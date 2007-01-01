摩托罗拉系统MOTOTRBO在华十周年：将组建一支团队深耕”定制化“ 

今年，摩托罗拉系统正式迎来MOTOTRBO™数字对讲机在华发展十周年，在昨天的庆典上，摩托罗拉系统对外定下一个小目标：将组建一支行业团队，进一步提升MOTOTRBO™系列产品的定制化程度。

CNET科技资讯网 6月16日 北京消息：今年，摩托罗拉系统正式迎来MOTOTRBO™数字对讲机在华发展十周年，在昨天的庆典上，摩托罗拉系统对外定下一个小目标：将组建一支行业团队，进一步提升MOTOTRBO™系列产品的定制化程度。

“老店”摩托罗拉系统

摩托罗拉系统是DMR标准联盟的创始成员，今年也是这家公司根植中国市场的三十周年。作为1987年首批进入中国市场的跨国技术企业之一，摩托罗拉系统走过了相当长的一段路。

纵观摩托罗拉系统的历史，从1930年起，世界上第一部真正意义上的对讲机诞生；随后当人类第一次登月向地球传回的第一句话，就是通过摩托罗拉转发器；2012年，世界上第一套公共安全的LTE警用系统在德州诞生，2014年世界上最大的LTE公共安全系统也是基于摩托罗拉系统，并很快在洛杉矶部署...

一直以来，我们熟知的摩托罗拉是通信行业的“老大哥”，是关键型通信行业的“老店”，但老而弥新。

中国有一个对“老店”的称呼，叫做“老字号”。但摩托罗拉系统并非传统意义上的老字号。因为一般号称老字号的店，往往一招鲜，开店以来，就卖一样东西。老字号的小吃，甚至连老汤都要讲究几十年不断火的熬制，讲究传统工艺和传统手法。

但摩托罗拉系统不是一招鲜，在过去几十年，摩托罗拉系统涉及到的产品、技术和服务，何止100件。从另一面我们又会发现，尽管摩托罗拉的产品繁多，但是它从未跟风过任何所谓的盲目多元化。既没有依仗一招鲜，也没有掉入多元化的泥潭。那么摩托罗拉系统的秘诀在哪？答案就在这家公司的商业理念中：

“我们所做的每一件事情都回到我们的承诺，我们致力于创新，旨在关键时刻，让人们灵动调遣。” “以‘用户为中心的设计’理念为起点，深刻理解每天在实际工作中使用我们产品的用户。”

“创新”是 DNA

“创新”是摩托罗拉的DNA，而这个核心竞争力一直延续了下来。

过去在华十年，摩托罗拉系统不断加大投入研发和创新，一步步提升数字对讲产品的功能和特性，助用户改善内部协作能力。为了提供全方位的服务，摩托罗拉系统还在中国市场推出了“对讲机+”理念，开发具有针对性的通信解决方案，为客户提供除语音对讲设备之外的更多软件应用和售后服务。2016年，摩托罗拉系统销售总额60亿美元，其投入于下一代技术和服务的研发费用就达到了5.53亿美元。

接下来，摩托罗拉系统的方向，就是通过定制化的解决方案，帮助行业用户最大限度地提高生产力、工作效率和安全性，进而不断深化与合作伙伴及终端用户的合作，满足各种行业用户的特定需求。

“中国是一个高度多元化的市场，因此，我们始终与客户及合作伙伴保持着紧密的合作关系，以求充分了解他们的业务需求和所面临的挑战。随着‘对讲机+’时代的到来，我们力求为客户提供专属服务，设计并打造符合他们特定需求的最佳定制化解决方案。” 摩托罗拉系统中国区业务代理总裁富莉莉指出，“借助我们的数字对讲机解决方案，客户能够将清晰的语音通信功能与数据应用融合起来，进而提升管理效率。”

自2007年至今，MOTOTRBO™数字对讲机已有三代产品在中国上市，并被广泛应用于政府组织、交通运输、石油化工、制造、林业、酒店、旅游及零售在内的多个行业。

第一代（ 2007 年）：产品基础性能更优

在模转数进程伊始，摩托罗拉系统率先推出了具备“更优基本性能”的数字对讲机，包括：更长通话时长及文本信息功能等；

第二代（ 2012 年）：产品组合选择更广

产品组合更加广泛；

率先在市场上推出支持蓝牙功能的产品；

推出超薄设计对讲机，产品外观和触感更加精致，如 SL1M 和 SL1K ；

和 ； 提供更多数据应用，如工单和 GPS 功能等；

第三代（ 2016 年）：产品应用灵活丰富

下一代 MOTOTRBO™ 数字对讲机拥有 29 小时的续航能力，倒地报警，以及支持室内定位跟踪等功能；

数字对讲机拥有 小时的续航能力，倒地报警，以及支持室内定位跟踪等功能； 集成式 Wi-Fi 连接功能可以在不中断员工正常工作的情况下完成系统内所有对讲机的软件更新，帮助员工节约数百小时的停工时间，同时提供高度安全、可靠和具有成本效率的专业双向对讲机通信功能；

