信息过载、内容碎片化？UC名家：资讯平台需要多元化视角

这是一个资讯臃肿的时代。每打开一个APP，里面的信息扑面而来，然而我们却不知该看什么，有价值的内容是什么，内容平台的价值又是什么——资讯内容被笼上了层层迷雾，而UC想要做一个拨开迷雾的平台。

CNET科技资讯网 7月12日 北京消息（文/周雅）：这是一个资讯臃肿的时代。每打开一个APP，里面的信息扑面而来，然而我们却不知该看什么，有价值的内容是什么，内容平台的价值又是什么——资讯内容被笼上了层层迷雾，而UC想要做一个拨开迷雾的平台。

继UC名家今年3月份签约曹林、十年砍柴、石述思等第一批学者之后，昨天，30位学界名家成为了UC名家的第二批签约者，包括传统媒体人胡锡进，自由撰稿人宋石男，旅美学者薛涌，公益法专家姚遥，社会学知名女教授裴谕新……作为UC主打优质阅读内容的重量级专栏，UC名家马不停蹄地招贤纳士，为了塑造一个多元化的内容生态。

资讯的价值需要多元化视角

如果你每天接收到各种推送资讯，就不难理解UC名家为什么这么做。

移动互联网时代下，我们对于世界的认知呈现几个特征：第一，我们通过更社会化的方式了解这个世界和各种事件；第二，我们的认知更碎片化了，我们似乎忘掉了一开始的博客，忘掉了每天深夜读书以及动辄书写三五千字的心得，我们往往看到的只是一个结论，或者是事件的某一个角度；另外，信息碎片化让我们的认知更浅层化了，我们对世界的了解越来越多、接收的信息越来越多，未必意味着我们对事情、对社会的认知就越丰富。

内容形态随之转型。过去信息匮乏的时候，内容平台只要把信息摆在货架上陈列出来即可。然而面对目前信息爆炸的现状，内容平台影响力不减反增，成为互联网企业最重要的战略布局之一，这时候的内容平台两种选择，一种是放任内容的走向，最大化用户停留时间；一种是坚持良好价值观、为用户提供价值最大化的内容。

阿里巴巴文化娱乐集团副总裁周晓鹏认为，媒体平台存在两个价值：一个是资讯的价值，即帮助每个人形成独立的认知体系——从“我知道这件事”到“我理解这件事”；另一个是媒体的价值，不是一般意义上的内容分法工具，而是媒体本身具有的特定价值。

阿里巴巴文化娱乐集团副总裁周晓鹏

“如今获取一个资讯其实并不难，但是实际上，媒体传递资讯有一个最核心的目的，就是应该帮助每一个受众形成他自己独特的认知世界的方法和模式，而不仅仅是说告诉你发生了什么。”周晓鹏表示，UC作为阿里文娱核心旗舰，其内容体系的建立，不仅仅在于技术和流量，更需要拥有对内容本身的深刻理解。

UC名家的推出，源于社会和公众对优质阅读内容的需求。“信息过载”已经不是虚张声势的提醒，而是令人烦躁不安的事实。逐步碎片化、娱乐化的大众阅读习惯以及由机器算法主导的内容生产和分发，在无形之中砌筑了信息和兴趣壁垒，更加限制了用户视野。用户迫切需要一个专注提供优质内容、可以放心进行深度阅读的内容平台。

UC名家要做的，就是汇聚专业的智慧，选取某一个领域里具有自己的专业性、分析能力、观点输出能力以及视角表达能力的对象，实现既精准又丰富多元的内容服务。

基于推荐算法和大数据，UC可以最大限度地为用户提供内容和视角的增量，将不同的内容生产形式、不同的言论价值观念纳入到大生态当中。“我们关注规模，更关注品质；我们关注内容，更关注内容背后的人。”周晓鹏说道。

现场几位名家对“多元视角”表达了多元的观点。比如，知名历史专家纪连海提出，“历史告诉我们，多元的视角和思想能更好地推动社会进步。”他表示，从先秦百家争鸣到西方文艺复兴，无一不证实，在中国史上、或者世界史上总会有思想碰撞，每一次思想碰撞之后，一定是一个更加繁荣的世界。

知名历史专家纪连海

再比如，知名作家宋石男呼吁在保有差异化观念的同时，应坚持每一次发声的独立与理性，实现意见领袖群体的独立多元、参差多态。

何以多元？宋石男介绍，第一个是坚持价值，心中有一个不可洞穿的是与非，真理与邪恶；第二是思辨，就是更需要抽丝剥茧的功夫；第三是知识的积累。宋石男例举自己一位兄弟的事例，称这位兄弟既有长期的公益实践，还拿到了律师的资格，在解读最近社会上保姆纵火案事件之时，对消防的责任以及主人翁求生等等进行了一系列清晰的展示和逻辑的推演，给当下的互联网增加了很多色彩；第四个是情感，驳斥目前极端的社会现象；第五是审美。

重构内容生态

UC名家目前已经邀请来自经济、政法、科技、社会、历史、军事等多个领域的近60位顶级名家入驻，他们在各自领域当中都是极富知名度和影响力的翘楚。

UC名家专栏内容通过名家频道呈现，通过UC和UC头条两个客户端，用户可以通过添加频道阅读名家作品。当有重大实时热点发生时，UC名家还会汇聚名家的相关文章落地到专题页面，方便读者一次性阅读。对于用户而言，除了可以在信息流看到UC名家的专栏内容、专题页，还可通过关注名家作者的大鱼号来持续关注该作者生产的内容。

UC名家专栏自3月推出后，持续收获高点击量文章，包括知名评论员曹林的《“农民顺手摘野草”获刑，法律丢人还是新闻丢人》，潘红其的《华为就是华为，裁员也搞得霸气侧漏》等等。

UC名家旨在通过建立一个开放性的内容平台，展现不同领域不同视角下的不同观点，让用户感知优质内容和多元视角的价值。

对于UC的未来计划，周晓鹏表示，UC将以优质内容为核心，从用户的需求端出发，引入不同垂类的最头部作者，会更细分到每一个垂直领域去选取、打造和推广UC名家，进一步丰富UC名家乃至整个UC内容生态的视角，提供多元化人群维度的内容消费体验。