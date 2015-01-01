继去年推出骁龙高端系列652/653/625/626之后，高通在5月9日迎来了升级版骁龙660/630，让业界惊喜的是，这两款产品均采用14纳米，而14纳米的制程工艺已经达到了骁龙顶级系列820/821的性能水平。这天，高通专门举办了一次媒体沟通会，详细解读了骁龙600系列产品

CNET科技资讯网 5月17日 北京消息（文/周雅）：继去年推出骁龙高端系列652/653/625/626之后，高通在5月9日迎来了升级版骁龙660/630，让业界惊喜的是，这两款产品均采用14纳米，而14纳米的制程工艺已经达到了骁龙顶级系列820/821的性能水平。这天，高通专门举办了一次媒体沟通会，详细解读了骁龙600系列产品。

熟悉高通的人都知道，其旗下骁龙移动平台划分了不同的产品层级，包括顶级的骁龙800系列，高端的骁龙600系列，中端的骁龙400系列以及入门级200系列。其中在骁龙800系列旗舰产品里，一般都会率先采用最先进的制程工艺。然而这次高通产品市场高级总监张云介绍：“当骁龙800系列技术逐渐成熟之后，我们会把这些新的技术、新的体验平移到骁龙600系列里面去，让更多的手机厂商、更多的用户能够体验到这些技术。”

具体到这两款新品，除了更长的电池续航时间以及极速LTE连接速度，还将实现先进的拍摄和增强的游戏体验。骁龙660和630移动平台包括：集成基带功能的骁龙660和630系统级芯片（SoC），以及包括射频（RF）前端、集成Wi-Fi、电源管理、音频编解码器和扬声放大器在内的软硬件组件，从而支持一套完整的移动解决方案。

骁龙 660/ 630 专注于以下七个特性：

·拍摄：Qualcomm Spectra™160顶级摄像头ISP可支持更佳的拍摄图像质量，实现更自然的肤色、出色的弱光拍摄，以及针对双摄像头智能手机的、更好的能效表现和更高的吞吐量。此外，它还支持平滑的光学变焦、背景虚化、双相位对焦（2PD）与增强的摄像机视频稳像等特性；

·音频/视觉处理：高通首次在骁龙600系列中采用了一个新的概念叫做HVX（向量扩展）的Qualcomm® Hexagon™ 680 DSP——这是基于整个DSP处理上的向量扩展，它最大的好处是提供非常大的吞吐量，以更大的速度去处理很多运算工作，这样的功能在目前的图形处理、计算机视觉、神经网络里都可以得到非常大的应用，包括支持高性能低功耗的成像、计算机视觉和机器智能负载处理，HVX最早是在骁龙820里面，现在骁龙820、821、835都是支持的，这也是第一次在骁龙600系列开始支持。优化的软件库可支持TensorFlow和Halide。两款平台还支持Qualcomm All-Ways Aware™技术，以实现对Google Awareness API的支持。该技术可提供高通下一代“始终开启”的情境感知体验，并在Hexagon DSP上以极低功耗运行；

·连接：骁龙660/630均采用骁龙X12 LTE调制解调器，搭配全新SDR660射频收发器，首次在骁龙600系列的SoC中支持了600Mbps的峰值下行数据速率。骁龙660支持2x2 MU-MIMO 802.11ac Wi-Fi，与骁龙652相比，数据吞吐量可实现翻倍，并且下载时的功耗降低可达60%。它还可改善信号覆盖，尤其是在家庭和办公室等难以穿透的砖与混凝土墙环境中；还支持LTE/Wi-Fi天线共享和双频并发（DBS）操作等先进特性。两款平台都集成了先进的射频前端技术，包括支持载波聚合的Qualcomm® TruSignal™自适应天线调谐，旨在于各种用户条件下动态优化信号质量，支持广泛的网络覆盖与更一致的数据和语音体验。骁龙660和630是首批支持包络跟踪技术的骁龙600系列芯片组，并包括了对高功率用户设备（High Power User Equipment, HPUE）的支持，可实现出色的能效与散热表现。两款平台都集成了强大的定位引擎，具备更佳的灵敏度，并支持全新卫星（伽利略和QZSS）以实现更快的定位；增强性能更好的支持强制性紧急服务需求，以及与前代产品相比功耗降低达50% – 75%的、更流畅的步行导航。两款平台都支持Bluetooth 5，与前代产品相比，终端传输数据量可翻倍；

·提升的CPU和GPU：骁龙660移动平台是骁龙653的后续产品，通过Qualcomm® Kryo™ 260实现了20%的CPU性能提升，通过Qualcomm® Adreno™ 512实现了30%的GPU性能提升，确保为终端用户提供更佳的游戏与多媒体体验。骁龙630作为骁龙625的后续产品，通过Adreno 508 GPU实现了30%的GPU性能提升，并在CPU性能上也获得了10%的提升。两款平台都旨在提供出色的电池续航；

·快充：骁龙660和630移动平台采用了Qualcomm® Quick Charge™ 4技术，充电仅15分钟即可获得50%的电池电量；

·安全：两款平台均支持Qualcomm® Mobile Security移动安全，在移动终端上提供注重安全基于硬件的保护、用户认证以及终端认证；

·机器学习：利用骁龙神经处理引擎SDK，OEM厂商与开发商还可通过骁龙660和630移动平台上的机器学习实现沉浸式和参与式的用户体验。该异构软件框架可支持Caffe/Caffe2和TensorFlow，从而可根据具体想要实现的功能特性的性能以及功耗需求，更容易地选择具体的骁龙内核，如CPU、GPU或DSP/HVX，来运行神经网络。

骁龙660/630具有相同的调制解调器和摄像头架构，彼此管脚兼容、软件兼容，使OEM厂商能更简单轻松地打造、测试并调校终端。两款平台都使用了14纳米，提供4K视频拍摄与播放功能，并支持最大8GB内存和Vulkan API。此外，骁龙660移动平台最高支持QHD（2K）分辨率显示屏，而骁龙630支持FHD/QXGA（1080p）。

迄今为止，已有超过1000款基于骁龙600系列的设计已经发布或正在开发中。骁龙660现已出货，骁龙630移动平台将于本月底开始出货。