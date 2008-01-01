 点燃军武情怀，空中网庆祝中国海军节系列活动在京落幕

正值中国人民解放军海军建军68周年之际，4月18日至4月23日期间，空中网针对中国海军节举办了一系列线上线下活动，以丰富的活动内容，庆祝中国海军节的到来。

CNET科技资讯网 4月24日 北京消息（文/齐丰润）： 对于很多人来说，在他们的心中都有一颗军武情怀的种子，作为中国军武游戏的代表厂商，空中网也一直致力于将军武文化传达给更多的玩家，以及均无爱好者。正值中国人民解放军海军建军68周年之际，4月18日至4月23日期间，空中网针对中国海军节举办了一系列线上线下活动，以丰富的活动内容，庆祝中国海军节的到来。

据了解，空中网在推出了《坦克世界》、《战舰世界》的一些列军武游戏大作之后，已经积累了8000万用户以及一大批战争题材IP，同时，军武文化也是空中军武游戏品牌的一大特色，通过举办一系列线上、线下具有军武特色的活动，与玩家进行密切互动交流，并传递“传承、信仰、血性“等精神。

4月18日—21日期间，空中网通过大王直播以户外直播的方式，带大家参观北洋水师旗舰“定远号”一级铁甲舰，前往中国甲午战争博物馆，并亲自踏上“基辅号”，实景、实地探索中国海军历史，代领大家深入解读中国海军的传奇发展。

23日下午，空中网在北京“iBodyRock汗水兑换工厂”举办了一届 “海魂衫运动会”。30名玩家与空中网董事长兼CEO王雷雷身穿海魂衫，一起体验中国海军所传承的钢铁意志。

晚上，空中还网举办了“军武大咖面对面”线下沙龙活动。现场特邀《军情解码》主持人罗旭主持，空中网董事长兼CEO王雷雷、空中网军事顾问”局座”张召忠，以及军事漫画家齐乐、《军武次位面》创始人CRAZY262等军武大咖，从不同历史阶段、不同角度向大家讲解中国海军百年兴衰荣辱。

整个活动过程通过大王直播、斗鱼、虎牙、熊猫TV、战旗、bilibili、今日头条、触手、一直播、全民直播等多家直播网站进行直播，与数十万直播观众通过弹幕互动交流。此外，王雷雷也化身“老兵54”，与现场玩家组队进入《战舰世界》对抗赛。

王雷雷表示：“中国海军近年来取得了飞速的发展，包括国产航母的下水、海外护航等事件，展示了中国海军的实力。军武品牌文化是空中网的特色，过去我们也举办了很多线下、线上活动，如战争重演、军武嘉年华等等。我们希望玩家不仅通过空中网的游戏产品，获得游戏之中的快乐体验，除此之外，还能通过此类的活动，感受‘传承、信仰、血性’的正能量。”