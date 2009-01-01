19年之前迈克·阿尔德雷德加入公司的时候，詹姆斯·戴森给了他一个艰巨的任务，创造一个高性能的吸尘器。这个任务的难度在于，并非先创造一个机器人，再附上吸尘器，而是从本质上让吸尘器智能化。

CNET科技资讯网 5月10日 北京消息（文/周雅）：在5月8日这天，戴森在北京正式对外宣布，智能吸尘机器人Dyson 360 Eye在中国问世。消息一出，业界的疑问也冒了出来：“早在 2014年就开始在欧洲和日本发售的Dyson 360 Eye，实际上算不上一款‘新品’，为什么迟到于中国市场？”。为此，笔者在现场与来自Dyson英国总部的两位工程师聊了聊，得到了一些关于戴森吸尘机器人背后的故事。

之所以推迟了投放市场的时间，戴森资深机器人工程师Mike Aldred（迈克·阿尔德雷德）回答说，是因为考虑到中国客户对于吸尘机器人的需求，戴森的研发团队花了很长时间把Dyson 360 Eye做了改善，大到清洁模式的把握，小到机身的宽刷条，甚至中国家庭高度抛光的地板，尽量让这款产品更“local”（接地气）。更本地化的是，戴森专门在上海开了一家新的研究机构，物色软件工程师，为的就是迎合中国市场需求。

听到这里，笔者不由得想起在去年，当戴森公司发布首款吹风机时，不惜购买一千英尺的“真头发”用来测试，耗时四年，总研发支出高达7200万美元。这一切花销，仅仅为了制造出了一个功能性略强、售价却过高于市面其他产品。尽管如此，我们却不得不承认，这一直是戴森成功的方式：大量投资研发，制造昂贵又有竞争力的产品，没人能说这种方式没用。

据戴森公开资料显示，公司的总销售额在过去六年中翻了一番，并且在2016年达到了20亿英镑（24.3亿美元），这个成绩，亚太地区功不可没——截至2015年，亚太市场一直是公司最大的利润来源。因此，过去几年里，戴森扩大了产品线，更新了基础设备，加大研发投资，公司目前采用了能在真空管中完成工作的电机技术，并将这项技术用于无叶片风扇、加热器、加湿器、净化器、吹风机和这款真空吸尘器Dyson 360 Eye。

戴森资深机器人工程师Mike Aldred（迈克·阿尔德雷德）

当然，这款真空吸尘器要做到“智能”，远不止这些。

对于智能吸尘机器人的定义，发明家兼戴森创始人詹姆斯•戴森爵士这样认为：“每个家庭的室内环境都不同，家中的每个房间也有差异，吸尘机器人需要像人类一样思考：实时观察周围环境，作出决策，实现便捷高效的清洁。”

因此19年之前迈克·阿尔德雷德加入公司的时候，詹姆斯•戴森给了他一个艰巨的任务，创造一个高性能的吸尘器。这个任务的难度在于，并非先创造一个机器人，再附上吸尘器，而是让吸尘器有特别智能的导航。

好在戴森公司和迈克·阿尔德雷德早已克服了这些难题。从事机器人技术开发17年以来，戴森公司每周投资700万英镑用于研发，涉及固态电池、人工智能、机器学习、视觉技术等新技术。仅Dyson 360 Eye，就已经投入了200名工程师、420项专利和2800万英镑。

迈克·阿尔德雷德说，开发一个智能的吸尘器，需要特别注意四个方面：一是强大的吸力，二是高效的过滤，三是强劲的识取能力，第四是智能的导航。

这些细节放大到Dyson 360 Eye就有一个直观的体验。外观设计上，这款产品和戴森大多数产品类似，延续了“技术宅”的风格，在中国提供蓝、紫粉两种配色。机身娇小，宽度23厘米，更方便出入屋子里的犄角旮旯。

