双摄像头正迅速成为一部智能手机的常规功能。去年秋天苹果发布的iPhone 7 Plus便拥有两个后置摄像头。LG、华为、华硕和中兴等其他手机制造商也推出了配置双摄像头的手机，这不禁令我感到好奇：手机制造商们会让手机摄像头的数量止于两个吗？

CNET科技资讯网 4月28日 国际报道：双摄像头正迅速成为一部智能手机的常规功能。去年秋天苹果发布的iPhone 7 Plus便拥有两个后置摄像头。LG、华为、华硕和中兴等其他手机制造商也推出了配置双摄像头的手机，这不禁令我感到好奇：手机制造商们会让手机摄像头的数量止于两个吗？

LG G6和iPhone 7 Plus都是双摄像头，嵌入方法却不同

双摄像头

笔者第一次听说配备双摄像头的手机时禁不住翻了翻白眼。这似乎与多用安全剃须刀用的是同样的套路：先是推出双刀头剃须刀，接着又推出三刀头剃须刀，再然后是四刀头。多乐可(Dorco)有一款名为Pace 6 Plus的剃刀，刀如其名，拥有6个刀片。

然而，智能手机上的双摄像头实际上解决了一个空间问题：由于较好的图片往往出自较大的摄像头，但随着手机机身变得越来越薄，可以放置更大光学器件的空间已不足。通过一些巧妙的方式将两个较小的摄像头结合起来可以得到更好的图像质量，而无需配置一个更大的镜头和传感器。这有些把“鱼和熊掌两者兼得”这一哲学应用于智能手机拍照中的意味。

并非所有双摄像头都相同

手机制造商们往往会通过不同的方式使用双摄像头。最初，他们的目的是拍摄3D视频——还记得那是什么东东吗？然而不久后HTC One M8推出了双摄像头，允许人们在拍照后重新对其进行调焦。

iPhone 7 Plus上的双摄像头可以在不损失图像质量的情况下放大被拍摄物

iPhone 7 Plus使用双后置摄像头，在不损失图像质量的同时允许光学变焦。此外，在竖屏模式下，iPhone 7 Plus也可以数字化打造散景(背景模糊)效果。

LG G6还使用两个摄像头进行光学变焦，不够它是在标准角度和广角视图之间变焦，而iPhone 7 Plus则是在标准角和长焦距镜头之间变焦。

华为根据手机的不同用多种方式运用了双摄像头。尽管其荣誉6X是一款廉价手机，但用户可以在拍照后改变焦点，而且还有与iPhone 7 Plus的竖屏模式类似的背景模糊模式。

而华为P10配置有一个用来捕捉细节和光线的黑白摄像头，和一个收集颜色信息的彩色摄像头。P10结合两个摄像头，可以拍摄出整体效果更好、色质更美的图像。

那么三星和谷歌如何呢？目前这两家公司都还没推出双摄像头的手机。不过有传言称，即将到来的Galaxy Note 8会配置双摄像头。我对此感到很好奇，因为三星有一个令人惊艳但目前已停产的无反相机系列，例如CNET编辑推荐中的NX1。如果将一些NX1照片的“魔力”用到双摄像头手机中，那将非常激动人心。

3个摄像头是硬塞还是创新呢？

不过，摄像头数量为什么要停留在两个呢？三星会不会推出一个有着三个后置摄像头的Galaxy S9呢？或者说，iPhone 11会不会配备装有四个摄像头的相机系统呢？如果双摄像头提供的是改进的图像质量和很棒的功能，例如拍照后对焦，那么一个四摄像头系统能够提供什么?

例如，iPhone 7 Plus有两个摄像头：一个28mm的镜头和一个56毫米的镜头。但如果它有四个摄像头，那将会出现一个24毫米的镜头、一个28毫米的镜头，一个56毫米的镜头和一个70mm的镜头。这种结合所带来的将会是一款有着24-70mm变焦镜头的手机，最常见且最通用的镜头之一。用户可以使用大镜头拍摄朋友和家人的近景照片，也可以像LG G6一样缩小空间，在有限的空间里采用广角镜头。而这些均不损失图像质量。

多摄像头或许还将有另一个作用——更广泛地在手机上实现增强现实(AR)。联想Phab 2 Pro便是使用三个后置摄像头(其中有一个是红外摄像机)运行谷歌Tango软件的。

要有光

手机制造商们可能会向手机中添加更多后置摄像头的想法并不牵强。Light即将推出一款名为L16的手机大小的设备，它有着16个1300万像素的摄像头。虽然L16运行Android操作系统，但它并不是一部手机。这16个摄像头是由5个28毫米镜头、5个70毫米镜头和6个150毫米镜头一起组成的。

Light L16相机只有智能手机尺寸大小，实际上是由16个不同的520万像素的相机组成

对于任何给定图像，它都将同时启用其中10个摄像头。而来自这10个摄像头的图片将分层平铺在一起，通过软件制作一个单一的高分辨率、高细节、低噪声的图像，其最大像素可达5200万像素。

虽然我觉得没有哪款手机会有16个摄像头，但L16证明了，使用多个小摄像头创建高质量的图像是可以实现的。

再见了，准专业级数码单反相机

手机中的双摄像头肯定是流行趋势。而且随着时间的推移，双摄像头将转为三四个，然后再增至五个等等。当然，这一切都将取决于图像处理芯片的速度，以及通过软件为用户将这些照片处理成几乎瞬间的体验。而照片效果将与入门级水平和准专业级数码单反相机在同一水平。正如智能手机导致了傻瓜相机的消亡，配置多个摄像头的手机也可能成为准专业级数码单反相机的终结者。