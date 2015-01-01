高德易行平台上线 滴滴摩拜飞猪神州等已接入

高德集团总裁俞永福今天在未来交通峰会上宣布，高德地图一站式公共出行服务平台——高德易行平台正式上线，滴滴出行、神州专车、首汽约车、摩拜单车、飞猪等出行服务商，已作为首批合作伙伴接入该平台。

CNET科技资讯网 7月27日 北京消息：高德集团总裁俞永福今天在未来交通峰会上宣布，高德地图一站式公共出行服务平台——高德易行平台正式上线，滴滴出行、神州专车、首汽约车、摩拜单车、飞猪等出行服务商，已作为首批合作伙伴接入该平台。

一个公共出行服务平台的打开方式

近几年，网约车和共享单车成为了影响城市拥堵情况的新变量。高德交通大数据显示，2015年随着网约车的盛行，一线城市拥堵明显加重，这种情况在2016年底网约车新政推行之后有所缓解。与之相对应的，2017年共享单车的涌现，改变了大家五公里内的近距离出行习惯，北京66%的地铁站周边拥堵出现了明显下降，但是遍布城市各个角落的共享单车也因为占道等问题，造成了新的城市公共资源矛盾。

“无论是网约车还是共享单车，今天我们看到的交通拥堵、共享经济资源占用等城市交通问题，本质上都是每个人、每辆车、每个企业在追求个体最优的时候，对于社会公共交通资源进行争夺而导致的矛盾。而这一矛盾，会随着新型交通工具的不断涌现和扩张而越发严峻。”俞永福表示。

俞永福所理解的交通出行产业，凝聚了三股力量——人、车、路。

人代表用户，中国13亿人口，每天出行需求旺盛。车代表企业，企业要满足用户的需求所以不断创新，也更细分，造车的、运营车的、提供用车服务的等等；交通工具也在不断创新，从两个轮子的单车到四个轮子的汽车，甚至飞行汽车。路代表交通部门和政府部门，他们一方面要考虑道路资源如何增长，现有的路如何提高使用效率；另一方面还要考虑什么是未来的路从平面到立体，有很大的创新空间，政府管理部门也面临着很大的挑战。

这时候问题来了，一个公共出行服务平台的打开方式是怎么样的？推动人、车和路三元素的连接、协同和进化，是高德地图努力创新的方向。

高德集团副总裁董振宁说：“高德希望通过人、车、路的连接，通过用户、企业、政府的协同，在出行需求和出行管理两端统一调度，通过政企合作的云端交通大脑，与基于端的一站式公共出行服务平台的有机结合，形成云和端的协调一致，最终实现全局道路资源和使用的最优。”

多家出行服务商已接入

所谓高德“云+端公共出行服务平台”：在云上，未来高德将致力帮助政府有关部门，通过云端交通大脑对信号灯等公共交通设施，对公共交通管理系统进行统一的指挥调度；在端上，滴滴、摩拜等出行服务商可以基于高德易行平台，实现用户基础服务优化，激发新的用户需求；出行用户可以通过高德易行平台服务，自由选择从任意起点到终点的个性化规划，采用不同交通出行方式的组合，最终实现体验最优、规划最优和成本最优。

目前滴滴出行、神州专车和首汽约车等网约车服务商，摩拜单车等共享单车服务商，飞猪等火车票、客车票服务商作为首批合作伙伴已接入易行平台。

（从左至右：高德开放平台总经理童遥、摩拜单车CEO王晓峰、神州专车CEO王培强、高德集团总裁俞永福、高德集团副总裁董振宁、飞猪旅行副总裁胡臣杰）

高德易行平台囊括步行、骑行、公交、驾车、网约车、共享单车、火车、飞机等各类出行方式，开放了地图产品的出行入口，助力出行服务商扩展用户规模，目前用户已经可以通过高德地图的骑行、叫车、火车等路线规划入口使用易行平台服务。

接下来，高德易行平台打算接入更多出行服务商，覆盖汽车分时租赁等更多出行方式。

“将来，高德将通过对动态位置、交通拥堵状况、票务信息、班线时刻等出行相关数据的综合分析，为用户推荐最适合、最高效的个性化出行方案。”董振宁在启动仪式上说。

不与合作伙伴争利

“不做私有平台，不做网约车，不做共享单车，不做自动驾驶平台，不与合作伙伴争利。”俞永福这样定位高德出行服务平台。

用户7亿，每月服务设备9亿部，高德地图一心专注在交通出行领域构建科技基础设施。董振宁所理解的出行行业科技基础设施，有3个关键词——数据、连接和智能：数据方面，位置、交通和生活等多元大数据可以捕捉真实世界变化；连接方面，高德地图连接用户、应用、汽车、城市管理者和出行服务商；智能则是在数据和连接的基础上，与政府合作，打造城市的交通大脑、智能交通中枢。

易行平台帮助合作伙伴的出行基础服务优化，可以分为几个层次：基于高德出行基础数据以及定位解决方案，从而为合作伙伴带来精准地图数据、POI信息和定位。

在基础数据方面，基于交通大数据平台的云运算能力，高德可以为合作伙伴提供实时数据、实时路况信息、最优的导航策略、以及ETA数据；然后，高德交通大脑将快速运算这些数据和信息，为伙伴提供资源配置和最优方案。

“高德可以预测未来30分钟在每一个6边形区域内的供需情况，可以针对早晚高峰的出行特点制定更加精准的车辆调度方案，还可以帮助合作伙伴实现运力的优化配置，实现运行效率最大化。”董振宁介绍。