 改版之后的百度地图：如何利用人工智能技术认路、避堵、指路

就在昨天，百度地图发布了新版本V9.8.0，在智能驾车导航、步行AR导航、图像引擎等功能上进行了升级，并预告6月份还将推出一个更强大的升级版。

CNET科技资讯网 4月26日 北京消息（文/周雅）：就在昨天，百度地图发布了新版本V9.8.0，在智能驾车导航、步行AR导航、图像引擎等功能上进行了升级，并预告6月份还将推出一个更强大的升级版。

在智能驾车导航方面，页面改版，变成更加清新简单的风格，也升级了多项基础能力，包括定位、语音播报更准，路口放大图更全面，智能路线推荐提供秒级避堵方案。而针对步行AR导航，百度地图将步行路线、终点坐标与现实结合，用3D卡通形象“图图”代替罗盘，提供找路找方向找目的地的全面决策。同时，图像引擎也做了升级，新一代处理技术飞速加载，使得图区出图更快、地图操作更顺畅。

除了这些功能的改良之外，这次的升级版最大的卖点就是人工智能。百度地图事业部总经理李东旻阐述了“一个人工智能地图的打开方式”：

首先人工智能的技术将赋能于交互体验，一个智能化的、个性化的地图能让每个人享受不一样的地图；其次还将赋能地图的整体信息架构，让地图的信息结构立体化，让原本静态的内容变得实时、动态，让出行方案更智能精准；同时，地图的人工智能也正在赋能于新的地图生态，打造包括POI生态，路况生态，国际化生态等体系，并通过地图的输入与输出能力，为政府、企业、车厂等等各行各业的合作伙伴带来共享经济。

具体到人工智能在这次百度地图升级版本的表现，从数据采集、路线规划到实时调整，百度地图宣称希望自己成为人工智能时代的水电煤。

从数据采集方面，百度地图客户端总经理肖慧提出的口号是“有路必知，有堵必知”，将人工智能能力应用在数据采集，将道路的变迁做到一天之内的快速上线，包括实时路况有堵必知的实时上线。经过这两个能力，可以最快的知道哪个地方发生交通事故，以及实时的路线规划帮助用户躲避拥堵路段。

怎么实践？肖慧列出几个比较典型的设备，比如说全景采集车。这些车印着百度Logo，全天在路上以30公里匀速前行，记录道路交通的信息，哪里在修桥铺路，哪里改了单行线，都能够准确记录。另外一个设备是无人机，可以生成鸟瞰图，或者全景的3D俯视全貌。还有一个是全景采集包，快速生成室内不同楼层、店铺和通道之间的结构。还有骑行采集车，采集城市中毛细的道路，比如北京、上海道路相对复杂和精细的结构。

百度地图客户端总经理肖慧

拿到外延的数据之后，就能在内延数据生产的环节通过人工智能，提升本身采集数据处理的效率。“比如说，通过图像采集的技术去分析全景车采集出来的图片，自动识别道路的路线，红绿灯、道路牌，通过这种方式，可以大幅降低人工操作的效率，把整个流程变成发现情报之后一天之内可以更新上线，能够更快速反映这个现实世界的变化。”肖慧说，“我们采集室内的时候也会有这种最强大的室内WIFI和定位技术，通过采集包结合在一起，获取室内建筑结构WIFI特征，帮助用户给出更加精准的室内定位的结果。”

以机场室内为例，百度地图可以提供不同楼层的筛选，显示对应的登记口、洗手间、星巴克等常去地点，而且，用户搜索机场时即将看到机场面平地拔起的3D效果，实用又好玩。

不过，处理数据和分析数据只是认路的第一步，要实现最聪明的导航，还远远不够。百度应用了深度学习的方法，让人工智能分析海量用户的出行轨迹，判断常见堵点、拥堵时间，用百度地图的交通大脑计算出一条更快更准确的路线，就好比出租车“老司机”。

怎么做到这一点？百度地图智能导航总经理张绍文分解步骤，主要是基于交通数据、用户行为轨迹和机器算法：

首先要感知本地交通的实时路况，这得益于百度地图用户轨迹，从这些轨迹中可以分析出行车的快慢，但也无法真正感知路况。

这就需要第二步，更好的理解现实世界，比如红绿灯的交替时间、某个路口的等待时间等等。此外百度地图还利用人工智能技术，对一些路口有摄像头的场景进行了识别，结合图像感知技术，可以更准确的给出一个路口的拥堵状况。

做到这些还不够，更多的是需要对路况进行预测，有时候会基于此时的时间、区域、天气，综合这些因素共同决定这个路口大概是发生堵的。在这方面，百度地图受到Google的AlphaGo启发，通过大规模的数据计算，对整个区域路况做了一个感知，加入整个路况的预测和ETA的预测，推算出拥堵时间。

然而这种方法只能对应某一条路段的拥堵时间，如何结合实际路况挑选最优路线？这也就同样需要用到大量的用户轨迹。“用户行走过程中有时候经常会改变我们给他的路线，每一次改变都是给我们一次学习的机会。”张绍文说，有这些路线之后，加上刚才说的对道路客观信息的刻画，这就非常好判断接下来哪条路最优。

张绍文总结道，技术做的再好，现实世界包括天气都有预测不对的地方，实时的交通更困难，人为的因素干扰在这里边，谁也预测不了接下来是不是有一场车祸。我们通过历史的数据分析，给出每一条路的重叠概念。

为了更全面的避堵，百度地图还专门发布了《2017年第一季度中国城市研究报告》，从人口吸引力分析、城市拥堵分析、公共交通分析三个板块入手，对中国主要城市状况进行了评估。

2017年是百度地图诞生的第十二年，百度地图每天提供超过七百二十亿次的位置服务，每天服务了超过五亿以上的客户和数百万的开发者。在出行便利方面，百度地图已经与首汽、AA租车、滴滴深入合作，可以提供地图一键叫车，以及在骑行导航上，百度地图与摩拜、ofo的合作预计下个月就会上线。