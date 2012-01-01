爱奇艺用互联网思维开演唱会：原来你是这样的“尖叫之夜”

“线上演出具有巨大的生命力！”爱奇艺首席内容官王晓晖昨天在北京以这样的开场白，对外宣布，爱奇艺正式进入音乐演唱会领域。

CNET科技资讯网 4月25日 北京消息（文/周雅）：2016年11月23日，在北京工人体育场的爱奇艺办公楼里，爱奇艺龚宇接见了有着演唱会行业前辈名号的田京泉，两个人一起悄悄“密谋”着互联网+演唱会，这个点子只是当时俩人一拍脑袋想出来的，却在五个月之后的昨天，成为了爱奇艺的最新战略。

“线上演出具有巨大的生命力！”爱奇艺首席内容官王晓晖昨天在北京以这样的开场白，对外宣布，爱奇艺正式进入音乐演唱会领域——从2017年5月20日开始，透过大连、福州、深圳、北京、西安、上海、济南和南京8场“青岛纯生尖叫之夜”万人演唱会，打造一场线上到线下的音乐荷尔蒙共振。将“尖叫之夜”变成爱奇艺的一个品牌。

热闹的市场

王晓晖有理由相信线上演出市场是一个红海。

据CNNIC不久前发布《第39次中国互联网络发展状况统计报告》显示，2016年各类网络直播使用率当中，演唱会直播到2016年12月是15.1%，少于体育直播（20.7%）、游戏直播（20%）和真人聊天秀直播（19.8%），但增速却仅次于游戏直播。“演唱会直播”赛道从2012年到现在，达到惊人的千万量级。

于是爱奇艺、腾讯、乐视等视频平台加码音乐演出直播，野马直播、正在现场等布局垂直类的音乐直播平台，而数字王国、微鲸则试图则通过VR技术来进入演出直播领域......各家公司纷纷进场，砸钱，砸资源，市场整个都热气腾腾。

热闹的市场让玩家们意识到，除了拼技术之外，服务体验和商业模式更关键。

这时候你或许会问，互联网时代的演唱会和以前的演唱会到底有什么不一样？

“传统演唱会的受众规模往往受场地、安全、成本等多方因素的限制，存在一系列痛点。”爱奇艺市场副总裁陈宏嘉介绍，首先，买票亲临现场的观众即使有现场感，但是缺乏互动性；同时，那些在上网看直播的观众，虽然不用花太多的成本，但是体验感不足。

以上痛点给了爱奇艺两个方向，一是如何去创造一个无差别的现场感，这时候考验的是技术实力。二是要用更丰富的社交产品来达到现场互动，让整场演唱会不论线下还是线上都变得更好玩起来。

原来你是这样的互联网演唱会

具体到“尖叫之夜”演唱会怎么玩？用爱奇艺的话来说，是“最顶级的制作团队、全新媒体的思维推广、最新科技与交互的结合”。

首先是制作团队方面。总导演陈镇川、现场导演牛佳伟、总监制亚宁、总执行田京泉、主题曲创作人方文山。首场演唱会阵容由汪峰、李健、A-Lin、陶晶莹等明星组成。

其次是科技和交互方面。1、除了在爱奇艺平台进行4K高清直播之外，现场会设置VR体验专属区域，同时打造PC和移动客户端VR模式观看直播，引入人工智能技术，尝试3D180度直播（移动端）；2、爱奇艺首次在VR直播里采用电影级拍摄设备，并且引入了交互模式，区别于其他VR直播体验；3、推出了二次元虚拟偶像——双儿，据说利用大数据依据全球1000位最具魅力的女性形象所打造的。

爱奇艺二次元虚拟偶像——双儿

尽管现在谈演唱会的4K和VR直播已经不算是新尝试，因为任何商品内容的生产和消费的升级都得益于技术的进步，音乐内容也不例外，VR技术开始被应用到游戏、动漫、演出、影视等领域，特别是在演出市场——2014年汪峰演唱会首次尝试了4K直播，张北草原音乐节同样运用了4K机器，在2015年10月BIGBANG的直播中也有VR和多机位的尝试，去年12月王菲演唱会通过直播+VR创下近2150万在线观看人数纪录。

但爱奇艺为什么强调180度VR直播？爱奇艺副总裁段有桥是这样说的：

“大多数人看完VR的演唱会之后都有一个感觉，好像还不如普通的演唱会，有一个突出的缺点就是不清晰。不清晰的原理是因为，VR是360度的，任何一个视频内容的各个角度都需要用网络传输巨大的码流，意思是，同样的带宽之下，一个VR的清晰度只有普通电视视频的1/5或者1/4。因此，180度VR直播，也就是相当于给每个观众眼前画一个视角，视角区间在面对舞台左右180度放大90度之间，恰好是最清晰的跨度。”

最后，爱奇艺还将投入新媒体思维和新媒体资源来推广——与一级新媒体平台（新浪微博等等）一起投入10亿级的推广资源，覆盖至少200家以上的媒体进行推广，加上爱奇艺泡泡圈、奇秀直播等互动平台，设置AR抢礼物、网红派发虚拟红包、网红跟唱等互动环节，去迎合年轻用户的娱乐需求。

致力于成为“互联网时代的娱乐公司”的爱奇艺近来不断完善IP生态闭环，布局视频付费、视频技术、电影、动漫、游戏、VR、社交等领域，尽管“现象级”演唱会直播已经不新鲜，但爱奇艺的加入，还是掀起了一个不大不小的高潮。