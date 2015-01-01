科学家首次向我们展示了这样一个人造子宫，它能够成功地供养那些处在大约相当于23周的胎儿发育阶段的小羊羔。

CNET科技资讯网 4月28日 国际报道： 研究人员设计了一种名为Biobag的人造子宫, 用它来培育极其早产的羔羊。那么，接下来培育的会是人类婴儿吗？

科学家首次向我们展示了这样一个人造子宫，它能够成功地供养那些处在大约相当于23周的胎儿发育阶段的小羊羔。

这些羔羊在这个被命名为“Biobags”的人造子宫中生活了四周，这个人造子宫是一个半透明的、软质聚氯乙烯袋状结构，其中装满了人工羊水，其氧气交换、废料去除的过程与生物子宫中发生的过程一样。

这种人造子宫最终或将有助于解决婴儿死亡率中最为复杂的原因之一——极端早产。

尽管几十年来人们一直在努力降低婴儿死亡率，但早产仍是五岁以下儿童死亡的主要原因。而且尽管发达国家的医学科学已经将新生儿的存活边界推到了23周，但对这种极度早产婴儿的治疗过程却非常复杂，对于存活的孩子来说，终生并发症的风险很高。

这些婴儿需要的是在子宫里多呆一段时间。而Biobag恰好可以为他们提供这段宝贵的时间。

不过我们要明确的一点是，这个想法并不等同于要让婴儿从受孕到出生都完全在母体子宫外生长。

主要的研究作者和胎儿外科医生艾伦·弗拉克（Alan Flake）向《卫报》表示：“我不希望这种人造子宫被看做是人们装在袋子里悬挂在墙壁上。这也不是这个设备会有的运作方式或外观。”

相反，弗拉克希望这项技术能够起到一个过渡作用，为极早产的婴儿提供更多生长时间。

他表示：“如果我们能为婴儿的生长和器官的成熟多提供几个星期的供养支持，我们将能够大大改善早产婴儿的结局。”

迄今为止，其研究成果是非常有希望的。早产儿往往格外脆弱，尤其容易受到肺部发育不良和其他并发症的影响，而实验中被照料的小羊羔的肺部和大脑也得以正常发育。最早在Biobag中长大的羔羊现在已经一岁多了，而且它们看起来还很健康。

不过，小羊羔毕竟不是人类婴儿，而且该设备能够可靠地进入市场前还有一段路要走。但弗拉克及其团队对此感到非常乐观，他们认为该系统有可能会在三年内进行临床试验。

对早产儿而言，最好的治疗方法就是在一开始防止他们早产。但对于那些不合适的情况，Biobag或许只是早产儿所需要的最微小的突破。