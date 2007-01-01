摩托罗拉系统MOTOTRBO在华十周年：将组建一支团队深耕”定制化“ 

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CNET科技资讯网 6月16日 北京消息：今年，摩托罗拉系统正式迎来MOTOTRBO™数字对讲机在华发展十周年，在昨天的庆典上，摩托罗拉系统对外定下一个小目标：将组建一支行业团队，进一步提升MOTOTRBO™系列产品的定制化程度。
摩托罗拉系统是DMR标准联盟的创始成员，今年也是这家公司根植中国市场的三十周年。作为1987年首批进入中国市场的跨国技术企业之一，摩托罗拉系统走过了相当长的一段路。
纵观摩托罗拉系统的历史，从1930年起，世界上第一部真正意义上的对讲机诞生；随后当人类第一次登月向地球传回的第一句话，就是通过摩托罗拉转发器；2012年，世界上第一套公共安全的LTE警用系统在德州诞生，2014年世界上最大的LTE公共安全系统也是基于摩托罗拉系统，并很快在洛杉矶部署...
一直以来，我们熟知的摩托罗拉是通信行业的“老大哥”，是关键型通信行业的“老店”，但老而弥新。
中国有一个对“老店”的称呼，叫做“老字号”。但摩托罗拉系统并非传统意义上的老字号。因为一般号称老字号的店，往往一招鲜，开店以来，就卖一样东西。老字号的小吃，甚至连老汤都要讲究几十年不断火的熬制，讲究传统工艺和传统手法。
但摩托罗拉系统不是一招鲜，在过去几十年，摩托罗拉系统涉及到的产品、技术和服务，何止100件。从另一面我们又会发现，尽管摩托罗拉的产品繁多，但是它从未跟风过任何所谓的盲目多元化。既没有依仗一招鲜，也没有掉入多元化的泥潭。那么摩托罗拉系统的秘诀在哪？答案就在这家公司的商业理念中：
“我们所做的每一件事情都回到我们的承诺，我们致力于创新，旨在关键时刻，让人们灵动调遣。” “以‘用户为中心的设计’理念为起点，深刻理解每天在实际工作中使用我们产品的用户。”
“创新”是摩托罗拉的DNA，而这个核心竞争力一直延续了下来。
过去在华十年，摩托罗拉系统不断加大投入研发和创新，一步步提升数字对讲产品的功能和特性，助用户改善内部协作能力。为了提供全方位的服务，摩托罗拉系统还在中国市场推出了“对讲机+”理念，开发具有针对性的通信解决方案，为客户提供除语音对讲设备之外的更多软件应用和售后服务。2016年，摩托罗拉系统销售总额60亿美元，其投入于下一代技术和服务的研发费用就达到了5.53亿美元。
接下来，摩托罗拉系统的方向，就是通过定制化的解决方案，帮助行业用户最大限度地提高生产力、工作效率和安全性，进而不断深化与合作伙伴及终端用户的合作，满足各种行业用户的特定需求。
“中国是一个高度多元化的市场，因此，我们始终与客户及合作伙伴保持着紧密的合作关系，以求充分了解他们的业务需求和所面临的挑战。随着‘对讲机+’时代的到来，我们力求为客户提供专属服务，设计并打造符合他们特定需求的最佳定制化解决方案。” 摩托罗拉系统中国区业务代理总裁富莉莉指出，“借助我们的数字对讲机解决方案，客户能够将清晰的语音通信功能与数据应用融合起来，进而提升管理效率。”
自2007年至今，MOTOTRBO™数字对讲机已有三代产品在中国上市，并被广泛应用于政府组织、交通运输、石油化工、制造、林业、酒店、旅游及零售在内的多个行业。
