小米的“逆袭”：雷军发起线下攻坚战

这一次翻身仗让小米公司创始人、董事长兼CEO雷军自豪不已：“世界上没有任何一家手机公司，销量下滑之后能够成功逆转，除了小米！”

CNET科技资讯网 7月26日 北京消息（文/周雅）：就在刚刚结束的2017年第二季度，小米在两年颓势之后迎来漂亮的大逆转：小米手机出货量2316万台，环比增长70%，刷新小米季度手机出货量新纪录。这一次翻身仗让小米公司创始人、董事长兼CEO雷军自豪不已：“世界上没有任何一家手机公司，销量下滑之后能够成功逆转，除了小米！”

趁着这股劲，小米今天在国家会议中心举办了一场信息量颇大的发布会——雷军携小米手机品牌首个代言人吴亦凡，共发布四款产品：小米5X手机、MIUI 9、小米人工智能音箱、小米6亮银版，发动一场攻坚战。

小米的逆袭

两年前的小米手机销量可以用急升急降形容，雷军解释称，主要因为过去两次长达几个月的严重缺货——他坦言，那段时间是小米创业以来最严峻的挑战，小米开始补课。

如今亮眼的成绩让雷军重拾信心，他将小米的逆袭归结为“小米价值观和商业模式的成功”，是坚持高品质、高性价比、真材实料的胜利。

在过去的一年里，小米主动调整之后，不断加大研发投入：二月发布澎湃S1芯片，四月发布的小米6光学变焦双摄，还通过和微软、诺基亚等巨头合作收购收购部分专利资产。据统计，小米仅去年在全球申请了7071项发明专利，获得了2895项专利授权（其中一半是国际发明专利），这成为了小米能够逆袭的技术基础。

技术落到产品，就有了小米5X。配置上，小米5X采用了全金属一体化的圆润机身设计，搭载骁龙625处理器+4G+64G+双摄，它满足了消费人群对于手机颜值要求和拍照要求两大痛点，专门添加P图功能——滤镜、海报功能、贴纸、涂鸦，共分为黑、金、玫瑰金三种颜色，售价1499元。

小米5X将于8月1日早10点在小米商城 、京东商城、苏宁易购、天猫小米旗舰店，以及线下的小米之家、全国68家优质零售商同步开售。

小米5X

强攻线下

雷军说，小米走到今天，其实是有路径可循的，七年前小米创办时就提出“铁人三项”，先做了MIUI，然后因为MIUI成功就做了手机，因为手机的成功拉动了小米网，再因为小米网的成功又发布了电视、路由器，以及投资了生态链。

而小米新的“铁人三项”战略决定把“软件+硬件+互联网”变更为“硬件+新零售+互联网”。

其中，硬件版块的业务依然是小米自身三大硬件体系：手机、电视、路由和外部的生态链智能硬件；互联网版块的业务包括了MIUI、互娱、云服务、金融、影业；而全新出现的新零售版块则包含小米商城、全网电商、小米之家、米家有品。

以线上市场起家的小米为啥此次选择了线下？

综合数据显示，纵观目前国内手机市场，线下渠道销售与线上电商市场占比约８：２。然而全球手机销量增幅放缓，竞争加剧，再加上OPPO／vivo等传统厂商的“示范效应”，导致互联网手机品牌都在大举摇旗冲向线下。

今年2月，雷军曾表示：“我认为小米的商业模式不应该是电商，应该是新零售。”，而作为新零售的重要一环，线下市场对于手机品牌尤为关键，雷军选择线上线下融合的运营方式。“让消费者既能得到线下看得见摸得着的体验优势，又能享受电商一样的价格。”对于小米而言，小米之家不失为一个入口。

从2017年2月份起，小米线下专卖店开始落地，４月８日，小米在北京的第四家门店在世贸天阶开业，这也是小米第一次挺进北京核心商圈。

每个小米之家平均200多平方，每个单店平均可以做到7000万人民币，坪效已经达到26万人民币。雷军为小米定下一个小目标，“未来5年，将开1000家线下门店，每家店零售额达到1亿元。”

雷军吐槽道：“在开店之初，有人给我说，千万别做店，房租太高、人员成本太高。”这种言论几乎吓住了他，然而他依然认为要尝试一下，所以才有了第一家小米之家线下零售店，而目前在全国拥有149家小米之家。雷军自豪的说：“我们做到了开一家火一家。”

不过，在智能手机行业当中，线上和线下是两个不同的用户群体。线上用户倾向于凭借手机参数作为购买重要依据，线下用户则更在乎眼见为实的功能，如手机的外观颜值、照相等功能。因此，线上手机企业布局线下市场，不能简单地把线上产品拿到线下市场销售，必须针对性地设计产品，并在营销模式上采取更多创新。

小米正在借助产品、明星代言、广布渠道等多维度来抓住线下这波新风口，成为小米手机逆势反攻的重要“武器”。

武器之一，小米已经投资了89家生态链企业，通过生态链产品，小米之家已经不再是线下手机零售店，而是集纳了手机、智能家居和生活用品的线下新零售集群，这也提高了小米线下店的重复进店率。

小米更意识到，技术创新和人工智能才是未来推动新零售向前发展的助推剂。因此，MIUI 9、小米人工智能音箱同时发布。

1、MIUI 9：“快如闪电”

作为年度版本，雷军多次用“快如闪电”形容MIUI 9。

MIUI 9的“快如闪电”，首先体现在应用启动速度、上网速度、APP日常使用的流畅性上，历经442天时间，MIUI 9已经被训练成一个高效的系统；

另外，体现在全面提升操作效率上。比如照片搜索功能，可以自动检索人物、地点、表情、节日、证件或截图；

比如信息助手，可以聚合手机上有价值的信息和功能，包括快递信息、机票酒店预定、支付二维码等等；

再比如传送门，可以最大限度的缩短用户进入不同APP的步骤，比如从聊天场景直达生活应用场景，由原来的8步操作缩为最直接的2步。

2010年8月，MIUI作为小米的第一个产品顺利问世，历经七年，目前MIUI在全球联网激活用户超过2.8亿人，支持55种语言，覆盖全球142个国家地区。

2、小米人工智能音箱：干啥都是“一句话的事儿”

作为小米电视、小米大脑、小米探索实验室三个团队跨部门协作的成果，小米AI音箱采用360度远场语音控制，拥有海量的在线音乐、网络电台、有声读物、广播电台等多项功能，可作为人工智能生活助理和智能设备控制中心。

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你可以向它提出“到机场需要多长时间？”、“这是什么歌？”等各种问题，甚至问“手机在哪”，它都可以轻松帮你找到。

而这些设备的互联互通自然离不开人工智能系统平台，为了让更多的设备和服务加入这个平台，小米还推出了水滴计划，向第三方开放人工智能语音能力和SDK。开发者不需要任何人工智能语音经验，只需简单的操作就能开发出新玩法。8月，小米AI音箱将开启1元公测计划，招募1000名发烧友成为小米AI训练师。