谷歌正在对Android“动大手术”

搜索巨头谷歌的安卓系统运行在20亿部设备之上。下一步：让这些设备升级到最新版，并且再增加10亿多的使用设备数。

CNET科技资讯网 5月23日 国际报道：搜索巨头谷歌的安卓系统运行在20亿部设备之上。下一步：让这些设备升级到最新版，并且再增加10亿多的使用设备数。

2006年，安卓系统的创始人安迪·鲁宾（Andy Rubin）向Hiroshi Lockheimer博士展示了这种移动操作系统的早期演示版本，这位31岁的大学辍学生希望在谷歌公司谋得一职。那是安卓正式发布前的两年，首个安卓演示版本相当的简陋。

当时的演示手机是HTC Tornado，一种小屏带物理键盘的手机。现在成为安卓部门负责人的Lockheimer说：“它一点不像现在的安卓。版本接近1.0，但我们当时觉得这种系统非常诱人。”

安卓系统已经成为地球上最受欢迎的移动操作系统。周三，谷歌在年度I/O开发者大会上宣布，安卓系统目前运行在20亿台设备上，2015年的数字是14亿台。

相比之下，苹果的iOS软件运行在近17亿部iPhone和iPad上。

安卓部门负责人 Hiroshi Lockheimer

安卓系统不仅出现在手机上，它也运行在汽车，手表，电视机上以及互联网时代的各种设备，比如监控摄像机，冰箱与路由器当中。

谷歌为此发布了安卓家族的设备使用量细分数据。“安卓汽车”（Android Autos）系统为300款汽车提供智能系统，其中包括沃尔沃和奥迪汽车。“安卓穿戴”（Android Wear）出现在近50款智能手表当中，包括Movado和Emporio Armani等品牌。“安卓电视”（Android TV）每两个月的设备激活量是1百万，这种系统里面有3000多个电视应用程序。“安卓物联网”（Android Things）在60个国家拥有几千名开发者。

传播安卓对于Lockheimer和谷歌首席执行官Sundar Pichai至关重要，因为它是谷歌服务门户。为了扩大安卓的势力范围，谷歌将视野放在一切上——从客厅到偏远国家才开始上网人们。

安卓发展亮丽光鲜，谷歌与苹果公司在移动设备领域并驾齐驱。在被问到iPhone十周年对他意味着什么时，Lockheimer这样回答道：“没什么。有真正合格的竞争对手很好。我们每一年都在和苹果竞争。”

全球每10部发售的智能手机中，有9部安装的是安卓系统。谷歌的面临的一个问题在于让用户获得最新版的安卓。

如果你有安卓手机，那么很可能还在使用旧版本的系统。目前，Android用户中只有约7%的用户安装的是最新版本的Nougat。将近82%的用户运行的是三种旧版本：“棉花糖”（Marshmallow），棒棒糖（Lollipop）和“奇巧”（KitKat）。其中最老的奇巧系统发布于2013年（与之相比，苹果最近的IOS 10已有79%的iPhone与iPad用户量。）

安卓工程副总裁David Burke

谷歌主要用糖果名称给安卓系统命名。下一个版本的安卓目前被成为“安卓O”。为了让用户尽快升级，谷歌公司推出了“Project Treble”计划，试图消除用户与新版本之间的障碍。安卓工程副总裁David Burke说：“Treble是我们迄今为止在安卓上所做的最大手术。它有非常深刻的变化。”

运营安卓

要获得解决方案，必须先了解问题所在。安卓遭业界诟病的是“碎片化”的问题。

尽管谷歌负责开发系统软件，但让新系统出现在你手机上的是设备制造商和无线运营商。这些厂商经常在安卓系统里面添加自己的程序。即使三星和LG等手机厂商以及Verizon和AT＆T等运营商愿意升级，芯片制造商这里也会陷入麻烦。

Project Treble的目标之一就是那些芯片制造商，其中包括像高通这样的公司。芯片制造商会定制一些安卓代码，以确保该系统与其处理器兼容。这可能是棘手的一项工作，因为代码遍布整个安卓框架之中。

至少之前的情况如此。通过Project Treble，谷歌抽离出了芯片制造商关心的那些特定代码，让他们更容易在一个地方找到所有内容，这样的话应该能够减少新系统版本从芯片制造商到设备制造商渠道所需的时间。

Burke表示：“这样做的目的是减少新系统进入用户设备的时间，让新系统更容易抵达用户，Project Treble能够润滑整个安卓生态运转的轮子。”

不过，Project Treble并不是灵丹妙药。尽管Project Treble加速了系统发布的前期流程，但手机制造商与运营商还是可以在安卓系统更新之前尽可能长的使用旧版本。JackDaw Research首席分析师Jan Dawson表示，这是因为硬件制造商可能从更新手机系统上无利可图。他认为，如果你厌倦了过时的软件，你最终可能会购买一部全新的手机。

Lockheimer认为Treble项目是一件大事，但他同时表示：“系统更新并不会自动发生，我们仍然需要努力。”

