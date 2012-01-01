苹果和Adobe应该警惕微软更新的11个原因

微软已经从苹果和Adobe那里抢走了对我们创造性未来的控制。

CNET科技资讯网 5月17日 国际报道：微软已经从苹果和Adobe那里抢走了对我们创造性未来的控制。

微软最近对其Windows 10操作系统进行了两个更新——Creators Update和Fall Creators Update，如果将其与该公司在混合现实技术和与计算相关的硬件方面取得的成果结合起来，那么Windows似乎将成为创造性工作和跨设备生产力的首选平台。

当然，这并不是说“天呐，苹果和Adobe劫数难逃！”我对此自然是不信的。毕竟正是苹果制造出了那些广受欢迎的iPhone手机和iPad平板电脑，而且我们尚不清楚苹果在下个月召开的全球开发者大会（WWDC）上会为我们带来怎样的惊喜，或是什么能够让我们感到开心的秘密项目。

而且Adobe已明显多元化，其大量业务来自于营销云（Marketing Cloud）工具，它能够让营销人员追踪用户、对用户定向营销，以及分析用户留在网络上的浏览记录。这是除Photoshop等创造性云应用（Creative Cloud）之外的一种Adobe工具，而大多数人认为Photoshop就是Adobe。

与此同时，Abode也推出了一些最好的专业编辑工具。不过，尽管它能够因操作系统的改进受益，但当微软用某些方式提高了创造过程，而这些方式Adobe本应做却很可能因其用户沉溺于过去的界面以及令其工具对非专业人士鞭长莫及的商业模式而没做时，Abode就相形见绌了。

当然，我并不是说所有的这些变化都是双赢。微软Graph对用户的数据收集几乎都在其最近所有的开发活动核心中，我认为微软只是在加速用户隐私的消亡。而且我期待阅读更新后的隐私政策。

微软在尽其所能地像苹果那样建立一个隐秘花园（walled garden），只不过是一个比苹果涉及更多领域的隐秘花园。如果你看不到这道墙，那它们的存在重要吗？很多人的答案是否定的，但这不是我的答案。

不过，我确实发现，无论是有意还是无意，苹果和Adobe已将很多重要的途径拱手让给了微软。

这次，微软更换了界面

微软的Xbox平台非常活跃，这使得它能够将游戏设计的各个方面（如光的使用、深度和物理运动）引入界面工具，传递给其全新设计语言Fluent Design System。换句话说，用户会看到更加易于使用、更加吸引人的界面。而距离苹果较大规模地调整界面设计已经有一段时间了。

苹果必须奋起直追

MacOS系统最近的较大进展都集中在桌面到移动端的跨平台功能Continuum和Siri上，而这些微软已经在Fall Update中尽力赶上了。而且除此之外，微软还在积极地解决苹果公然忽视的领域，例如混合现实（虚拟现实和增强现实的混合技术）。

Windows混合现实（Mixed Reality）开发套件现已可供预订，且预期将于今年夏季发货。相对便宜些的头戴式设备套装计划在冬季假日季及时发货，其中包括全新设计的运动控制器，用于与虚拟环境进行交互。即使苹果在其全球开发者大会上也首次推出类似的工具，或许也不能很快准备好相应的硬件和软件。

对苹果而言 专业版功能仅剩回忆

苹果多年前便放弃了其具有创造性的专业人士，在过去的几年里似乎反而在集中精力将其所有的笔记本变薄而非更强大或更有用，并设法令自己相信iPad Pro将会取代其笔记本。

相比之下，微软已经打造了Surface Pro等创新设备来发动全新的硬件设计，并支持基于操作系统的触摸和电子墨迹功能，不仅支持强大新系统的开发，还支持惠普等经验丰富的工作站建设者。

不过，对于那些曾经哀叹苹果缺乏更新、认为其2013年的设计模型不切实际的Mac Pro爱好者，苹果公司在今年早些时候推出了对其桌面系统的一次小幅更新，并承诺将在未来推出更多更新。然而，Mac Pro不能仅依赖承诺继续存在。

苹果只有一支Pencil

即使你认为苹果Pencil是一支米开朗基罗式的触控笔，Ubiquity在这方面也将取胜，尤其是微软如今已在其Fall Update中改了进触控笔与软件之间交互方式。虽然微软Dial并不是什么非常令人惊艳的输入配件，但苹果的Touch Bar可能并不能够被充分利用，而微软有数十亿的合作伙伴愿意挺身而出突破这一缺口、进行创新。此外，由于苹果并不支持电子墨迹，它不具备手写识别引擎，这在其技能组合中留下了一个缺口。

苹果大都同其自身对话

苹果的工具多集中于如何令其软件与苹果设备相连接。而微软早期在手机业务领域的失败已迫使它接受同时为iOS和Android两个系统开发新功能，例如微软的云剪贴板等，从理论上讲，它将有可能实现将剪贴板的内容从Windows粘贴到任何设备，反之亦然。

