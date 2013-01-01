出乎意料地，经过漫长的等待后，微软为我们带来的Surface Pro 4继任者，既不是Surface Pro 5，也不是Surface Pro 4.5，而只是全新的Surface Pro——微软放弃了为其新一代产品的名称编号，因此大家不要将这款全新Surface Pro与2013年的初版Surface Pro搞混了。

CNET科技资讯网 5月25日 国际报道：从2015年10月份以来，我们一直都期待着微软推出其下一代Surface Pro。在此期间，微软为其更为强大的Surface Book进行了小幅的设计改进和组件升级，而且还推出了一款传统的翻盖式笔记本Surface Laptop。同时，我们也看到了类似于Surface的产品的推出，如三星Galaxy Book、联想Miix 510和华为Matebook。如果微软的目标是推动二合一概念的发展，那么这更多的是一种使命而非成就。

然而，出乎意料地，经过漫长的等待后，微软为我们带来的Surface Pro 4继任者，既不是Surface Pro 5，也不是Surface Pro 4.5，而只是全新的Surface Pro——微软放弃了为其新一代产品的名称编号，因此大家不要将这款全新Surface Pro与2013年的初版Surface Pro搞混了。

事实证明，微软Surface负责人帕诺斯·帕奈（Panos Panay）最近所说的“不存在所谓的Surface Pro 5”，确实不是在开玩笑。

那么，全新Surface Pro究竟在哪些方面有所更新呢？其亮点包括以下几点：

·稍稍轻薄一些的机身，厚8.5毫米、重1.69磅（合767克），边角更加圆润。不过，即使把Surface Pro 4与这款全新Surface Pro并排放置，我也很难从外观上看出两者的区别。

·处理器升级至第七代英特尔酷睿处理器，包括酷睿M3、Core i5和i7 U系列。

·酷睿M3和酷睿i5版均为无风扇设计版本。

·支架倾斜度略微降低，从此前的150度降到了165度。

·手写触控笔也进行了重新设计，压感从1024级升到了4096级。

·全新键盘保护盖，其颜色与Surface Laptop相似，表面都采用阿尔坎塔拉布料。

·更长的电池续航时间，据微软表示可续航13.5小时。

配件昂贵

Surface Pro与上一代产品采用一样的屏幕尺寸、一样的分辨率、一样的专用电源插头、USB-A组合、MicroSD和迷你显示端口连接处（还是没有USB-C端口）。而触控笔除了增强了压感，还去掉了其老派的笔套夹。而且这支触控笔也不再包含在包装清单中了，它将以99美元的价格单独出售。当前的触控笔可以用59美元买下，而且大多数早期的Surface Pro配置中都包含一支。

此外，99美元的Surface Dial仍将单独出售，并配合Surface Studio桌面使用，同时也兼容Surface Pro显示屏。

对Surface Pro而言，键盘盖既是其最好的一件配件，也是其最差的一个配件。虽然它对一台平板而言确实是一个很不错的轻薄、功能性可夹式键盘，而且也是Surface系列的一大亮点，但它却仍旧是一个需要用户单独购买的配件，而我们也很难想象一个没有键盘盖的Surface Pro该怎么使用。而且似乎是为了强调这一点，其最基本的黑色键盘盖与Surface Pro 4大小一样且兼容，售价也仍为129美元。而布料的键盘盖有多色可选，包括银色、酒红色和钴蓝色，其售价将高达169美元。天空虽然辽阔，却不足以让微软为用户免费配备键盘盖。

在我们早期体验全新Surface Pro时，其价格还未最终确定，但大家坚定地认为其搭载酷睿M3处理器且不带触控笔和键盘的入门级版本售价将定在799美元。

Office升级

经管包装清单中不再默认包含触控笔，但微软为其Office添加了一些新的功能，其中不少以触控笔为核心，使得这支笔更加有用。此外，这些Office新功能也将兼容其他的“触屏+触控笔”设备，但是它们将随着全新Surface Pro的推出一同发布。

微软OneNote笔记应用中的Draw Tab功能如今也可以在PowerPoint、Word甚至Excel中使用了。这为用户提供了一个非常支持触控笔的基本绘图工具组，包括笔刷类型、大小、颜色，以及保存自己最喜欢和常用的工具组合等功能。

如果用户订阅了Office 365，那么其Draw Tab的参数选择偏好将跟随用户一起在这些不同的Office应用中获得一致的体验。这些新功能将首先向内测成员推出体验项目，预计将在6月晚些时候附带推出一个Office更新。

谁需要一台笔记本电脑呢？

微软最初希望用Surface Pro打造为一款可以替代笔记本的平板电脑。虽然经过几代产品迭代，微软才终于在2014年的Surface Pro 3中找到了这个替代方案的正确打开方式，但其高质量的显示屏、一流的键盘盖和支持艺术家的触控笔对Windows用户而言，仍然是最好的“平板电脑+键盘”设备。虽然iPad Pro也有些接近，但两者基本操作系统和软件的差异意味着双方的重合面太窄，用户或许只能选择一个阵营。

这款全新Surface Pro将插在Surface Book和Surface Laptop之间，作为微软不断发展的PC系列产品的一部分。而这将把Surface Pro放在一个有些尴尬的位置，它将与购买微软Windows操作系统的PC制造商直接竞争。不过，尽管Surface Pro这次进行了适度的升级，但它仍难以作为高性能Windows二合一设备的最佳产品。而且我们似乎还是无法说服他们将其必备的键盘盖包含在包装清单中。

Surface Pro将在今年6月15日开始发售，起价799美元。但值得注意的是，如果要为配置酷睿M3处理器的基础版配备一个黑色键盘盖和Surface Pen，其整体最低售价为1027美元。