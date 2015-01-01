安全与人工智能结合的成果展，阿里聚安全算法挑战赛在京收官

当下，越来越多的网络安全公司开始利用深度学习、自动化处理、人工智能等技术手段对数据进行深度分析，改善安全防御体系，实现对威胁的快速及时响应和控制。

CNET科技资讯网 5月3日 北京消息（文/齐丰润）： 技术的飞速发展带来的是安全行业越来越受到重视，同时也让各种新技术得以在安全领域中大胆的去应用。当下，越来越多的网络安全公司开始利用深度学习、自动化处理、人工智能等技术手段对数据进行深度分析，改善安全防御体系，实现对威胁的快速及时响应和控制。

在2017北京国际互联网科技博览会暨世界网络安全大会上，“阿里聚安全算法挑战赛”进行了现场答辩，并最终决出了优胜者。据了解，此次答辩赛总共有15名选手入围。最后，StanTheMan战队勇夺冠军，并获得150000元的现金大奖和8月份赴加拿大参加国际顶级数据挖掘会议KDD 2017的学习机会；Waterdrop战队、SmartIDS战队分获亚军和季军；secAI_LYL战队和freelife战队获得第四名。

本届线上选拔赛赛题包括了《人机行为识别》、《SQL注入检测》和《社区反垃圾》，首次把风控、网络安全及内容安全的多维度数据结合的算法比赛。据悉，“阿里聚安全算法挑战赛”吸引了来自全球1000多支参赛队伍，其中不乏中国科学院、北京大学、浙江大学等众多高校人才，也有大数据行业资深人士、网络安全专家、企业和创业者参与。

参赛选手表示，“阿里聚安全举办的这次比赛非常好，对于我来说，这是一次极好的‘实战’机会。赛题采用了阿里巴巴安全部真实汇总的数据，而且有阿里云强大计算力的支持。另外，本次比赛还把风控、网络安全及内容安全进行了很好的结合，对选手的能力是一个非常大的挑战，也让我们得到了提升。”

将AI融入到安全中已经成为了行业的新趋势。但在当前，很多拥有丰富的安全行业经验的工程师，并没有专业且海量的数据供其研究。相对的，对于专注于算法领域的工程师来说，其在一定程度上又缺乏对安全的认知。这使得从人才层面上，安全+AI的应用就面临了很多难点。

为此，阿里安全打造了开放平台阿里聚安全，在依托阿里巴巴十余年的安全领域词库沉淀，每天百亿级的交易、近百PB的数据下，为企业提供安全能力的同时，还为业界输出计算能力和专业数据，帮助算法专家和安全专家更好地互通，融合网络安全和人工智能两大热门领域。

据悉，阿里聚安全的数据风控、内容安全服务已经大量应用人工智能和深度学习技术，使用成熟的模型和算法，实时预警分析，可大幅度帮助企业降低人力成本，并提升业务风险的防控能力。