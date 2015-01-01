揭秘一个城市如何“智慧交通”：高德地图用大数据“治堵”，圈地逾百城 

互联网正在改变城市交通，而高德地图欲打造城市交通大脑。

CNET科技资讯网 7月26日 北京消息（文/周雅）：互联网正在改变城市交通，而高德地图欲打造城市交通大脑。今天，在北京“互联网+城市交通管理创新”论坛上，高德地图宣布已经与国内100逾城市战略合作，共建智慧交通。高德地图交通大数据平台已经能够支持全国362个城市，进行交通研判和分析，帮助实现交通智能化管理。

城市交通的互联网+进化

之所以说互联网让城市交通迎来巨变，阿里文娱集团董事长兼CEO、阿里影业集团董事长俞永福指出原因有二：

阿里文娱集团董事长兼CEO、阿里影业集团董事长俞永福

1、2017年，全国主要城市“互联网+交通管理”指数明显上升，同时四五线城市交通管理部门积极“触网”。

2、全国主要城市交通拥堵出现下行拐点。2017年第二季度，中国主要城市的交通拥堵出现了自2014年以来首次下降，下降比例占近八成城市。

更深层次的原因，是因为新的出行方式正在影响城市交通：

1、网约车、共享单车成拥堵新变量。据高德地图交通大数据，网约车盛行时，一线城市拥堵明显加重，网约车新政后，拥堵程度明显下降。共享单车则让一线城市驾车出行5公里占比下降4.4%。

2、社会公共交通资源矛盾凸显。遍布城市各个角落的共享单车造成了新的城市公共资源矛盾，一些网友甚至在高德地图出行趣闻榜，吐槽共享单车堵路。

高德地图对此认为，未来城市大脑需要从缓解城市汽车拥堵到全局优化。俞永福现场表示：“未来高德将打造一个一站式公共出行服务平台，接入多种出行方式，帮助用户选对路，建议最优出行方式；通过云端一体化的智能出行调度平台，帮助道路减少车，提高车行效率；帮助管理部门实现全局最优资源调度；帮助出行服务商实现规模和体验双赢。”

与超百城共建智慧交通

与高德智慧城市大脑蓝图相对应的，各城近年纷纷开启“互联网+交通”的智慧化建设，包括北京、上海、广州、深圳、天津、哈尔滨、济南、成都、重庆、武汉、郑州、长沙、南京、杭州、南宁、昆明等100多个大中小城市，闪现在高德地图智慧交通合作城市“版图”上。

高德地图现场首次对外宣布，至2017年上半年，国内已有超过百城与其达成智慧交通建设的战略合作，合作城市覆盖东南西北各个区域，为业界之最，业务覆盖“用户、应用、汽车、交警”行业。

大数据成为“治堵”标配

高德地图与城市共建智慧交通的战略合作，也已开花结果。譬如，今年5月14至15日“一带一路”国际合作高峰论坛期间，北京交管局与高德地图合作，通过交管局权威交通管理数据和高德地图互联网数据的深度融合，为公众提供了更加权威、精准的出行信息，指引用户避开现行管制路段，北京全天拥堵同比2016年下降4.79%。

再譬如，广州交警则试点“互联网+信号灯”控制优化平台，结合高德地图交通路况智能“指挥”广州交通。在海珠区的试点中，南华中路--宝岗大道存在严重的路口失衡现象，优化后南华中路9时~13时拥堵下降25.75%，15时~20时拥堵下降11.83%。同时，高德地图已经在广州市天河、海珠两个区建成了650多组信号灯控制优化平台，已于2016年8月投入使用。

在高德地图平台，拥有交通出行行业最大规模的多元大数据库，数据一部分来自位置、生活、交通、社会等不同种类的海量数据，另一部分来自实时路况、位置定位、交管部门开放数据等关键数据。

具体而言，早在今年5月，公安部交通管理科学研究所和高德地图签署了战略合作协议。双方已加快推进全国交通管理大数据与业务管理的深度融合，对接各自优势数据资源，应用大数据分析技术，研究交通路况大数据分析算法，掌握全国主干道路路况规律，研判预测全国主干道路路网的路况。基于此，高德地图将真实世界数据化，拥有了真实再现，捕捉现实世界变化的能力。

同时，高德地图拥有超7亿用户地图出行服务数据、超30万APP地图合作数据、超50家主流汽车品牌地图导航服务合作数据，加上此次宣布超100城市智慧交通相关合作数据----高德地图已经搭建一个可以无缝连接整个交通出行行业中的人、车、路、警的网络和生态。

目前，高德地图交通大数据平台已经能够支持全国362个城市的交通研判和分析，赋能城市交管部门，帮助各个城市实现智能化交通管理，进而提升政府职能部门的管理水平和社会服务能力。

“高德地图已经成为国内城市“治堵”标配。”高德地图副总裁董振宁表示，在进一步合作中，高德地图将利用大数据、云计算和AI（人工智能）技术优势，强化赋能城市交通管理部门的能力，为更多城市的道路交通优化、交通管理部门“治堵”、市民出行体验和效率提升服务。

如何衡量一个城市的智慧交通建设水平？

作为与多城合作成果之一，高德地图《中国“互联网+交通”城市指数研究报告》出炉，揭示了各城市智慧交通建设背后的秘密。

该报告出自高德地图、新浪微博、摩拜，设置了“智能出行”、“智慧交通”、“政务影响力”三大指标及二十七个分类指标，调研全国100个主要城市，用大数据衡量和描绘城市交通行业互联网的发展水平，为城市在互联网+交通领域的发展提供参考。

三大指标包括：以手机地图、导航、共享单车、网约车为代表的智能出行；以交通大数据开放、融合和创新为代表的智慧交通；以交通门户网站、微博微信号为代表的政务影响力。

指数报告显示，2017年“互联网+交通”模式犹如雨后春笋般全面铺开，从形态、技术以及涉及领域等方面都有了长足的发展，已经成为交通领域未来发展的潮流，各城市涌现出了一大批“互联网+交通”的创新案例。

其中，2016-2017中国主要城市“互联网+交通”指数排名中北京蝉联第一，北京、深圳、广州依旧占据榜单前三，且得分均在80以上，其中，广州、深圳、武汉数据开放力度最大，武汉“互联网+交通诱导”效果最佳。杭州、青岛、苏州本次排名进入前十，相比去年排名分别上升9位、7位、3位。苏州、青岛、厦门、泉州、三亚成为2017年“互联网+交通”发展的五匹“黑马”，其指数得分超越所在省的省会城市。

与此同时，100城市“互联网+交通”指数得分中有61城市未超过平均分值，且多数为三四线城市。根据三大衡量指标发现，该61城市各项指标与整体平均水平有一定差距，尤其在智能出行、智慧交通领域差距较大，这两方面是未来发展的着力点。