智能穿戴+人工智能，华米科技向大健康领域进军 

在风潮席卷过后，智能穿戴市场目前已经趋于冷静，我们逐渐看到了厂商们冷静下来后经过思考所带来的产品，而不再只是一味地将噱头作为产品的卖点。

CNET科技资讯网 5月2日 北京消息（文/齐丰润）： 在风潮席卷过后，智能穿戴市场目前已经趋于冷静，我们逐渐看到了厂商们冷静下来后经过思考所带来的产品，而不再只是一味地将噱头作为产品的卖点。作为国内专注于做智能穿戴产品的厂商，华米科技一直展示出了产品为先的理念，在其近日推出的AMAZFIT米动健康手环上我们就能看出华米对于产品的思考。

作为一款智能手环产品，华米此次真正将人工智能应用到了其产品之中，将AMAZFIT米动健康手环打造成为国内首款通过心脏电信号来进行生物特征识别的智能可穿戴产品。由于每个人的心脏构造的独一无二，因此将由心脏产生的生物电信号打造成了每位用户专属的心电ID。

目前，华米科技的人工智能实验室已经建立了10万份心电数据样本来训练其神经网络模型。随着用户和数据的增加，通过机器的深度学习，这个模型还将更加完善，生物特征识别的精准度也会随之增加。海量的用户标签数据，也将会帮助华米科技打造不断自我进化的人工智能医生Dr. Amazfit。

除此之外，华米科技也将在大健康领域发力，而关注用户的心脏健康就是他们的第一步。同时，华米科技还正式成立了心脏联盟专家顾问委员会，聘请了众多心血管领域的专家成为委员。华米科技创始人&CEO黄汪也表示：“我们团队虽然在可穿戴领域很擅长，但毕竟这是一个涉及心血管专业的跨界问题，因此我们希望通过和医学界的紧密合作，用人工智能技术改善中国人的心血管健康状况。”

据介绍，AMAZFIT米动健康手环是一款监测心血管健康的智能手环，不仅能够随时随地监测用户的心血管健康状况、测量HRV疲劳度、进行心电ID身份识别，还能够关注亲友健康状况，拥有24小时心率、运动和睡眠监测功能。

心血管疾病已经成为了威胁中国患者健康及生命的一大隐患，AMAZFIT米动健康手环中植入了医院测量心电图所采用的ECG芯片，采集心脏的电信号，随时随地监测用户的心血管健康状况。同时，AMAZFIT米动健康手环可以在未连接手机的状态下直接测量用户的心电情况并离线储存，为事后医生的诊断提供有迹可循的依据。

AMAZFIT米动健康手环还可以通过呈现HRV和心血管健康指数，让用户更直观地了解自己的心血管健康状况。HRV，即心率变异性，代表自主神经对心脏的控制能力， HRV数值越高，表示神经对心血管系统调节能力越好，心血管系统越健康，可以判断未来10年用户患心血管疾病的概率。

通过PPG光电传感器和三轴加速度传感器的结合，AMAZFIT米动健康手环还可以全天候监测心率，了解用户一整天活动量的变化，并根据24小时的心率表现测出静息心率，可以作为判断自己心血管健康状况的指标之一。同时，这两种传感器的结合也可以使手环能够根据用户的动作和心率变化，更精准地判断用户的睡眠状况。

据悉，华米AMAZFIT米动健康手环定价699元，目前已在京东、天猫AMAZFIT旗舰店、苏宁易购、华米科技微商城等平台开售。除此之外，华米还推出了两款大健康周边产品，售价399元，在5月开启众测的，由华米科技投资的深圳云顶科技研发的欧可林（Oclean）电动牙刷；以及售价129元，在5月开启众筹的有单向导湿技术的运动T恤。