百度DuerOS要做人工智能时代的安卓

在今天百度AI开发者大会上，百度度秘事业部的总经理景鲲一上场，接连从口袋里掏出了三款DuerOS开发套件和一款硬件参考设计。比景鲲的“魔术”更神奇的，就是他变出来的这些开发套件。“只要接一个电源，接一个麦克风，就可以让你身边的家电设备‘说话’了。”

CNET科技资讯网 7月5日 北京消息（文/周雅）：在今天百度AI开发者大会上，百度度秘事业部的总经理景鲲一上场，接连从口袋里掏出了三款DuerOS开发套件和一款硬件参考设计。比景鲲的“魔术”更神奇的，就是他变出来的这些开发套件。“只要接一个电源，接一个麦克风，就可以让你身边的家电设备‘说话’了。”

百度人工智能操作系统DuerOS于今年1月在CES上推出。在百度的官方定义中，DuerOS 是一个“开放平台”，一种承载新技术应用的生态系统。

DuerOS开放平台，包括智能设备开放平台和技能开放平台。而支撑这两个平台的则是DuerOS对话核心系统，通过帮助开发者最大程度降低对话式人工智能系统的应用门槛，实现“唤醒万物”。

在景鲲看来，唤醒万物的核心三要素在于：听清，听懂和满足。

1、听清是唤醒万物的第一要素。目前，百度语音识别准确率达到97%,百度深度语音识别系统Deep Speech2入选MIT 2016十大突破性技术。但这些语音技术在AI时代还远远不够。景鲲表示，“百度还做了非常多先进的技术，包括麦克风阵列、回声消除、语音唤醒、远场识别等，并将这些技术根植入家庭场景、移动场景、车载场景，实现用户听清的需求。”

2、DuerOS是最能听懂用户的开放平台，而数据多和技术深成为DuerOS听懂用户的重要支撑。数据层面，百度拥有亿级用户请求、十亿级的知识图谱实体、语音调用和音频数据、千亿的图片和网页等数据；技术层面，百度在深度学习、自然语言处理技术、多轮对话技术、搜索技术等方面具有深厚的实践经验积。

3、听懂并满足“听一首某某的歌”这样的用户需求还不够，真正用户想要的是更自然、更复杂的需求，比如“我要听我手一杯品尝你的美这首歌”，比如“想听哥哥的歌”，只有把用户在真实场景中表达的复杂请求做好，才能真正做出一个真正听懂用户需求的产品。

景鲲说，“‘听懂’的目标，就是要FreeStyle，让用户最自然地跟设备进行交互，毫无拘束。”他现场演示了利用DuerOS的多轮交互过程，这种交互只有百度的技术才能驱动。通过连续发问：“找一找本地人气最火爆的家常菜”、“雍和宫附近有吗”、“第二家有什么推荐菜”、“有wifi吗”、“好停车吗”……多轮连续展开的对话，景鲲都得到了答案。

为了更好地“唤醒万物”，百度宣布将全资收购KITT.AI，并将智能设备语音唤醒和自然语言处理等核心能力免费开放，赋能合作伙伴。KITT.AI是一家专注于语音唤醒和自然语言理解的人工智能创业公司，在2017年1月入选了CB Insights公布的“最值得关注的100家人工智能公司”,曾获得亚马逊Alexa和AI2（微软联合创始人保罗阿伦）的投资，拥有世界领先的人工智能技术。

“在听清听懂的基础上，也需要有优质丰富的资源来满足用户的需求。”景鲲介绍说，DuerOS将为开发者提供最容易上手的软硬件一体化解决方案，包括多样化的开发套件和完全开放的参考设计：

1、搭载树莓派，利用科胜讯技术的个人版。即刻申请就可以搭载一个个人可以对话的语音设备。

2、轻量版。把一元钱大小的芯片放在任何一个设备里面，设备就可以对话。

3、标准版。两麦、四麦、六麦、八麦的标准版都可以即刻申请。

4、完整一体化的参考设计。如开放电路板设计、开放结构设计、开放麦克风阵列等等。

手机、电视、冰箱等任何设备，都可以搭载DuerOS，变成一个能“听懂”的设备。

个人开发者杜志鹏现场讲述的故事，也印证了设备开放平台非常容易上手。这位来自深圳的电子工程师利用DuerOS的开发套件，将外甥的乐高玩具改造成为会说话的智能玩具。

来自度秘的百度工程师罗兴现场演示了“如何将百度DuerOS的能力接入搭载Alexa的Anker音箱”，展示了智能设备开放平台的便捷性。罗兴通过十七行代码，用1分钟的时间，让原本只会英文的音箱马上变得能听懂中国话。

景鲲表示，“目前很多公司都在做智能音箱，而百度通过打造AI时代的安卓——DuerOS，让每个人，无论你是大公司还是小公司，甚至普通开发者，都能够以低门槛打造属于自己的智能语音交互设备。”

目前，百度DuerOS已经与中信国安广视、小鱼在家、美的、海尔、联想、HTC等企业达成合作，将DuerOS的对话能力应用到多个生活场景。