三星的面部识别解锁功能允许用户盯着Galaxy S8激活该设备。不过，据《韩国先驱报》（The Korea Herald）报道，援引自三星内部消息来源的信息称，距离三星这项功能足够安全到用于Samsung Pay支付款项，可能还要四年。

CNET科技资讯网 4月28日 国际报道：三星的面部识别解锁功能允许用户盯着Galaxy S8激活该设备。不过，据《韩国先驱报》（The Korea Herald）报道，援引自三星内部消息来源的信息称，距离三星这项功能足够安全到用于Samsung Pay支付款项，可能还要四年。

如今，成千上万的用户都使用指纹识别器（三星还有虹膜扫描仪）进行安全支付，支持Apple Pay、Android Pay和Samsung Pay等移动支付服务。而另一方面，有报道称人脸解锁功能被照片愚弄了。不过，如果将验证移动支付的方式换做面部识别技术，可能会比虹膜扫描仪和指纹读取器更加方便。

据《韩国先驱报》的消息来源表示：“要使脸部识别技术能够单独用于金融交易，考虑到目前的相机和深度学习技术水平，至少还需要四年以上。”

三星并未立即就此置评。

三星此前曾告诉向CNET表示，其面部识别还不够安全，不适合访问Samsung Pay或安全文件夹，甚至当用户在Galaxy S8上使用人脸解锁设置时，也会有免责声明。

不过，这并不能阻止其他公司考虑将这项技术用于移动支付。有传闻称LG将为其即将推出的LG Pay服务加入面部识别技术，也有传闻称苹果iPhone 8也允许用户使用脸解锁手机。

如果人脸解锁得以实现，目前我们还不清除LG或苹果的技术与三星将会有哪些不同。

当然，在一切尘埃落定前，用户一直都可以使用自己可靠的指纹解锁设备。