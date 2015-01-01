不一样的共享单车：高通、摩拜单车、中移动联手测试物联网多模技术

滴滴滴，一声快速清脆的铃响之后，一辆摩拜单车被解锁了。这辆摩拜有点特别，在它的智能车锁里，藏着一颗调制解调器——来自高通。

CNET科技资讯网 5月23日 北京消息（文/周雅）：滴滴滴，一声快速清脆的铃响之后，一辆摩拜单车被解锁了。这辆摩拜有点特别，在它的智能车锁里，藏着一颗调制解调器——来自高通。

今天下午，高通与中国移动研究院及摩拜单车合作，启动中国首个eMTC/NB-IoT/GSM（LTE Cat M1/NB1和E-GPRS）多模外场测试，计划利用中国移动的2G/4G多模网络，把高通面向物联网应用的MDM9206全球多模LTE IoT调制解调器应用在摩拜单车的智能车锁上。

不一样的摩拜单车

熟悉共享单车的人都知道，摩拜单车可以在手机APP上直接开锁，省去了手动解锁的步骤，得益于摩拜自主研发了专利智能锁，集成了GPS和通讯模块，加上物联网技术，可以直接与手机APP相连接，平台上运营的超过450万辆智能单车都配备了这款智能锁。

现在，通过MDM9206 LTE IoT调制解调器的LTE连接及全球导航卫星系统（GNSS）定位功能，摩拜单车用户能够更加精准地识别可用单车、加快智能锁开锁速度，并对单车状态持续监测、实时管理。

同时，高通的低功耗蓝牙解决方案还计划被应用在摩拜单车的“智能推荐停车点”（sMPL）中，可实现亚米级定位，帮助摩拜单车实时掌握各区域内单车数量、位置及不同区域间的流量信息，为单车投放、调度和运维提供智能指引。

摩拜单车联合创始人兼CTO夏一平介绍，借助MDM9206 LTE调制解调器的连接功能以及其集成的全球导航卫星系统GNSS支持GPS、北斗以及格洛纳斯，摩拜单车正构建全球最大的移动物联网系统之一。

目前摩拜单车已先后进入上海、北京、广州、深圳、成都、新加坡等超过80个国内外城市，450万辆单车每天产生5TB的出行数据，显然，共享单车已经成为物联网最重要的载体之一。

不一般的多模 LTE IoT

“截至目前，采用高通芯片的物联网终端出货量超过10亿。”高通技术副总裁李维兴表示，高通一直在加快全球多模LTE IoT蜂窝连接能力的部署。

关于多模LTE IoT，李维兴认为：

1、LTE窄带技术将推动物联网的发展：在窄带蜂窝物联网技术中，Cat-M1和Cat-NB1延长电池续航时间，降低复杂性并减少成本，能够面向广泛用例节；对比2G/GSM，LTE IoT可提供更优越的性能和电池续航。

2、Cat-M1与Cat-NB1相互补充：Cat-M1支持高可靠/关键业务型和低时延用例；Cat-NB1支持成本高效、时延不敏感、小数据量、深度覆盖用例，并支持2G向LTE IoT平滑迁移——Cat-M1和Cat-NB1两项技术相辅相成，有一定范围的交叉，同时也有不同的用户。把这两种技术集成到一个模块中，将在很大程度上节约成本，也将使产业链趋于完善。

MDM9206调制解调器由高通2015年推出，它支持全球Cat M1、NB1以及GSM多模，具有LTE连接，集成了全球导航卫星系统（GNSS）定位功能。

较前几代LTE产品相比，得益于面向物联网优化的窄带LTE技术，MDM9206可以为下一代物联网产品与服务实现对成本效益、低功耗、低带宽、长达数年的续航时间和更广覆盖的支持，从而帮助像摩拜单车这样的物联网平台减少物联网终端的复杂性，并加快实现产品商用。

Cat-M1、Cat-NB1和GSM多模将支持像摩拜单车这样的物联网平台开发可在全球不同运营商网络中运行的物联网产品，实现产品全球覆盖的最大化和规模化。

中国移动研究院副院长黄宇红同样表示，局域物联网技术存在局限性，而低功耗广域网（LPWA）可以驱动窄带蜂窝物联网，具有超低功耗、超大连接、超强覆盖、超低成本的优势。且多模技术能满足客户广泛覆盖的需求。