最重要的部分在于内置戴森专利第二代数码马达，据说由Dyson内部工程师花了近十年时间完善，旋转速度每分钟78000转，吸入率22安瓦——一般市面上我们常见的扫地机的马达吸入率只有1安瓦，相较而言，1安瓦的摄入率和电脑上冷却吹风扇的马力是一样的，所以20倍的吸力完全可以称作真空吸尘器。

与一些机器人依靠传感器来确定在室内的行进路线不同，Dyson 360 Eye的特色在于，采用360度全景视觉技术，可以全方位识别当前位置、已清洁区域和未清洁区域。识别之后，Dyson 360 Eye可以开始制订详细的地面计划，通过顶部所搭载的那颗摄像头以及传感器，配合即时定位与地图构建（SLAM）技术，它能够以30帧/秒拍摄出周围环境的视频，从而获知自身定位、已清扫/未清扫区域。同时利用机身前方的红外传感器，可以探测前方最远15厘米以内的障碍物，从而进行智能清洁。

用视觉导航代替超声波和红外线传感器，是戴森经过十几年研究所得的解决方案。后者会导致机身太大、太重、生产成本昂贵，对比而言，视觉导航不仅克服了以上难题，而且视野更广。

视觉导航的优势让戴森团队意识到摄像头对吸尘器产品的重要性。早在2014年，戴森就和伦敦帝国理工学院联合创办机器人的实验室，研究下一代的机器人和视觉系统，并表示将会植入到今后戴森的产品当中。

关于它的摄像头，现场提出了两个问题。一是在光线较暗的条件下是否能正常工作；第二，它是否会将拍摄到的照片发送回戴森后台，导致用户隐私泄露。

迈克·阿尔德雷德回答说，Dyson 360 Eye设计是可以在暗光下工作的，比如在桌子底下灯光很暗，机身旁边两个红外线的曝光器会帮它侦测，同时还可以照相。它拍摄的照片将会存储在本地，并不会出现信息回传的问题。

具体到工作原理，戴森不惜增加机身高度，也坚持要使用专利“多圆锥气旋集尘技术”。这项技术在戴森之前很多的产品中都用到过，它通过使用涡流分离或空气运动，将颗粒物从空气中分离,并利用高速气流通过气旋将灰尘甩入集尘筒内。“正因为这个多圆锥气旋集尘技术，结合HEPA过滤系统，可以过滤99.97%、小至0.3微米的颗粒以及过敏原，包括花粉、霉菌或细菌。”迈克·阿尔德雷德说。

Dyson 360 Eye现场清洁，中间区域为已清洁区域

Dyson 360 Eye采用了与整台机身等宽的“清洁刷条”，碳纤维+尼龙的刷毛材质，加上超强吸力，从而达到深入清洁的目的。

取缔传统的轮式，Dyson 360 Eye采用对不同地面环境适应性更好的“一体式坦克履带”——“有了一体式履带以后，机器人就可以跃过不同的地形，就算加重有门槛的话它也可以攀爬跃过。”迈克·阿尔德雷德说。

这款机器的电池容量为5300mAh，官方称充电时间为 2 小时 45分钟。满电情况下，强效模式可以工作 45 分钟，安静模式为 75 分钟，可以持续自动监测电池电量，并且进行自主充电。

利用Dyson Link应用程序，可以远程控制开关、调节清洁模式、规划清洁日程、监控机器人等操作。戴森全球产品总监约翰·丘吉尔（John Churchill）表示，新功能也会通过应用程序更新直接触达用户。

图为戴森全球产品总监约翰·丘吉尔（John Churchill）讲解Dyson 360 Eye工作结构，图下区域是机器运行当中的图像，图上是机器的路径规划，黄色线条代表机器去过的地方，蓝色线条是机器之后规划要去的地方。图中的方块和圆圈是用来追踪房间环境。

目前Dyson 360 Eye售价6490元，购买渠道包括戴森官网、天猫、京东等电商平台或者线下体验店。