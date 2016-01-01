达沃斯论坛为何圈地宽 源为全球问题融资平台

全球经济论坛是学术界向投资融资界指明未来投资方向，是解决全球各种问题初期融资平台啊。

CNET科技资讯网 7月3日 大连消息（文/克丽观察）：在2017夏季达沃斯全球经济论坛第二天，有95个论坛，我从前天拿到资料开始就发现，近300个论坛不仅数量多听不完，而且范国宽到从气候到基因、从科技到中医、从材料到能源无所不有，各种论坛全暴露了现存问题，全能牵上经济发展，噢，明白了，原来全球经济论坛是学术界向投资融资界指明未来投资方向，是解决全球各种问题初期融资平台啊。

我这两天每天奔波，早上一早进场，下午6点多离开，参加过教育、量子计算、无人驾驶、机器人、气候、环境、气候等9个论坛，特别是今天听了关于全球气候、全球环境、量子科学、人体器官再生等4论坛后总结如下:

1、全世界应该给碳定价并涨价，为碳定价就是为污染定价;

2、定价涨价是为了为污染买单;

3、认为改善气候减少排碳有23万亿美元市场(不知咋算出来的）;

4、有关组织联合金融机构为气候变暖发行了绿色债卷，有人认为我国养老金买绿色债卷有空间(我认为是瞎忽悠);

5、有专家认为现在全球气温己上升了1度时，抓此事为时己晚，不要等气温升2度时，再抓就来不及了;

6、我不明白，买了绿色债卷投资环境改善的利息谁付?是银行再以更高利息借给企业吗?

7、在环境论坛上看到动态地图，只有中国城镇化在扩大，也只有中国污染最严重，城镇化进度和污染化程度成正比;

8、无人驾驶、机器人、可穿戴设备、人工智能、量子计算的论坛等所有不成熟的高科技产品、及其业态的展示、论坛都向资本方指明了未来投资方向。

9、我在下午1点15分一2:30分创想研究室举行的量子科学论坛上果然认识了一位投资商，对于量子计算机他似乎很感兴趣，并且知道的不比我少，而且他说他已经投入了量子计算相关边缘项目;

10、在长达75分钟量子科学论坛第四轮分组讨论时，我同桌一位自称是投资家的外籍人提问，目前量子计算机的挑战到底在哪里，再次证明了我标题观点。