通往全联接世界：看华为如何打破计算边界

云、大数据和人工智能正在重构计算，我们正处在计算发展的拐点——这是业界达成的一个共识。

CNET科技资讯网 7月20日 北京报道（文/周雅）：云、大数据和人工智能正在重构计算，我们正处在计算发展的拐点——这是业界达成的一个共识。如今的智能手机，相当于十年前一台PC的计算能力，未来的手机不再是简单的数据中心，未来的智能家居自带智能功能，计算无处不在，联接也无处不在…面对未来预计2025年全球超过千亿的联接，如何存储与处理、传送与分布、获取与呈现这些庞大的数据容量，对企业来说是一个摆在面前的挑战。

华为视此为一个机遇。近期，华为公布“无边界计算”服务器战略及FusionServer V5系列解决方案，聚焦行业数字化转型需求，规划未来5年计算路线图。

计算正在重构

为什么云、大数据和人工智能正在重构计算？华为所看到的机遇是：人工智能驱动异构计算崛起，云DC从效率向智能演进，行业数字化转型驱动智能终端联接数激增，计算发展的新起点已经到来。

图左至右：华为IT服务器产品线总裁邱隆、华为IT 产品线服务器市场营销总监武湛

华为IT服务器产品线总裁邱隆认为，产业变化从去年开始有一个初步画像。

第一是人工智能带来的变化。物理学家张首晟曾公开表示，人工智能有三大支柱，分别是计算力、大数据和算法。对于硬件而言，传统通用的处理器，已经不能完全满足人工智能专业的计算性能，比如现有的通用GPU方案，对传统通用的CPU有大致十倍的提升，再比如刚发布的TPU专业芯片能达到一百倍的提升，所以，计算逐渐走向异构。

第二是云的变化。“目前大多数数据中心大概是十万到几十万的节点，未来数据中心的节点，一定会超过一百万。”邱隆说，现在单个数据中心在数据的处理是1 TGB，未来五到十年，会以一千倍的速度增加。这种情况下，尽管传统的服务器一台一台叠加，也根本满足不了一千倍计算能力的要求，唯一的解决方法就是把单个的服务器进行池化，把更多的异构方式加入到这个池子里面来。

第三，未来全球一半的数据，不是在数据中心处理，而是直接在边缘计算、智能终端处理，且其中40%到50%的数据将会在智能接入结点进行预处理，所以最终计算一定是分布式的架构。邱隆说，“所有的智能结点，像毛细血管的末端一样，无处不在，帮助我们在终端进行数据的分析处理，以达到最快速、最便捷处理。”

说到数据处理，邱隆用“智能接入”的概念来解释，他认为以后更多数据的处理，应该在中间的接入点，靠近最末端的应用，在原先的数据中心和云的基础上，它可以被视作一个小小的靠近边缘的数据中心。

基于这些变化，华为“无边界计算”战略诞生，也是华为未来5年计算路线图——从服务器本身，到数据中心内部，再到数据源，打破限制计算效率提升的桎梏，实现无边界计算，为智能社会提供支撑。

无边界计算内涵包括：面向应用优化，让计算靠近数据，充分释放计算潜力；打破服务器边界，实现DC级别的资源池化和按需供给，提升DC整体计算效率；打破DC边界，使能智能接入，计算走进数据源，让数据在远端智能起来。

1. 释放计算能力。

“提升计算能力不能仅依赖于CPU”，邱隆介绍，一方面，CPU性能难以提升（从过去基本上每年提升1.5倍，到现在慢慢只能提升1.1倍。处理器和周边的I/O不匹配，I/O发展极其缓慢。），需通过系统优化释放计算潜力；另一方面，人工智能促使异构计算崛起，存在大量创新空间，通用的服务器跟GPU的对比大概有15倍的变化，纯粹以CPU为中心，已经不再适合。

华为的解决方案是，继续以CPU为中心，但是在CPU的基础上，再增加异构计算、GPU、专用芯片等等加速器，让其跑得更快。

2. 打破服务器边界。

“传统架构无法满足云DC要求”，邱隆介绍，传统企业上云是非常昂贵的事情，收益并不高。而且，传统的应用直接迁移到公有云是不可能的，绝大部分应用需要把自己的应用卸载，因为公有云本身是通用的云平台，在这种情况下，这些传统专业应用系统需要投入大量的人进行优化；反过来，如果企业想直接把云的技术应用到数据中心去改造，把传统数据中心改造成一个云化的数据中心，也很昂贵，买一套标准的商用软件更贵，买一个分布式存储软件同理，总而言之性价比没有想象高。

而华为想要打破服务器边界，将做一个平台，平台基于华为网络技术能力，同时帮助华为的企业客户和云客户构建一个计算存储、网络，包括资源池，基本上大家不用修改，可以直接上云，这样一来省去了昂贵的投入，数据中心也可以实现共享。