为了更加深入行业，近期，摩托罗拉系统和《专用移动通信》对300位对讲机行业用户进行了问卷调查和深度访谈。结果显示，可靠性、语音质量和续航能力，是用户选择数字对讲机的最重要因素。
1、购买动机：可靠、互联
调查发现，对讲机用户对产品功能、可靠性和品牌的重视超过任何其它因素。
在被问到“购买对讲机的考量因素”这个问题时，70%的被调查用户选择对讲机功能，69%选择可靠性，59%选择品牌。而选择性价比和工艺款式的分别只有47%和23%。这说明对于对讲机这样的关键通讯产品而言，可用性超过价格因素，内在超过颜值。在深度访谈中，林业、能源、公共安全等行业用户对对讲机的防水性、防爆型和耐摔性情有独钟。
超过一半（51%）的用户把通讯技术（数字/模拟）作为考量因素。这说明对讲机数字化已经进入到大普及的前夜，这是一个关键阶段，对其有效推广将帮助大批用户迈过数字化的门槛。
在被问到“哪些对讲机特性最能满足业务需求”时，分别有89%、69%和52%的被调查用户选择语音质量、续航能力和指挥调度。说明对讲机传统优势依然是摆在第一位的，随时随地进行话音通讯及其借助话音通讯进行指挥调度，仍然是用户的最大需求。
同时，选择与其它通讯设备互联和GPS定位的用户比例也分别达到了40%和34%，这说明选择数字对讲机的新特性已经成为趋势，正在深入到用户的实践中。通过深度访谈获知，一些行业用户希望实现语音互联、数模互联和数据互联，还有部分行业用户希望通过他们现有的技术和系统来实现GPS定位和设备互联。
可见，对讲机依然要坚守本位，但做好万物互联的加法是未来的趋势。
2、拥抱通讯和管理的双职能
当被问到“最喜欢应用对讲机解决哪些问题”时，用户的回答道出了对讲机的两个根本价值：对讲机不仅是一个通讯工具，更是一个管理工具。
74%的用户选择了日常生产运营管理，64%和53%选择应急指挥管理和单位安全保卫。这说明对讲机一方面为用户提供安全保障，一方面在帮助提升生产效率。
51%和32%的用户选择多部门协同和跨区域管理，说明管理的广度正在延展；而18%的选择业务流程管理，说明对讲机正在切入组织的深度管理。
从深度访谈获知，用户很在乎对讲机的深度应用，并希望通过新功能来解决业务问题，带来更好的业务流程管理体验。而在对讲机的实际应用中，深入的业务流程管理是用户当前的盲区。
3、受制于成本和原有系统的数字化之路
正如上文调查发现，对讲机数字化已经逼近大普及的前夜。然而，却正在遭遇着最大的两个瓶颈，即传统的束缚和前进的障碍。在被问到“制约用户选购数字对讲机的因素”时，62%的认为是成本扩大和预算压力，49%认为是如何与原有系统和模拟系统兼容。
通过深度访谈得知，多数用户已经意识到数字对讲机的优点，相对于模拟对讲机而言，数字对讲机在信号微弱的情况下语音质量依然清晰，续航能力不断升级，组呼群呼的功能让工作效率大大提升。与此同时，用户非常欢迎数据能力，有了数据能力和宽窄带融合，数字对讲机的适用范围更加广泛，能够与公司的业务流程紧密结合，提供特殊行业的特殊功能，室内定位技术更是值得点赞。
另外，不少用户非常关心数字对讲机与原有模拟系统的兼容，这是一个保护投资成本、延续服务的关键问题。当下的数字对讲机产品一般都是模数兼容产品，随着用户不断加强对数字对讲机产品的了解和接纳，数字化进程将会全面推进。
有些用户出于成本扩大和预算压力的考虑而未能跨越数字化门槛。但他们也预见，随着对讲机数字技术的不断创新，产业链的不断成熟，以及越来越多数字化产品的推出，数字对讲机整体性价比也将提升。
综上所述，大部分用户虽然对数字对讲机的优势有了解，但缺乏深度认知，这也在一定程度上阻碍着数字机的普及，这就表明，厂商需要在市场宣传上做做功课。