看纷享销客如何布局连接型CRM 

SaaS服务企业纷享销客APP最新版本5.5/5.6一经推出，业界看到了CRM（客户关系管理）一个行业趋势：移动互联网时代，企业对CRM的部署已由功能型向移动型转变，以覆盖更多业务场景——而这当中的关键点，就是连接。

CNET科技资讯网 7月20日 北京消息（文/周雅）：SaaS服务企业纷享销客APP最新版本5.5/5.6一经推出，业界看到了CRM（客户关系管理）一个行业趋势：移动互联网时代，企业对CRM的部署已由功能型向移动型转变，以覆盖更多业务场景——而这当中的关键点，就是连接。新版本最大亮点就是企业互联一体化解决方案。

“纷享销客定义为连接型CRM”，纷享销客创始人兼CEO罗旭18日在纷享销客“2017企业销售管理创新论坛（北京站）”道出公司近一年规划，“在企业内部通过底层企业级微信基础，加上CRM核心管理工具，帮助我们客户把内部连接起来。”

纷享销客创始人兼CEO罗旭

市场秘诀，连接内外

面对此起彼伏的科技巨浪和消费升级，企业走到了商业模式革新的转折点，未来如何发展？唯有变革。企业家杰克·韦尔奇曾说：“企业外部环境变化的速度比内部变化快，就离死期不远了。”

面对商业环境的变革，企业应顺应互联网组织的高速变化，最大程度发掘促进自身发展的核心驱动力。

如何顺应互联网组织之变？“未来企业的生存与发展，取决于‘三网’的有效打通，即内部功能网、外部效率网与以顾客价值为核心的价值网。”罗旭认为，伴随数字化大潮，以客户价值及业务驱动为核心，向连接型、数字型、智慧型进化，已成为中国企业与组织势不可挡的发展路径。

罗旭畅想企业未来有三个形态：第一是物理形态，变成连接型企业。“传统企业是一个独立的个体，企业之间的部门之间又是一个独立的个体，企业和企业之间、企业和商品之间、企业和用户之间、企业和服务之间需要一个一个的链条去连接，然而，这些链条之间因为不是混然一体，效率非常低。”

第二，企业之间竞争越来越激烈。这时候，如果一个企业在竞争过程中，它的管理形态是基于任务式，不是基于数据敏捷性的，未来就显得笨拙没有活力，而敏捷在管理形态上就是一个关键的手段。“企业从敏捷的研发，敏捷的生产，敏捷的销售以及一体化，这是必须面对和跨过的事情。”

第三就是数据时代。人工智能市场，核心不是技术和数据，而是场景，只有有逻辑的数据场景下，深度的算法才会让数据变得智能化。企业同理，企业每天产生大量的数据，是最佳数据场景实验点，一旦学会让数据最后变成资产，变成数据型企业，就是聪明的企业。

未来数据型的企业，会解构很多管理性的问题，第一维度解决信息不对称和组织架构的问题。因为如果未来企业实现了实时互联，组织架构将变得虚拟化、社会化，管理模式将从金字塔变成客户柔性的方式。

接着企业就形成了价值网，变成连接型的生态企业。比如韩都衣舍，就是典型的生态型企业，它最擅长的是研发，但是从供应链到销售，到其他领域都是在伙伴提供的。再比如小米，也是把整个渠道资源的生态整成价值链条。

然后就是建立数据维度。可以通过社交工具体现。然而罗旭认为，社交工具会带来数据高度碎片化、无结构化的坏处，数据散落在用户和终端手里，企业难以对这些数据进行分析、形成智能数据、创造价值。所以价值网络才是未来企业的网络。

显然，新形势下，组织内部变革与外部价值链的连接，将成为“未来企业”一种常态。

哪里有商机？

那么如何变成连接型的组织和企业？罗旭的答案是企业级IM（即时通讯）或者企业级办公工具：“纷享销客是一家SaaS公司，是一家做工具的公司，我们坚信推动人的进步两件事，一个是思想的进步，一个是工具的进步。”

一个被纷享销客视为的商机是，当企业以客户为中心建立企业连接的时候，不管是场景也好，关系也好，数据也好，过程也好，都将得以沉淀。

如何理解这个商机？以工具方面可以分两个维度：从一家专门做企业连接和销售管理工具的服务商来看，首要条件是构建以客户为中心的内部连接体系——传统的OA和传统软件是本体化，只解决自己的问题，和其他的系统之间没有连接；第二解决本部门的问题，实现一个软件全公司互通。

以内外场景来看，企业有三个阶段，能力网、效率网和价值网，必须把内外部的信息连接、业务连接、管理连接，以客户为中心把它连接起来，形成一张融为一体的广义交互的价值网。

其中的关键点，就是以客户为中心，这不仅是理念，更重要的还是一套系统，一种工具交互的手段。

就拿企业营销来说，作为企业支持与咨询服务领域资深专家，Convertlab营销实验室CEO高鹏提出，技术驱动下，Adtech、Martech与CRM趋于融合，企业营销战略的新思路是：从聚焦内部转向聚焦客户，未来更要聚焦一对一的全渠道的客户互动，关注客户体验，改变游戏规则，构建新的竞争壁垒。

Convertlab营销实验室CEO高鹏

连接型 CRM

为了朝着连接型CRM方向发展，纷享销客规划了2017年蓝图：在企业内部通过底层企业级微信通讯基础，加上CRM核心管理工具，帮助其客户把内部连接起来，通过公司平台，最终铺出一张信息网。对上游企业用协作网络，对下游企业（分销型企业等）解决核心痛点，对子公司解决调度协作、数据管理等问题。

纷享销客联合创始人兼COO李全良讲到，新商业变革时代，组织的发展体现在4个方面——组织价值由职能分工为中心转向客户为中心，工作模式由分工转为协作，组织结构从层级结构转向敏捷网络，并且人将成为组织发展的根本驱动力。

而这些，日益推动CRM市场发展与分化，促使纷享销客顺势而为，将产品定位为连接型CRM，提供包含连接组织内部、连接伙伴、连接客户在内的全方位产品及服务。

自创立以来，纷享销客便通过OA、通讯与CRM的连接，塑造“连接基因”，奠定了IM、CRM销售全流程管理、BI数据分析及IT系统对接等方面的核心实力。

更直观的布局，可以从纷享销客5.5/5.6新版本功能窥出一二。新版本在持续加强销售全流程管理及PaaS能力升级的同时，推出企业互联这一针对上下游沟通与业务协同的一体化解决方案。

纷享销客还推出服务品牌“心·享成”，声称将以“用心服务，共享成长”的承诺及“五位一体”的服务体系服务客户。