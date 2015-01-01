 产学研共识：创新创业亟需加强知识产权保护

在近期举办的2017中国知识产权保护高层论坛上，来自中外的知识产权专家、学者、企业高层一同探讨了中国在知识产权保护方面做出的成绩与不足，一同为中国未来的知识产权建设出谋划策。

CNET科技资讯网 5月5日 北京消息（文/齐丰润）：今年4月26日是第17个世界产权日，知识产权当下已经成为国家重点建设的方向。在近期举办的2017中国知识产权保护高层论坛上，来自中外的知识产权专家、学者、企业高层一同探讨了中国在知识产权保护方面做出的成绩与不足，一同为中国未来的知识产权建设出谋划策。

1、申长雨：知识产权保护与社会期待还存在差距

国家知识产权局局长申长雨

据统计，2016年全国专利、商标、版权行政执法办案总量超过8万件，各类法院新收知识产权民事一审案件超过13万件，有力地打击了各类侵权行为，保障了权利人的合法权益。

尽管如此，我们依然深刻认识到，尽管近年来我国知识产权保护取得了各方公认的巨大成就，但与社会期待相比还存在一定差距，知识产权保护“取证难、周期长、成本高、赔偿低、效果差”状况尚未根本好转，需要我们立足国家经济社会发展的现实需要和社会公众的共同期待，进一步加大知识产权保护力度，营造更好的知识产权环境。

具体而言：一要坚定不移推进严格知识产权保护。二要多方联动构建知识产权大保护工作格局。三要多管齐下提高知识产权保护效率。四要持之以恒抓好知识产权文化建设。

2、王彬颖：知识产权在激励创新创造方面扮演着重要角色

世界知识产权组织副总干事王彬颖

国际社会已经普遍认识到，创新已成为驱动世界经济发展的一股新的力量，而知识产权在激励创新创造方面扮演着重要角色。

2016年，在世界知识产权组织发布的全球创新指数报告中，中国高居榜单前列，创下历史记录。世界知识产权组织高度赞赏中国在知识产权事业发展以及构建创新生态系统方面取得的显著成就。

从国际层面来说，在建立全球知识产权法律框架以及促进全球知识产权规则制定方面，中国在世界知识产权组织的所有成员国里表现也非常积极，响应迅速。

3、周慧琳：网络时代的版权保护问题需世界各国共同合作应对

国家新闻出版广电总局党组成员周慧琳

当前，网络技术飞速发展，层出不穷的新技术、新应用、新问题，为版权工作的方方面面都带来了诸多挑战。

特别是在移动互联网、大数据、云服务时代的背景下，现行法律所确立的保护机制在实践中如何更加有效地运行，如何在保持各方利益平衡的基础上，造福于人民群众，提升人民群众在网络精神文化领域的获得感，都值得我们思考、探索、创新。

鉴于网络世界“无边界、传播快”等特点，网络时代的版权保护问题也是一个世界各国共同面临的难题，需要各国加强对话与合作，共同寻求解决办法。

4、吴汉东：创新发展的核心制度是知识产权

中南财经政法大学教授吴汉东

知识经济的基本特征是创新发展，新一轮的科技革命已经开始，而且表现出智能化、数据化、网络化和绿色化的基本特点。

创新发展的核心制度是知识产权，我们应该站在制度和文明的高度来认识知识产权。

知识产权的基本要义是产权保护，如果说知识产权运用是创新发展的基本路径，那么知识产权保护就是创新发展的基本保障。

当下中国知识产权保护应该注重进一步打击知识产权犯罪，提高对知识产权侵权行为的惩罚力度，要构建一个完善的知识产权保护的防范预警机制；还要特别注重对一些新领域新业态创新成果的知识产权保护；最后，还要防止知识产权的滥用。

5、郑渊洁：知识产权是作家的最大财富

著名作家郑渊洁

对于作家来讲，最好的理财不是买股票，不是买房子，而是维护知识产权。保护知识产权对于作家来说，是最好的一笔财富。

近年来，除了世界知识产权组织颁发的国际版权创意金奖，我还在2011年被国家版权局授予了国家反盗版形象大使，这是我现在觉得最自豪的荣誉。

我认为，如果没有原创就没有创新，我们的国家就不会强大，因为国家的强大真正要看的是文化实力，没有文化实力的国家是不可能成为真正的强国的。

6、马克•斯奈德：中国努力创造的知识产权环境会吸引更多的外国企业来华投资

美国高通公司高级副总裁马克•斯奈德

知识产权保护可以说是激励创新的一项重要机制，因为这一机制创造了一个知识产权保护的体系，鼓励所有的相关各方进行持续性的研发投入，以便更好地通过创新给整个社会带来更多的福祉。

近年来，中国推出了一系列致力于创新的政策，其中就包括加强知识产权保护的相关措施。

数据显示，中国在2016年的发明专利申请量超过了100万件，申请量排名前10的中国国内企业中，有7家是通信技术领域的。高通公司是业界领先的技术开发者，但我们并不采取仅自己实施这些技术的关门政策，而是通过专利许可共享我们的技术，目前高通公司获得授权的专利和专利申请超过了130,000件。高通花费了大量的资金和时间，围绕新一代移动通信技术进行研发，此外，高通专利许可还涉及音频、视频、GPS、图形用户界面等领域。

近年来，中国发生了翻天覆地的变化，有关加强知识产权保护在内的一系列文件与国家政策的相继出台，这让我们看到了中国政府保护知识产权的决心，我非常赞赏中国政府给我们提供的稳定的政策环境，高通公司今年不断加大在中国的投资力度。中国政府加强产权保护的政策极大加强了像高通公司这样的外资企业在中国持续性投资和长期发展的信心。