科技行业表示，MP3格式许可程序的失效并不意味着这种格式目前已经被废弃。

CNET科技资讯网 5月17日 国际报道：科技行业表示，MP3格式许可程序的失效并不意味着这种格式目前已经被废弃。

行业研究机构弗劳恩霍夫集成电路研究所（Fraunhofer IIS）从20世纪80年代便开始开发MP3格式，该机构最近表示，它已经在2016年4月23日终止了“对某些MP3相关专利和软件的许可程序”。

虽然有几个网站猜测，这可能意味着MP3格式已经消亡，然而该行业对此的态度却乐观得多。

在线CD分离服务Murfie的运营总监纳特·索（Nate Suo）表示，他预计MP3格式许可的终止对其公司业务不会有任何影响。

索表示：“我们将继续使用MP3格式，正如过去我们一直在用它一样，因为许可证的失效并不会直接影响其使用，也不会影响用户将其他格式转换成MP3格式的能力。”

与此同时，Mac Observer的杰夫·盖米特（Jeff Gamet）认为，MP3格式现在效仿的是GIF的历程。他表示，10多年前，GIF的专利也失效了，但是这种格式目前的使用比以往任何时候都要普遍。不过，MP3是否能像GIF一样，夺回其在21世纪早期的辉煌时光？

Fraunhofer机构表示，虽然MP3格式“在消费者群体中仍然非常受欢迎”，但其他多媒体数字信号编解码器能够提供更好的效率和功能，包括该公司也在致力于的MPEG-H格式。

虽然作为一种下载格式，MP3格式仍然占据着主导地位，但在提到流媒体时，它就并不像常见了。相反，Spotify、Apple Music和Tidal等服务采用的都是并不知名的格式，它们分别是OGG格式、AAC格式和FLAC格式。

索表示：“无论如何，我们主要是为我们的会员提供无损流媒体和下载服务，所以我们处理的更多是无损编解码器。”

2016年，流媒体服务和黑胶唱片的销量首次超过了数字下载量，这表明该产业正在向前发展。

那么，许可的终止对你有什么实际意义呢？如果你曾经从一张CD上拷贝了一份MP3格式音乐，或是从网上商店中购买了这一产品，那么这家公司需要为Fraunhofer/Technicolor（特艺集团）支付相应的专利使用费。如今，这些唱片公司都不需要为此支付专利使用费了，但是用户的MP3格式文件还会继续如常工作。

Fraunhofer机构代表并未立即回应记者的置评请求。