我们自身变得更好。

人工智能日益发展，大量任务都可以通过自动化实现。不仅仅是在工厂中组装零件这样的一些简单的重复任务，而是传统上归属于人类领域的复杂任务。很快，这些机器将承担起所有的工作，其将不再需要人类的参与。人类如何在自动化革命中生存下来呢?

电影中有这样的描述，经过与机器人的一系列斗争，人类最终取得了胜利。农业时代的到来让曾经的猎人和以采集为生的人类失去了生计;然后农业工业化又使农民失业。每次的技术更新都使某种类型工作消失，而后新的职业又会出现。一切都要归因于人类的智慧，我们适应了风云变化的环境，最终生存下来。

但是，持不同观点的人说，“这一次不同。”我们不是在谈论笨重的机器通过编程来做一些特定的任务，AI能通过观察人类并分析人类的数据模式，进而来学习与自我更新。作家及未来学家Yuval Harari表示，全球联网能够帮助AI实现互相学习和合作，这将让AI非常强大。

但是，未来可能并不像他描述的那样，原因如下。

取代人类的工作?AI没有想象的那么聪明

AI是聪明的，但它确实不如我们想象中的那么聪明。AI处理复杂问题时的表现越来越好，但同样真实的是，AI仍然不太善于处理很多与人类工作有关的事情。

在特定的情况下，AI擅长复制，例如安排会议等行为。AI能够真正了解你，并作出有创造力和同情心的回复吗?不能吧。AI对于需要创造力、同情心、批判性思维、领导力、艺术表现等品质的表现并不是非常好。相反，自动化将释放人类对执行特定任务的需求。主要是非创意的任务可以分解成相对可预测的部分，这些是人们不想做的事情。很多人之所以上班，不是为了去做一些如安排会议、提交退款的收据或预订航班这样单调无聊的任务。

严重被低估 人类远比想象的更聪明

风险投资家Marc Andreessen指出 ，关于机器人正取代人类进行工作，它是基于假设人类不够聪明，得出人类不能胜任新的行业和工作的结论。

但是，当工业化的出现取代了原本雇佣了近四分之三人口的农业时，人们梦想着创造出新的方式来帮助其同胞继续工作。公路遍布国家，飞机的轰鸣声响彻天空，人类创造了电脑，还创造出娱乐、医疗和教育等行业。

如Andreessen所言，100年前的人们如若见到我们今天所做的工作，将会是无比震惊的。

互补互助 AI与人类协同工作

尽管人类的潜能还未能全部释放出来，但AI可以帮助人类达到更高的水平。

人工智能(机器替代人类)与提高智力(机器帮助人类)之间存在的争论几十年来从未停止，反而愈演愈烈。一方认为人类将被完全排除在外，而另一方则认为机器的作用是帮助人们表现得更好。

但争论双方都忽视了一点，即这两个想法并不是相互排斥的。事实上，AI在某些事情上确实可以做得比人类更好，但是，当AI开始做这些事情，其也将督促我们能够更好地工作，成为更有价值的人。

以销售工作为例。现在，销售助理可能花费大量时间做着一些本可以用自动化解决的事情，例如，寻找可靠潜在客户、发送后续电子邮件、更新Salesforce、构建报告等。一旦这些工作被智能机器所接替，那么销售人员还可以做些什么呢?答案是有关情感和创意的事情。销售人员将花更多的时间与客户建立关系，并为客户提供解决问题的创新方案。AI通过将销售人员从平凡的任务中解放出来，帮助他们专注于构成工作核心的事物：只有人，才能做的事情。

在人工智能时代 人类应该怎么做

所有这一切的意义是：帮助人类在人工智能时代取得成功。

在未来工作中，AI技术无疑仍是重要的，它将会替代人类完成许多重复性的任务。而沟通、情商、创造力、批判性思维、协作和认知灵活性将成为企业最注重的能力，想要为将来做好准备，我们需要强调发展高层次思维和情感技巧。

以下三个基本思想可以改善人们未来的工作前景。

一、学会讲故事。机器并不擅长讲故事，它们会的仅仅是机械的报告。如果想与其他人进行有效合作，那么讲述一个迷人而又富有创造性故事将是至关重要。

二、提高创造力。很多人认为创意是学不会的;你要么拥有，要么永远没有。但事实并不是这样。创造是一个过程，你可以点燃它，从而开启你寻找创意的过程。例如，采取常规思维方法、去散步、挤出时间进行自由玩耍。(没错，即使是成年也是如此!)这些都已被证明是可以提高创造力的行为。

三、学习如何销售。人从本质上说就是销售，这也是非常重要的一点。我们不仅仅在谈论销售产品，还要谈论如何将你自己销售出去，销售你的想法，并说服别人与你一起共事。掌握销售的基本概念实际上涉及很多非常人性化的素质，例如要理解心理学、倾听和提问、同情他人、寻找解决问题的创造性方法。

美好的未来在向人类招手。事实上，由于AI的出现，人类可能会需要完成很多富有挑战性的工作。人类的生活将由AI代理，但是在创造力和创新方面，坚信人类的地位将是无可替代的。我们将产生新的想法、新的行业，想象力将带领我们前进。