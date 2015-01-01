99美元的Mira Prism，将iPhone变成一个迷你“HoloLens”

虽然苹果即将掀起作用于用户手机屏幕的iPhone增强现实浪潮，利用其相机向现实世界投射人物。但增强现实头盔现已问世，可以成功实现这个想法并将其呈现在用户眼前。而且有一款AR设备比我们预计的费用更少。

CNET科技资讯网 7月20日 国际报道： 虽然苹果即将掀起作用于用户手机屏幕的iPhone增强现实浪潮，利用其相机向现实世界投射人物。但增强现实头盔现已问世，可以成功实现这个想法并将其呈现在用户眼前。而且有一款AR设备比我们预计的费用更少。

这款Mira Prism将在2017年晚些时候上市，它是一个能够用iPhone将3D图像映射在用户面前的简单AR头盔，售价约100美元。

Mira Prism看起来就像一个奇特的巨型遮阳板，或者说像是一个未来主义的焊工面具，可以很轻松地佩戴在头上。稍微拿远一点，我们可以点击那些徘徊在桌子上的浮动的卡通行星。

如果想要让呈现在你面前的全息景物跳舞，通常我们需要一副高端的智能眼镜或微软全息透镜HoloLens那样的头盔。而在我把玩Prism期间，我发现虽然它并不像HoloLens那样神奇，也不像苹果即将推出的增强现实工具ARKit所演示的那样惊艳。但作为一个可以为很多人提供增强现实体验的廉价配件而言，它还是不错的。这有点类似于谷歌Cardboard增强现实纸盒，只不过价格更高罢了。

Mira公司位于美国洛杉矶，由本·塔夫特（Ben Taft）、马特·斯特恩（Matt Stern）和蒙大拿·里德（Montana Reed）共同创立。Mira的这三位创始人是美国南加州大学吉米·艾欧文（Jimmy Iovine）和安德烈·扬（Andre Young）艺术商业综合学院的校友，该学院旨在培养艺术、科技和商业创新人才。Mira现已从Will.i.am、Salesforce CEO马克·贝尼奥夫（Marc Benioff）等多处融得了资金。

Prism目前仅支持iPhone设备，暂未推出Android版本，它可以通过橡皮圈将iPhone设备吸附在头盔中。设备前方有一个大型的“遮阳板”，可以反射出手机中的立体图像，将它们变成浮动的三维虚拟物品。我在CNET办公室进行了演示，感觉其3D图像足够逼真，令人信服。我的身边遍布着多边形的行星，可以用一根弹性系绳控制着太空船，而这一系绳是通过手持式远程魔杖控制其伸缩的。在一个内置圆形虚拟笔的帮助下，我将太空船起飞并降落在了桌面上。

那么，我究竟应该怎样使用这个头盔呢？

Mira在游戏和娱乐应用方面已有计划，同时与一些有娱乐资产的公司达成了合作。目前，迪斯尼已经与联想达成了自有AR/混合现实头盔合作关系。而Mira Prism能够成为一种人们更加负担得起的AR工具和游戏配件。事实上，多人游戏领域是Mira的最大愿景。公司希望几个人可以同时体验一样的AR技术，也希望人们可以在另一台运行Mira应用的手机上观看并拍摄AR体验。

这款头盔将在假日季到来前及时上市出售，并将于今年秋季带来开发人员版。不过，苹果的增强现实平台ARKit和新款iPhone也将在这个时间到来。ARKit已经为我们演示了一些非常令人印象深刻的技术，而且完全不需要佩戴头盔。不过，Mira创始人认为两者没有影响：Prism旨在打造可以充分利用ARKit平台的应用，令其未来应用更胜一筹。而一个软件开发工具包(SDK)和统一兼容性的推出将使得应用程序的开发更为容易。

不过，这有一个前提是，开发人员需要对开发兼容Prism的应用感兴趣，而Prism使用的无线遥控感觉是一个介于谷歌Daydream和三星Gear VR遥控棒之间的产物。

AR头盔也可以低成本地制成

别的不说，Mira Prism便已证明了人们负担得起的AR头盔即将到来。而我认为它并不会是唯一的一款设备：明年的手机中或许会有一波又一波基于AR技术的新奇设备出现，就像是廉价的虚拟现实头盔从百思买出现到了药店。

Mira能在世界潜在AR产品的竞争中脱颖而出吗？而我对Prism最大的担忧在于，苹果即将到来的基于AR的新手机会像其承诺的那样惊艳无比，而且还兼容许多应用。这样的话，人们再买一个单独的头盔还有什么意义呢？而且Mira虽然可以进行动作远程控制，但它缺乏六自由度跟踪功能，这意味着它并不像高端VR和AR头盔和控制器那样具备高敏感度的位置识别功能。

Mira Prism必须证明其软件值得购买。虽然它的价格合理，但时间对它来说可能是一个挑战。当然，如果Prism可以使可激活头盔的手机应用成为可能，那么Mira或将很有意义。