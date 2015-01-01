第17个世界知识产权日之际，全世界回荡着“创新改变生活”的口号。不禁令人想起在刚刚过去的3月份，世界产权组织公布了一项2016年PCT专利申请报告，中国以44.7%的年增长量再次迎来一片惊叹声。

CNET科技资讯网 5月3日 北京消息（文/齐丰润）： 第17个世界知识产权日之际，全世界回荡着“创新改变生活”的口号。不禁令人想起在刚刚过去的3月份，世界产权组织公布了一项2016年PCT专利申请报告，中国以44.7%的年增长量再次迎来一片惊叹声，WIPO（世界知识产权组织）的官员甚至在发布会上用“extraordinary（非凡的）增长”形容中国的PCT专利申请量。而在企业榜单上，中兴甚至以近一倍的增长量（91.3%）和申请量（4123）拔得头筹，华为申请量位居第二。

专利申请量或许不能直观的代表一家企业的技术实力，但中国手机企业的确在国际市场中越来越站得住脚——2010年，全球前10大手机厂商中只有一家中国企业，而到了2016年，中国手机厂商已经在前10大榜单中占据七位。我们不由得好奇，在这些名次背后，是否有着我们“看不见”的投资？为此，我们约访了老杳吧创始人、手机中国联盟秘书长老杳（王艳辉），从专业角度分析，手机企业如何提高核心竞争力。

“看不见”的技术投入已成为手机企业的命脉

老杳用“厚积薄发”来诠释一家手机企业从技术投入到初见成效的过程。技术上的投入，往往都需要经历漫长的阶段，并且这些投入也并不能在第一时间被市场和消费者熟知，因此是一项耗时、耗钱、需要长期运作的业务，而收益也只能见于一段时间之后——在整个手机，乃至整个ICT行业，这条定律都是通用的。

“我觉得任何一个行业都是如此，因为手机品牌想着一招爆发成为一个全球品牌，基本上不太可能。苹果在PC时代已经如此；三星在功能机时代已经是全球第二。而在智能机时代来临之后，这些企业通过获得技术许可或掌握核心技术，成为了促使它们登顶的催化剂。”

不过，这些既不为人所熟知、也很难在短期之内为企业创造出收益的投资，却意义重大，甚至可以说是手机企业的命脉。掌握的或经过专利授权的技术能力对于一家企业来说，就是核心竞争力的体现，掌握的技术越多，便越能长久立足。

回到开篇提到的，为什么近两年来越来越多的中国手机企业开始重视专利申请、技术投入等等问题的潜在原因？打铁还需自身硬，老杳认为：“通信行业历来是专利‘重镇’，身在通信圈，企业重视专利也很正常，这不仅说明了中国企业在进步，也表现出中国手机企业核心竞争力的提升。”

老杳援引国家知识产权局发布的排名称，手机公司包括小米，乐视，OPPO，vivo，努比亚都有上榜，而这几个品牌经过了技术积累之后，近几年来都在市场中取得了亮眼的表现。同时，专利、技术的积累还帮助这些品牌在国际市场上占据了一席之地，从而能去开拓更有潜力的市场。

重要性人人知，但投资技术不容易

技术研发投入的重要性对每一个企业的发展都不言而喻，但是知易行难，技术投资的门槛之高也显而易见。

在资金方面，技术研发投入往往是一个不菲的数字。根据公开数据显示，华为在技术上的投入达到54.4亿美元。另外一家移动通讯企业小米也公布过类似的财务数据，其仅在自主研发芯片上的投资就高达10亿元。这对于许多企业来说无疑是天文数字。

在时间方面，技术研发是一个漫长的过程。技术研发不是开发完成就代表结束，随之而来的专利审批过程也同样漫长，更何况每个国家和地区的法律和专利政策不尽相同，需要区别对待。如果没有足够的法务经验，整个审批周期很可能变得更加漫长，从而使这家公司失去本该拥有的技术领先性。

所以，技术投入对于企业的重要性毋庸置疑，但企业们也应该看清难度所在，量力而行，找到一个既能得到技术，又能减少投入并立竿见影的方式。老杳的观点是不妨换一个思路，与其自己关门搞研究，不如开门搞合作，“任何一个企业都知道重视研发，重视核心技术的投入。不过当遇到困难时，找一个合作厂商获得技术和专利的授权，对于一家实力不那么雄厚的企业来说，也不失为一个好的选择。”

毕竟手机厂商主要发力点还是在产品上，而技术并不是所有手机企业都能够兼顾的领域。因此专注于自己擅长的领域，把自己不擅长的地方交给技术成熟的合作伙伴，也不失为一个明智之举，这样的做法对于提升品牌也有着积极的促进作用。

技术就是品牌，合作伙伴靠谱更重要

在通信行业中，能够提供技术研发外部支持的合作伙伴有很多，其中很有代表性的公司就是美国高通公司（Qualcomm）。即使像华为这样在技术研发上有大量投入的公司，也依然与高通公司保持着知识产权合作。对其他手机厂商而言，高通公司提供了一个非常快捷的平台，让企业更容易在自身产品上采用最先进的专利技术。

比如，正是高通公司包括基带技术在内的专利包成就了iPhone，并使其功能远超iPod。这一差异所体现出来的价值巨大，差不多每台近350美元。在苹果公司的官网上，一台128GB iPhone手机的售价接近749美元，而一台128GB iPod Touch (iPod触摸版)售价仅在399美元左右。

老杳认为，高通的技术领先性，也确保了它的市场认可地位，和其合作伙伴的产品领先性。他举例说，比如在手机处理器方面，“在第三方的处理器中，目前来看高通还是相对领先，虽然有一些企业做的也很出色，但与高通相比还是有一点差距。选择与高通这样的品牌合作，也更容易获得消费者的认可。”当然高通公司自己也获得了良好的回报，“2016年对高通公司来讲的确是比较顺风顺水，因为OPPO、vivo等手机公司选择和高通公司合作，可以实现竞争优势，这和不同公司的品牌定位有关系。自己做处理器并不一定能保证最好的盈利，也并不一定能保证成本降到最低。“

提升品牌实力，创造出更丰厚的利润，积攒核心技术，这都是一个慢慢提升的过程。如果把技术投入类比成乒乓球运动，那么选择一个好的知识产权合作伙伴，无疑就是中国选手最擅长的“短平快“战术，简单、有效、直接。老杳最后话锋一转，”这两年手机市场申报的专利越来越多，但优质专利却并不多，随着国内手机企业对于知识产权越来越重视，未来，大陆手机市场一定会迎来专利大战，只是时间早晚而已。“由此可见，选择一个好的合作伙伴，尽早重视并开始技术研发投入，已然不能再等。