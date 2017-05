消防指挥、警务执勤...摩托罗拉系统出征CCW2017，展示“智能”公共安全

这天的香港亚洲国际博览馆可以用“people mountain people sea”来形容,眼所及之皆是全球通信老兵,据说今年有150余家参展商布展,在我们所熟悉的思科、诺基亚、华为、爱立信、Airbus等等身影当中,摩托罗拉系统标志性的“M”特别显眼。

CNET科技资讯网 5月18日 香港报道(文/周雅):517世界电信日这天,全世界都飘着“发展大数据,扩大影响力”的口号,然而我们在2017世界关键通信大会(CCW,Critical Communications World)现场注意到,在关键通信领域,“小数据”的应用堪比公共安全的毛细血管,帮助应急响应人员即时获取信息。

这天的香港亚洲国际博览馆可以用“people mountain people sea”来形容,CCW在这里,坐拥全球观众的目光,眼所及之皆是全球通信老兵,据说今年有150余家参展商布展,在我们所熟悉的思科、诺基亚、华为、爱立信、Airbus等等身影当中,摩托罗拉系统标志性的“M”特别显眼。

摩托罗拉系统展区坐标C7,全身一套黑白涂装,一个个立着的放大版“摩托罗拉”屏幕,看起来更具科技感,偌大的黑色背景板有一句大写加粗的“Mobile Intelligence(移动智能)”,这是摩托罗拉今年在智能公共安全领域的新概念,也是接下来的业务重点。展区被划分为十个区域,包括APCO P25解决方案、DMR解决方案、TETRA解决方案、三个公共安全指挥中心解决方案(街景、处警、现场用户相关应用)、遥控遥测解决方案、地铁窄带加宽带解决方案、混合显示、网络安全,就像一个小的智慧城市。

1、对讲机不留恋“old school”

在紧急情况下,语音依然是人类最本能的反应。过去,在人们印象中那个“又笨又蠢”的对讲机,已经颠覆了老形象,不仅能够支持图像传输,还配备了人性化功能。在任务关键型通信展区,摩托罗拉拿出了看家本领——搭载TETRA、APCO P25和DMR核心技术的对讲机。

我们有必要简单区分一下这些技术的概念:TETRA在国际上被定义为任务关键型通信解决方案,其对应的软件涉及200多个标准、工作接口标准长达700多页,适用于关键业务与通信紧密结合的组织,比如机场、地铁等;DMR或MOTOTRBO指的是数字移动无线电标准,在欧洲定义为面向中小企业客户的集群解决方案,成本更低,软件更简单;APCO P25属于美国标准,适用于公共安全通信,但未被中国接纳。

而摩托罗拉提供的是一揽子解决方案。 因此,摩托罗拉系统对讲机,是CCW2017现场安保人员的标配。

现场工作人员介绍了搭载TETRA技术的摩托罗拉防爆机,在功能上做了很多升级,包括防水性能,外观设计成T型,更符合手握,支持更高的发射功率,特别值得提的是,传统对讲机的扬声器藏在键盘底下,容易造成声音失真,但摩托罗拉这款产品的纤细型扬声器专利,解决了声音失真的难题,且能支持2瓦的音量。除此之外还有快速下载数据、发送一对多组呼叫、解除报警按钮等升级。“只有像摩托罗拉这种天天和公安摸爬滚打的方案才更懂用户,一定要贴合用户需求,而不仅仅关注技术有没有更新。”工作人员说。

2、“前线”人员背后,指挥中心坐镇

紧急场景下,“前线”人员必须与应急响应人员配合,双方可凭借设备、网络和应用程序交互信息,从而及时制定对策。摩托罗拉系统展示的解决方案包括用于集成不同数据源的CommandCentral Aware指挥中心事件处理系统,可穿戴摄像机以及CommandCentral Vault完整数字证据管理系统。

