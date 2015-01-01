软通动力与华为再次联手：计划用物联网解决环保和节能难题 

物联网（IoT）已然成为当下企业技术应用的重点，同时也是下一代互联网的核心技术方向。

CNET科技资讯网 7月13日 北京消息（文/高玉娴）：物联网（IoT）已然成为当下企业技术应用的重点，同时也是下一代互联网的核心技术方向。据华为2017年最新调研报告显示，在全球17个国家、1900多个企业中，有60%的商业组织和企业已经在使用IoT技术，并且该技术的投资占了所有IT投资的24%。其中，已经有63%的IoT用户享受到了IoT技术应用带来的成果。

在物联网领域，软通动力与华为的合作由来已久，一方着力于大数据平台和行业应用系统的开发，一方在物联网平台领域稳扎稳打，二者的“联手”共同目标是做行业数字化的使能者，开发适于行业转型升级的解决方案。

就在上周，软通动力又与华为携手发布了基于物联网的智慧环保、智慧路灯联合解决方案，同时也展示了华为的OceanConnect IoT云平台。

NB-IoT将让物联网技术发展进入到新的阶段

软通动力集团副董事长兼首席营销官冯嵱在发布会上表示，物联网是大数据、云计算、人工智能的核心，其数据实时且高频，是真正意义上的大数据。未来人工智能的实现，最有可能从物联网数据的积累开始，通过物联网数据的积累实现自动事务的处理。

软通动力集团副董事长兼首席营销官 冯嵱

然而，不可否认的是，目前物联网技术的发展还存在一些待解决的问题，如网络覆盖、端点建设、耐用性及成本、场景应用开发等。对此，华为产品与解决方案,Marketing与解决方案总裁张顺茂认为，NB-IoT将给物联网的发展带来很大的转机，让物联网发展进入到一个新的阶段。“物联网并不是一个新概念，为什么十几年来一直不能成为全球性的通用技术，非常重要的原因就在于缺少一个全球性的物联网标准。而NB-IoT正好就是这样一个标准，同时它也是现在非常火热的5G标准的一部分，可以说具有可持续的发展性。”

华为产品与解决方案Marketing与解决方案总裁 张顺茂

NB-IoT由于电池生命周期、供电周期长、网络接入容量大、无线信号穿透力强等特点，更利于大数据的采集，也使得物联网技术与行业的结合更加深入和紧密。尤其是在智慧城市领域，有很多应用正在通过NB-IoT连接技术做创新，包括环保、路灯、拼车、抄表等行业，未来皆离不开NB-IoT的技术支持。

“在这方面，软通动力将会与华为一起坚定不移地发力物联网，共同推动行业的发展，促进市场的繁荣。让物联网在NB-IoT、5G等多种应用场景，甚至是未来的人工智能发展中发挥更大的应用价值。”冯嵱表示。

基于物联网的智慧解决方案如何解决环保和节能难题

据软通动力副总裁、智慧环保事业部负责人郭银波介绍，此次软通动力与华为共同发布的基于物联网的智慧环保解决方案，要解决的是过去环保数据采集困难、标准不一致、数据共享难可靠性难以保障等问题。该解决方案分为三层，即感知层、平台层和应用层，分别对应华为的物联网平台、软通动力的大数据平台和环保应用系统。

其中，大数据平台集成了环境综合管理、污染源管理、执法管理等应用。而核心部件正是使用了华为的NB-IoT技术，不仅降低了功耗和成本，保证了采集数据的可靠性，同时还实现了物联网平台的远程校验。

“经过8个月联合开发的智慧环保解决方案将给智慧城市行业带来很多价值。首先，我们解决了前端不同厂商设备、不同型号、接口和协议的统一接入问题，由一个采集端就可以接入到后台，还便于未来扩展。此外，通过NB-IoT模组，包括IoT系统，就可以做统一的运维，发现远程断线、数据失真等问题都可以在后台解决。同时还能保证数据质量和数量的可靠性。“郭银波表示。

此外，本次与智慧环保解决方案一同发布的智慧路灯解决方案也是由软通动力与华为联合推出。“我们想结合物联网和云计算技术，在智慧城市这一推手的推动下，不仅仅解决路灯在能效方面的问题，还能满足人们更多对生活的诉求，赋予路灯更多的功能，如Wi-Fi的随时享用、精彩广告的展示等等。”华为联合解决方案部魏建勋表示。

与智慧环保解决方案一样，智慧路灯解决方案通过华为的物联网平台，能够实现不同厂家、协议、型号的统一海量接入，以及远程巡检。“我们还有更大的梦想，希望把路灯的灯杆打造成城市入口的平台，只要方圆三四公里内的所有设备都可以通过灯杆汇聚，将来通过路灯灯杆就可以解决空气质量问题、车流量传感问题，停车位和广告位的定位问题等等。我们相信，灯杆虽小，但是可以点亮未来。“魏建勋如是说。

打破合作边界，打造新型智慧生态圈

在这两大解决方案的背后，作为数据管理和终端管理的基础，华为的OceanConnect物联网平台发挥着非常重要的作用。据介绍，该平台提供了三层架构，最底下是针对于Sim和eSim的开放连接管理层，一般提供给运营商以及部分大型的企业使用；在此之上，是ICT融合的设备管理层，通过设备的连接，对收集上来的数据进行管理，并对设备状态进行实时监测；最顶层是应用使能层，华为在这上面提供了170多种API，便于丰富的应用功能开发。

一直以来，软通动力与华为双方作为彼此重要的战略合作伙伴，在战略、组织、业务、产品和解决方案等多个层次都拥有非常深厚的合作基础。而据软通动力介绍，未来，双方还将进一步整合各自优势资源实现深度合作，发布更多基于华为OceanConnect 物联网平台的联合解决方案，打破以往合作的边界，形成互惠共赢的行业联盟，主动引领行业变革，打造新型智慧生态圈。