连接功能可以在不中断员工正常工作的情况下完成系统内所有对讲机的软件更新，帮助员工节约数百小时的停工时间，同时提供高度安全、可靠和具有成本效率的专业双向对讲机通信功能； 引进了功能丰富的 Capacity Max 集群解决方案，为用户提供扩展网络和应用程序的灵活性，更好满足客户需求；

集群解决方案，为用户提供扩展网络和应用程序的灵活性，更好满足客户需求； SLR 8000 中继台能够扩展网络以支持客户安装更大的系统。

为了更加深入行业，近期，摩托罗拉系统和《专用移动通信》对300位对讲机行业用户进行了问卷调查和深度访谈。结果显示，可靠性、语音质量和续航能力，是用户选择数字对讲机的最重要因素。

1、购买动机：可靠、互联

调查发现，对讲机用户对产品功能、可靠性和品牌的重视超过任何其它因素。

在被问到“购买对讲机的考量因素”这个问题时，70%的被调查用户选择对讲机功能，69%选择可靠性，59%选择品牌。而选择性价比和工艺款式的分别只有47%和23%。这说明对于对讲机这样的关键通讯产品而言，可用性超过价格因素，内在超过颜值。在深度访谈中，林业、能源、公共安全等行业用户对对讲机的防水性、防爆型和耐摔性情有独钟。

超过一半（51%）的用户把通讯技术（数字/模拟）作为考量因素。这说明对讲机数字化已经进入到大普及的前夜，这是一个关键阶段，对其有效推广将帮助大批用户迈过数字化的门槛。

在被问到“哪些对讲机特性最能满足业务需求”时，分别有89%、69%和52%的被调查用户选择语音质量、续航能力和指挥调度。说明对讲机传统优势依然是摆在第一位的，随时随地进行话音通讯及其借助话音通讯进行指挥调度，仍然是用户的最大需求。

同时，选择与其它通讯设备互联和GPS定位的用户比例也分别达到了40%和34%，这说明选择数字对讲机的新特性已经成为趋势，正在深入到用户的实践中。通过深度访谈获知，一些行业用户希望实现语音互联、数模互联和数据互联，还有部分行业用户希望通过他们现有的技术和系统来实现GPS定位和设备互联。

可见，对讲机依然要坚守本位，但做好万物互联的加法是未来的趋势。

2、拥抱通讯和管理的双职能

当被问到“最喜欢应用对讲机解决哪些问题”时，用户的回答道出了对讲机的两个根本价值：对讲机不仅是一个通讯工具，更是一个管理工具。

74%的用户选择了日常生产运营管理，64%和53%选择应急指挥管理和单位安全保卫。这说明对讲机一方面为用户提供安全保障，一方面在帮助提升生产效率。

51%和32%的用户选择多部门协同和跨区域管理，说明管理的广度正在延展；而18%的选择业务流程管理，说明对讲机正在切入组织的深度管理。

从深度访谈获知，用户很在乎对讲机的深度应用，并希望通过新功能来解决业务问题，带来更好的业务流程管理体验。而在对讲机的实际应用中，深入的业务流程管理是用户当前的盲区。

3、受制于成本和原有系统的数字化之路

正如上文调查发现，对讲机数字化已经逼近大普及的前夜。然而，却正在遭遇着最大的两个瓶颈，即传统的束缚和前进的障碍。在被问到“制约用户选购数字对讲机的因素”时，62%的认为是成本扩大和预算压力，49%认为是如何与原有系统和模拟系统兼容。

通过深度访谈得知，多数用户已经意识到数字对讲机的优点，相对于模拟对讲机而言，数字对讲机在信号微弱的情况下语音质量依然清晰，续航能力不断升级，组呼群呼的功能让工作效率大大提升。与此同时，用户非常欢迎数据能力，有了数据能力和宽窄带融合，数字对讲机的适用范围更加广泛，能够与公司的业务流程紧密结合，提供特殊行业的特殊功能，室内定位技术更是值得点赞。

另外，不少用户非常关心数字对讲机与原有模拟系统的兼容，这是一个保护投资成本、延续服务的关键问题。当下的数字对讲机产品一般都是模数兼容产品，随着用户不断加强对数字对讲机产品的了解和接纳，数字化进程将会全面推进。

有些用户出于成本扩大和预算压力的考虑而未能跨越数字化门槛。但他们也预见，随着对讲机数字技术的不断创新，产业链的不断成熟，以及越来越多数字化产品的推出，数字对讲机整体性价比也将提升。

综上所述，大部分用户虽然对数字对讲机的优势有了解，但缺乏深度认知，这也在一定程度上阻碍着数字机的普及，这就表明，厂商需要在市场宣传上做做功课。