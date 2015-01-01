华为不仅是手机、平板电脑和智能手表制造商，如今它也成为笔记本电脑制造商了。

CNET科技资讯网 5月25日 国际报道：华为不仅是手机、平板电脑和智能手表制造商，如今它也成为笔记本电脑制造商了。

该公司推出了两款全新笔记本电脑Matebook X和Matebook D，同时还发布了去年该公司推出的Windows 10平板电脑的升级版——Matebook E。有点混乱，对吧？我们先从最优秀的那款开始说起。

Matebook X笔记本电脑

Matebook X可能会成为华为的第一款翻盖式笔记本电脑，但从其外表上可以看出，华为对高端笔记本电脑的设计还是略知一二的。Matebook X是一款别致的小型笔记本电脑，外观更像是一台配有更好的扬声器的12英寸MacBook。尽管Matebook X体积小，但其规格参数更接近于高端的MacBook Pro。

Matebook X运行Windows 10系统，是首款搭载英特尔U系列处理器的13英寸无风扇版笔记本电脑。Matebook X采用时尚的铝合金机身设计，共有金色、灰色和粉色三种配色。相比厚15毫米、重约3.02磅的MacBook Pro，厚度为12.5毫米、重2.31磅的Matebook X要更为纤薄。而12英寸的MacBook厚13毫米、重2.03磅。此外，华为这款笔记本电脑的电源按钮也添加了指纹传感器，类似于一些华为手机的设计，而且它兼容Windows Hello。

除此之外，Matebook也是首款拥有杜比Atmos音响系统的笔记本，该音响系统能够整合软件和硬件解决方案，提供卓越音质。杜比与华为合作，帮助后者设计其键盘上方的扬声器，并预装有软件来优化电影、音乐或游戏的声音。优化后，其动感音响通过扬声器和耳机效仿了声音在现实生活中的传播方式。这不同于那些仅仅拥有杜比Atoms软件技术、只能通过耳机优化声音的设备。

普通笔记本电脑的扬声器即使在最大音量，声音也是细小的，但这款华为笔记本的音效相比之下保持的非常好。从一段对白声音很小的短片剪辑中可以听出，其背景音的声音很脆，而且听起来像是在扬声器内上上下下回荡一样，给人一种身临其境的体验。

这么好的扬声器怎么能没有一个漂亮的屏幕呢？华为Matebook X笔记本屏幕分辨率为2K，非常漂亮且清晰生动充满活力，得益于其仅4.4mm的窄边框设计，华为最大化地利用了屏幕空间。而且Matebook X还有一款屏幕比例为3：2的机型（类似于微软Surface Pro），更易于在办公室或学校工作时使用。

华为Matebook X的规格参数

·屏幕分辨率2160×1440（非触屏）

·英特尔酷睿i5或i7处理器

·8GB RAM

·256GB/512GB固态硬盘

·全尺寸巧克力背光键盘

·两个USB-C端口

·含多端口适配器

·电池续航时间大约10个小时

外观看上去像是Matebook Pro

尽管我们在华为旧金山的新闻发布会活动上上手体验了一下Matebook X，但华为Matebook D还没有货。Matebook D就像是Matebook X的一个放大版本，只是降低了屏幕分辨率，不过Matebook D搭载的Nvidia GeForce 930MX图形处理器能够为用户提供更好的游戏效果。

Matebook D规格参数

·屏幕尺寸15.6英寸，分辨率1920×1080（非触屏）

·第七代英特尔i5和i7处理器

·预计电池续航时间为8.5小时

·杜比Atoms音响系统

·1TB硬盘

·完整的USB、USB-C和HDMI端口

Matebook E平板电脑

华为Matebook E是对其去年所推平板电脑版本的升级。这款搭载Windows 10系统的平板电脑的机身设计类似于iPad Pro，但其基本售价中并不包含键盘保护套。

这款全新的12英寸平板不仅额外搭配了奢华的皮革制键盘配件，还配备了分辨率高达2K的屏幕，并提供有一个可以升级到英特尔i5处理器的选项。

Matebook E有灰色或金色两种可选配色，其超薄金属机身设计很值得注意，毕竟作为一款运行Windows 10的平板，相比Surface Pro 4，它的外观更类似于iPad。而且跟苹果平板电脑一样，Matebook E也有着优质、高端的外观和感觉。它将通过USB-C端口传输数据，且其音量键也可兼作指纹传感器使用。

Matebook E规格参数

·分辨率为2160×1440的触摸屏

·英特尔M3或i5处理器

·4GB/8GB RAM（8GB版仅限美国地区）

·128GB/256GB/512GB的内置存储

·USB-C端口

·预估电池续航时间为9小时

拿起还是放下？

这三款新机刚发布时，华为尚未宣布其定价和供货情况。而这些设备的价格也将成为决定它们与其他设备性价比高低的比较因素。华为Matebook X是一个奢华的小型笔记本电脑，对任何对运行Windows 10系统的12英寸MacBook Pro感兴趣的人来说，它可能会成为一个很不错的选择。Matebook E和iPad Pro的对比同上。不过，鉴于华为在笔记本和平板电脑领域仍然是一个相对较新的选手，因此要想与现有笔记本和平板的洪流相对抗并脱颖而出，他们可能会为这些设备提供合适的、最具竞争力的定价。