3. 打破数据中心边界。

我们可以看到，行业正在加速数字化转型，智能社会无时无刻不在连接，一半的数据将在边缘处理，而边缘计算存在多样化需求：联接、实时、数据优化、安全、智能。这时候，数据中心集中式处理已经不能满足数据多样化的需求。

华为的做法是将提供一个智能接入平台，在需要处理数据的地方进行数据处理，按照数据的存储、计算、分析三位一体处理。例如华为的一个新加坡客户在做智能监控的工作，以前需要在中心地点收集分析所有数据，工作量极大，后来改为在每一个路灯杆上布局智能小盒子，每个小盒子接入八个摄像头，摄像头可以将收集到的数据下发到节点里，进行本地处理，这样所有需要抓取的关键事件可以在十秒之内完成，然后在某个固定的时间统一升级，保证边缘的特征永远是最新的。

“在过去十年，互联网引领这个行业，在未来十年，谁抓住了终端的智能化，谁就能引领这个行业。”邱隆说。

不难看出，华为的“无边界计算”，本质上是一条通往全联接的计算之路。

服务器不再是一个黑乎乎的盒子

正如上文所说，计算需求无处不在，业务种类越来越多，数据中心服务器部署规模越来越大，这里一个关键点就是对服务器提出新的需求。

服务器不再是一个黑乎乎的盒子，而需要更加智能、动态、可标配，以灵活适配多种业务负载与计算需求，且运维要智能高效，以提升服务器的计算资源使用效率、降低管理成本。

对此，华为发布V5系列解决方案，包括全闪存HANA一体机解决方案、大数据应用加速解决方案、视频边缘智能分析解决方案及G系列异构计算平台等。华为V5系列解决方案的合作伙伴包括工商银行、腾讯、SAP以及微软等。

华为IT 产品线服务器市场营销总监武湛介绍，作为“无边界计算”战略的第一阶段成果，华为发布全新一代FusionServer V5服务器，并将其称作迄今为止最智能的服务器。

FusionServer V5以追求灵活智能、极致效率、高效敏捷为目标，面向未来的云计算、大数据、人工智能等复杂业务负载，采用自适应设计理念，对服务器的计算、存储、网络、管理和节能等5个方面进行了“智能”升级：“智能”计算，支持对应用透明的异构加速，提升计算效率；“智能”存储，SAS/SATA/NVMe可混插，从性能型到容量型灵活组合；“智能”网络，丰富LOM设计，可配置华为创新的可编程融合网卡，支持IO加速，25GE和32G FC兼容互通；“智能”管理，嵌入式FDM故障深度诊断专利技术，针对引发系统黑屏宕机的Caterr/IERR等严重故障诊断成功率达到突破性的93%；“智能”节能，嵌入式DEMT动态能源管理专利技术，在CPU负载不变的情况下整机能效降低16%，节省能耗开支。

“平台+生态”落地

无论是华为的“无边界计算”战略，还是华为V5系列解决方案，都是源自于华为今年在企业业务领域发布的“平台+生态”战略，核心就是基于技术上高强度的投入，提供ICT硬件基础设施和软件基础设施，打造一个开放、弹性、安全、灵活的平台，并从产业联盟、商业联盟、开发者平台、开源社区四个方面，与合作伙伴一起做大生态链。

一系列合作案例可见一斑。譬如在刚刚结束的国际超算大会上，华为和Intel宣布成立高性能计算全球能中心，该中心旨在帮助华为携手合作伙伴，共同构建联合创新平台，孵化高性能计算与人工智能解决方案，加速产业变革；再譬如，华为于今年6月宣布与微软发布混合云解决方案，该方案可以帮助企业顺利地部署应用混合云平台，加速企业数字化转型；在今年5月举办SAPPHIRE NOW会议上，SAP将2017 SAP HANA荣誉奖创新奖授予华为服务器，表彰华为SAP HANA高效财务管理系统。

“2016年，华为企业BG作为华为公司的战略发展方向和主要的增长点，实现了销售收入407亿人民币，同比增长47%，其中作为IT基石的服务器，为华为企业BG的增长作出了巨大的贡献。”华为企业BG Marketing与解决方案销售部总裁袁千介绍，据Gartner最新统计表示，2017年一季度，华为服务器产品的发货量居全球第三，华为服务器已经成为全球服务器市场的主流供应商。

“我们已经深切感觉到，针对每一个行业客户，ICT技术都不仅是一个支撑系统，它甚至会成为生产系统、决策系统。” 华为企业BG中国区副总裁刘超介绍，从本地计算的集群，到超大规模的数据中心运算，从边缘计算到端云协同，计算必将无处不在。