微软将能够讲述故事

鉴于苹果对混合现实的缺失，这一点不足为奇。微软在去Fall Creator Update中首次展出了一个应用，名字非常无趣——微软Story Remix，它能够向开发人员凸显所有的全新、系统级功能，来构建下一代混合现实应用，而且这些应用还将支持Windows 10二合一平板电脑，而不仅限于台式机。虽然大多数Story Remix功能我们都曾在其他产品中看到过，但它也可以让用户整合3D物体，固定并移动它们，也可以固定墨迹，自动且智能地根据所选择的不同主题在一部作品中修改、凸显。它还可以让用户在其iPhone或Android设备上整合朋友们拍摄的视频和照片。

大多数自动操作都依赖于微软Graph对用户的了解，包括对用户照片和视频的分析等，来智能地选择其主题、视频和照片。它可以导入一些标准的3D文件格式，并采用用户在Paint 3D中创建的场景。作为一个应用程序，它听起来很酷；而作为一个可以指示用户能在其他应用中做什么的指标，它听起来更酷。这令我不禁好奇其中一部分会不会成为微软的部分游戏基础来源。目前，试图令3D变得“简单”的公司案例已数不胜数。而它们缺失的要素在于：操作系统的支持。

微软为开发者们提供甜头

多亏了微软Graph和Cortana，该公司似乎允许开发人员直接访问大量的用户数据和市场的能力。例如，当你在笔记本电脑上阅读了一些东西但是并未完成，那么你的手机——iPhone或Android——将会提示你，询问你是否希望继续阅读。而Cortana也将成为一个跨平台唠叨者，念叨着那些用户没想过自己想要的东西。这需要用户在Windows 10上的新手机设置面板手中授权你的手机信息。

不过，它还允许网站或开发人员为用户弹出一些恼人的消息，如“请下载我们的应用程序以获得更好的阅读体验!”。假如这个应用属于Windows应用商店，一般就会出现这样的消息。换句话说，微软现在已经能够更容易地“烦扰”到你了，无论什么平台，哪怕不是Windows平台也可以做到。噢，我的意思是微软可以为用户提供一个更好的体验。而这正是微软为开发人员抛出的糖果。

相比之下 Adobe看起来有些落后

Adobe当前的应用程序已严重落后于混合现实。Adobe的360度视频编辑工具已有些空泛，其Project Felix 3D模型的交互界面也已过时，有点难以使用，只能供专业人员使用。微软的扩展API可以让开发人员更容易地打造新的应用程序，而且附带的用户信息将少很多。虽然Adobe目前有一定优势，但它面临着在未来失去其优势的风险。

Adobe和苹果是不同步的

Creative Cloud的一大看点在于它能够展现出真实的云的样子。但是Adobe的文件同步执行功能对CC而言很糟糕。用户必须同步所有的东西，或者都不同步，这意味着用户需要在本地驱动器上消耗大量的空间。再加上当用户在线查看时，由于无法有效地管理用户文件，所以只能看到用户登录账户的相关文件。笔者尝试过，但谷歌Drive的执行很无聊，而且其同时处理多个帐户和选择性同步的过程都非常不易。

微软OneDrive的更新解决了其他公司的同步问题：用户可以选择性地同步，而且它仅在第一次访问时下载一个文件。而且和你共享文件的用户更有可能会采用同样的操作系统，而非昂贵的Adobe云订阅，或使用相同的存储服务，例如Box或Dropbox。而对苹果而言，如果你想跨平台同步文件，iCloud文件多少还兼容Windows，但它面向更多的实际还是苹果系列产品和一些大型企业，中间用户几乎没有。

微软将知道你去过哪儿并带你回来

全新的时间轴（Timeline）可以查看用户历史记录，是一个基于用户最近做的事情呈现出的可跨设备的卡片列表，举例来说，它可以让用户迅速跳回昨天用户所工作的项目。这看起来就像是它可以无限地简化设计工作流，特别是软件开发人员可以定制卡片上所呈现的信息以及用户希望在点击时可以看到什么信息。不过，我还是认为最有用的是一个最常用选项。

微软赢得了孩子……因此也将赢得未来

想教孩子学编程吗？为此，苹果发明了一种全新的语言Swift，而微软则选择了利用孩子们目前已经知道如何使用的现有工具——如Windows 10 S中为Minecraft推出的Codebuilder。尽管Windows 10 S的某些方面我并不喜欢，但作为一种进军校园的廉价电脑，它要比iPad更为实用。甚至连微软即将提供的概念图形工具也比Adobe为孩子们提供的工具更好且更便宜，这对那些资金不足的学校而言尤为重要。

那么，苹果会在WWDC大会上带来什么呢？

当然，微软还有时间对其进行打压。最初的Creators Update删除了一些选项（你最近有没有在Windows 10家庭版上尝试过禁用Windows Defender？），而且必应浏览器锁定技术也出现在全新Windows 10 S中。而且，微软计划如何使用其Graph数据还有待考察。但至少，苹果将不得不在这次的全球开发者大会上拿出一些非常令人印象深刻的东西才能超越Windows 10具有优势的那部分了。

Adobe并未回应记者的置评请求。苹果公司拒绝就此予以置评。