安卓的命脉

Lockheimer透露，这个夏季将发布的“Android O”系统将专注于“根本性的东西”，比如速度，性能和电池寿命。谷歌称这些为“命脉”，它们特别适合做大手术。

为了节省电池寿命，谷歌限制了开发人员可以在后台运行的应用程序，例如，对应用程序的位置服务或启动等特定任务做了更多限制。安卓产品管理总监Stephanie Saad Cuthbertson表示：“如果您的电池在下午4点就耗尽，那么手机功能无关紧要。”

谷歌将与应用程序开发人员密切合作，在应用程序性能发挥和对用户有益之间取得平衡。

谷歌还在星期三推出了一项新功能，即Google Play Protect，主要利用机器学习来扫描应用程序，以确保它们不会对您的手机感染病毒或恶意软件。

谷歌正在努力解决的不仅仅是渠道问题。未来三天，谷歌将向7200名开发人员展示Android O的一系列新功能。

其中一个新的智能复制和粘贴功能似乎特别有趣。例如，当你突出显示文章或短信中的文字时，安卓会自动检测是否是地址或专有名词。如果是地址，软件会突出显示整个地址，如果您选择一个电话号码，可以看到电话拨号器。

Android O还将具有自动填充功能，就像浏览器一样。如果你在应用程序中输入登录信息，手机会询问你是否要保存密码或用户名。下次尝试登录应用程序时，安卓将自动填写信息。（文本框将变成黄色，就像在谷歌Chrome浏览器上一样）。

一个功能是画中画，用于安卓电视，这个功能不适用于手机。画中画不只是视频，谷歌正在开发谷歌地图电视版本，你这意味着你可以在电视屏幕一角看到一个小地图。

客厅梦想

在谷歌庞大总部的一个小房间里，我们可以看到一个客厅，里面有电视，沙发，咖啡桌与一些落地灯，CNET的摄影师担心房间灯太亮了，要求关掉一些灯，安卓电视部门的总监Sascha Prueter说：“其实这是一个很好的演示。”

他对一个电视游戏手柄发出语音命令：“关灯”，灯灭了，一片欢呼。

这是安卓电视最新的功能之一。要求你的电视机关闭灯光似乎有点奇怪，但公司希望这样的互动成为您的第二个本能。去年I/O开发者大会上公布的谷歌数字助手可以用来播放歌曲，给你航班信息与天气预报，这种语音助手的对手包括亚马逊的Alexa，苹果的Siri和微软的Cortana。

使用安卓电视的助手，用户可以检查联网监控摄像头，或者使用语音搜索YouTube上的演员。

安卓电视的用户界面也在改进。节目放在了前端与中心位置，之前需要打开程序才能看到节目。用户现在可以预览电影电视机或截图。为此，谷歌已经收购了专注视频音频流媒体传输的Chromecast公司，配合谷歌Wi-Fi路由器和内置助手的智能扬声器“谷歌家庭”（Google Home），用户就能创建强大的家庭网络。谷歌家庭的对手是亚马逊的Echo。

“家”正在迅速成为硅谷最激烈的战场之一。除了谷歌和亚马逊之间的争夺之外，苹果公司还发布了用于iOS的HomeKit软件，有传言称，苹果将推出自己的智能扬声器。微软也宣布，将在外部设备制造商的帮助下，生产Cortana语音扬声器。

尽管Facebook还没有宣布进军智能家庭，但公司的席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）去年一年都在建造自己的数字管家，名为Jarvis。

将语音数字助手添加到安卓电视是一个大杀器。Prueter透露，谷歌正在开发电视机关闭后仍能使用的语音助手。因此，你可以在厨房使用谷歌家庭，在客厅使用安卓电视。

Android Go

谷歌推出了Android GO来加强新兴市场安卓软件的普及。

两年前，谷歌推出了Android One，主要专注设备而不是软件。Android One已在印度，印度尼西亚，菲律宾等国展开，在这些国家，谷歌与当地制造商合作，推出了价廉物美的手机。

Android Go是为了让入门级手机当中的安卓更加出色。

安卓和Google Play产品管理副总裁 Sameer Samat

安卓和Google Play产品管理副总裁Sameer Samat说，Android Go的重点已经转移到解决诸如确保安卓手机获得定期安全更新这些问题。

Samat表示：“尽管硬件很重要，但软件也需要针对那些上网有限用户的需求做调整。”

大多数使用Android Go的用户可能手势预付数据流量来上网，因此，Android Go有一个仪表盘，可以显示数据流量信息。Android Go还有一个特殊版本的Google Play商店，这种商店会突出显示入门级手机适用的应用程序。

Lockheimer表示，今年推出的安卓新功能当中，他最喜欢Android Go，因为这个软件将把安卓普及到每个人。

他说：“用很好的方式面向新人普及智能手机，这是非常令人兴奋的事情。”

就像他11年前初见安卓手机一样的兴奋。