比如,在消防、搜救、战争、恐怖袭击场景下,应急指挥人员仍然依靠人手操作、手写记录、无线对讲机与消防员联络,然而这种传统方案太过抽象,容易造成信息偏差。

现在,摩托罗拉系统创造了一套未来消防指挥的概念。现场的消防员佩戴传感器和自动记录设备,收集包括空气供应、生物特征(心跳率、呼吸)、环境温度等数据,通过可穿戴摄像头以主观视角(POV)捕捉周围的环境画面,并将所有信息回传给外场的指挥官,指挥官通过hololens可视化消防员救灾情况/位置/身体状态、大楼建筑的3D投影,双方可以获取实时信息。摩托罗拉去年用VR技术测试,今年进化到MR技术,尽管还处于测试阶段,不过笔者现场获悉,整套方案将在5年之内商用,后期或将应用于军事环境、处理炼油厂事故过程等工业环境中。

3、LTE和移动应用

·涵盖了LXN500解决方案的可部署的LTE系统,能够实现连续运转,并通过结合建图、信息传递和视频流地图,准确定位现场资源并实现无缝协作。

·一套包括WAVE 5000在内的融合型软件组合,结合了智能中间件解决方案,能够扩展团队成员们所使用的无线对讲网络和蜂窝移动网络之间的联系,且无需考虑他们所使用的设备类型,通过软件平台队友之间可以随时随地保持联系。

·以及更多用于安全信息传递、建图、协作白板功能和搜索的移动应用。

一位芝加哥工作人员介绍了警务应用,应用上,地图可以随时定位每个执勤警员的对讲机,随时组成多方通话、语音、发信息/图片/地址,一旦枪支离开枪套或者离开警员的手,就会立即发出警示红灯,并自动开启警员身上的摄像头摄像。

4、智慧城市?少不了关键通信

另外,关于前文所提到的遥控遥测解决方案,由摩托罗拉的以色列团队专门为了城市环保所开发,比如海边有一个发电厂,工厂利用可燃物(例如煤)作为燃料生产电能,然而在运煤的过程中由于海边风大容易扬尘造成城市污染,于是,这个摩托罗拉视频监控污染系统可以自动检测扬尘并报警:通知发电厂停止工作或者通知市民关窗——这个方案在2015年全球智慧城市大会上,夺得唯一一个智慧城市奖。

还有这次在CCW首次出现的摩托罗拉“小箱子”(one-box solution),内含TRETRA的交换机和基站,可以拉着走,临时部署只要十分钟。而传统交换机和基站是分开的,需要专业的工程师调试、安装、配置,增加了时间成本,这个“小箱子”恰好解决了传统难题,适合一些现场临时部署、大型活动、抢险救灾、小型机场或码头的场景。

近几年,摩托罗拉系统加速在亚太地区的技术投入,包括与新加坡新科电子(ST Electronics)合作开发先进的通信技术,以及通过收购澳大利亚Gridstone公司从而获得大规模的移动应用开发者团队等等。

之所以加快技术创新,是因为当前亚太地区对任务关键型对讲机和公共安全宽带解决方案的需求日益增强。根据IHS Research预测,到2020年,亚太地区活跃使用的对讲机设备数量将达到近2000万台;SNS Telecom报告《2016-2030公共安全宽带和移动宽带市场的机遇、挑战、策略及预测》同时显示,在公共安全宽带领域,北美和亚太地区市场的总和,将占到全球投资总额的近70%。

“市场对于端到端的互操作性解决方案,以及对语音、数据和多媒体通信服务的需求,推动了任务关键型通信和移动宽带技术的发展。”摩托罗拉系统亚太区副总裁兼总经理Iain Clarke表示,亚太地区的公共安全客户将继续部署任务关键型移动智能服务及其他智能技术,这些技术能够帮助他们过滤当前海量数据并据此进行分析,更快做出决策,保护社会安全。

Iain Clarke的这番话,恰好可以解释摩托罗拉那块醒目的展板词“Make the best decision when and where it matters most(在关键时间及关键地点做出最佳决策)”。