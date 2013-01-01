达沃斯全球论坛分论坛结论：量子计算不取代传统计算机

传统计算机产业界不必惊慌，即使量子计算机商业化后也不可能取代传计算机，而是成就传统计算机完成的工作，它们之间关系不是取代关系而是互补，这是昨天、今天在参加了两次达沃斯量子计算机和量子科学分论坛上4个量子科学家们的共识。

CNET科技资讯网 7月3日 大连报道（文/刘克丽）：传统计算机产业界不必惊慌，即使量子计算机商业化后也不可能取代传计算机，而是成就传统计算机完成的工作，它们之间关系不是取代关系而是互补，这是昨天、今天在参加了两次达沃斯量子计算机和量子科学分论坛上4个量子科学家们的共识。

有关专家在回答我的问题说，由于传统计算机和量子计算功能域、使用域等不同，所以两者不是取代关系。他说由于在特殊环境下，经典的物理学定律失效，量子物理学定律执行，量子计算机基于这些定律，研制成功的量子计算机用途完全不同传统计算机，主要用于概率性分析，由于量子有纠缠特点适用于点对点保密信息收发。

4次误会走错场出洋相

4次误会走错场，是我参加达沃斯论坛的花絮。

我不知道自己是媒体领袖

虽然我参加过无数次的国际会议，可参加达沃斯论坛可是第一次，注册时直接到了媒体注册区，拿出身份证被告之我没有注册，这就怪了，那怎么会沒有我呢，当时有位小姐又仔细校对了我的身份证，看了我的生日，提醒了我，应该是不是在媒体领袖处报道，果然在媒体领袖注册处找到了我的名字，顺利注册成功。

忘了自己的身份差点饿饭

事后我把自已是媒体领袖的事儿忘了，更沒注意的入门牌是白色和其他媒体有什么不同，在第一天中午听完李总理的报告后到了午饭时间，先后进不去两个饭区，说我是白牌子不能进，1点一刻了我这吃货还没饭吃，肚子饿得直叫呢，我先喝点水吧，下午一点半的论谈马上开始了，我又问了几个人有人提醒我是媒体领袖应该在领袖村进餐，我才恍然大悟直奔三楼狼吞虎嚥几口慌慌奔向我想参加的分论坛地点。

不知改地点走错论坛

这可不怪我迷糊，怪大会组织者，头天报道时准备下载会议日程APP，被告之Android系统暂时不行，这真事，要说市场份额只有15%的苹果手机暂时不行可理解，Android不能下载会议日程真的好怪!

注册之后我拿到了印刷精美的日程，也将APP的事抛在脑后，没想到由于有些论谈临时改时间改地点，二次失去我想参于论坛的机会，特別可惜的是超算论坛，误听了两个其他论坛，特別是人体器官再生论坛，尤其是我这个连身检都怕的家伙，看到PPT上出现了逼真的人体器官很不礼貌地逃了出来。

两个论坛用一个PPT

这也不是我糊涂，是瑞士量子科学家教授Janatan的问题，我一直在追量子计算机相关论坛，我发现量子计算机和量子科学两论谈咋用同一PPT呢，我细仔一看是同一个人在讲并用一套PPT，干嘛浪费我时间，忽悠人，我问他你到底见过量子计算机没有，他说他只是学朮研究，之后几圈的分桌讨论他再也没到我在桌上来过。

还好，量子科学论坛后来那主讲的不同。

贵宾室竞然丢东西

领袖村有处移动办公区，有5个小空间，有桌椅有电源可充电，有在校大学生在这里当志愿者，手机充电器扦在插座上表示占位，办公座位一般都有人，我看这位子没人，只有充电器，我先坐着边充电边整理稿子，一会儿我看我想参加的论坛时间快到了，我离开了办公区去了论坛，待论坛散了的时候我再次去充电，这样来来回回好几次。

待我昨天下午6点钟再见到小伙子，他慌慌张张地问我看到他苹果充电器没有，我一听这话就不高兴，我说我又不是果粉，要你充电器干么子。

小伙子连忙向我道欠，我至今好奇怪，全球经济论坛领袖村算贵宾室还有贫这小便宜的小偷。