让世界充满AI，联想意以双品牌合力为企业智慧化提供强大基础 

以“让世界充满AI”为主题，联想在本次大会上正式对外表达了要发力AI的决心，着重介绍了在“设备＋云”的战略之下，如何通过“算法、大数据、计算力”AI三大要素，改变人们在生活、工作、社会的运作方式

CNET科技资讯网 7月23日 北京消息（文/高玉娴）：7月20日，联想TechWorld17全球创新科技大会在上海召开。以“让世界充满AI”为主题，联想在本次大会上正式对外表达了要发力AI的决心，着重介绍了在“设备＋云”的战略之下，如何通过“算法、大数据、计算力”AI三大要素，改变人们在生活、工作、社会的运作方式。

在ThinkSystem & ThinkAgile发布会暨TechWorld’17商用分会上，联想数据中心集团（DCG）发布了全新的ThinkSystem数据中心基础设施和解决方案产品组合以及ThinkAgile软件定义的解决方案，双品牌合力覆盖传统企业及超大规模数据中心类客户，为客户的智慧化转型提供强有力的基础支持。

独立经济学家、经济学博士、产业经济学博士后、民建中央经济委员会副主任马光远，联想集团执行副总裁、数据中心业务集团总裁Kirk Skaugen，联想集团高级副总裁、数据中心业务集团中国区总裁童夫尧，联想集团副总裁、数据中心业务集团超大数据中心业务业务总经理朱培兰，联想集团数据中心业务集团中国区销售副总裁李国庆、以及联想集团数据中心业务集团中国区首席架构师毕巍等出席了大会并做了精彩发言。

联想集团执行副总裁、数据中心业务集团总裁Kirk Skaugen

著名经济学家马光远在会上表示，人类正在迎来科技的“寒武纪”，以人工智能、虚拟现实为主的新一代互联网科技增长的动能仍方兴未艾。此外，技术“奇点”不断涌现，基因编辑、物联网、自动驾驶、深度学习等正不断改变和颠覆各行各业。而从目前来看，数字化成为了这次科技革命的最本质特征，改革、消费和创新红利则成为拉动未来中国经济的三股重要力量。

“我非常确信，下一个全球经济的风口仍然还会在中国。”马光远说。

因此，对于中国企业而言，要深刻认识到中国这一经济风口的转换，转变思维，重新出发，能够以创新为抓手实现企业竞争力的全面提升，抓住中国经济下一个最大的风口。“从产业而言，中国的零售、食品、健康、文化、娱乐产业将勃兴，而人工智能和互联网将是新一波财富浪潮的支点。”

为了帮助企业转型数字化、实现智慧化，联想数据中心集团提出了“ABCD模型”，即人工智能算法（Algorithm）、企业业务需求（Business Need）、智慧型计算力（Computing Power）、数据运用能力（Data）。

在算法层面，联想除了提供通用的AI基础算法之外，还面向不同行业的数字化业务场景，提供满足不同需求的AI算法，如生物识别算法、调度算法、无人仓路径规划算法等；在行业层面，针对企业现有的业务与数字化转型的诉求，联想提供了敏态、稳态兼顾的服务，针对教育、医疗、智慧城市，包括互联网金融等都提供了基于双态IT的行业解决方案；在计算力层面，联想基于双态IT理念提供了满足不同业务发展阶段的创新诉求的产品线，其中包括ThinkSystem、ThinkAgile产品线的硬件和一系列的解决方案；在数据层面，联想希望能够致力于为企业提供数据全生命周期的解决方案，包括联想LeoStor的分布式存储，便于数据更好的存储和检索。

“同时我们也发现，数据的价值能否得到有效的释放，它有赖于企业对于大数据的驾驭能力。因此，在刚才所讲的这些能力基础上，我们还为企业提供了联想LEAP大数据人工智能平台，以帮助大家实现对数据的治理、统计、分析和可视化。” 联想集团高级副总裁、数据中心业务集团中国区总裁童夫尧表示。

联想集团高级副总裁、数据中心业务集团中国区总裁童夫尧

而为了迎接数字化时代，满足传统企业实现智慧化过程中对现有基础架构的改造和升级，满足不同客户对于计算力的不同需求，联想在此次大会上发布的ThinkSystem数据中心基础设施和解决方案产品组合以及ThinkAgile软件定义的解决方案，正是落地自己在人工智能技术和智慧计算方面的重要战略。

事实上，这并非是ThinkSystem的第一次亮相，在日前英特尔的新至强发布会上，联想就展示了最新的三款ThinkSystem产品。而此次在自己的主舞台上，联想一股脑展出了基于ThinkSystem系列的14款服务器平台、7款存储产品、5款网络产品。同时，ThinkAgile也发布了HX系列，SX for Nutanix，SX for Microsoft Azure Stack软件定义基础架构解决方案家族。

据介绍，ThinkSystem系列是一个涵盖了服务器、存储和网络系统的完整解决方案，能实现端到端的客户体验，结合了优异性能、灵活性和可靠性等特性，建立了逾30项全球基准，无论是大型数据分析应用、高性能计算，还是超大规模应用或人工智能，ThinkSystem都能帮助解决最复杂的挑战。同时，ThinkSystem能在云环境中运行更大规模的，要求更苛刻的工作负载，也可运行从传统架构迁移过来的应用。产品的高可靠性能降低企业的运营成本，进而增加业务收入。

此外，ThinkAgile解决方案基于稳固的Lenovo ThinkSystem平台，是为混合云、超融合基础设施、软件定义的存储以及软件定义的基础设施而设计的，实现了基础设施和应用的无缝集成，这使得设备安装及投入使用的时间较传统方式突破性地提高了80%，采用新技术的业务风险显著下降。其中值得一提的是，ThinkAgile的总体拥有成本较业界同类产品减少33%，与传统产品相比，还能帮助企业节省23%的运营成本。同时，产品交付能力也提高了3倍，这让联想能真正为客户提供端到端的解决方案。

正如联想集团执行副总裁、数据中心业务集团总裁Kirk Skaugen在会上所说，联想的愿景是围绕客户体验、数据中心和联想自身的变革，做最值得信赖的数据中心合作伙伴。这是联想正式发力AI的开始，期待接下来它在这一风口之上“一展拳脚”。