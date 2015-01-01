网易新闻砸下10亿向“媒体合伙人”抛出橄榄枝

4月19这天在北京和上海，同样以“内容”作为主题的发布会有三场，近一两年来，“内容”赛道从来没有像这天那样拥挤和热闹，各家公司纷纷进场，砸钱，砸资源，市场整个都热气腾腾。

CNET科技资讯网 4月23日 北京消息（文/周雅）：4月19这天在北京和上海，同样以“内容”作为主题的发布会有三场，近一两年来，“内容”赛道从来没有像这天那样拥挤和热闹，各家公司纷纷进场，砸钱，砸资源，市场整个都热气腾腾。

这一天，不缺钱的网易在北京开今年的媒体合伙人大会，公布“媒体合伙人2.0”战略——从智能分发、原创保护、流量补贴、平台功能、粉丝转化、大数据挖掘、品牌推广、商业化变现等多个维度，同内容创作者合作。

热气腾腾的内容市场

去年4月份，网易传媒推出网易号，随即提出“媒体合伙人”战略，用流量倾斜、现金补贴、星级成长体系等方式，扶植自媒体内容。一年后，网易传媒公布成绩：网易号平台入驻量突破20万，日均流量10亿。

那时候，网易新闻正式引入了智能推荐的技术。久了之后，问题出现了，光靠机器算法，难以建立用户粘性。网易传媒副总编辑杨彬彬说出问题：“当机器算法在发现用户需求的时候，我们怎么样给用户更好的内容，怎么样给用户更好的产品体验，怎么样给用户帮助内容和用户之间建立起更加紧密的情感联系和价值联系？应该说，这不是光靠机器算法就能解决的。”

可以说，技术的进步，催生了商品的丰富和消费的升级。就拿资讯商品来说，智能手机的普及，使媒体平台的集约化程度和分发效率越来越高，资讯的流通成本随之被削减，由此，内容生产的潜力也被激发出来，新的媒介形态出现。

放眼望去市面上的内容平台，无论是网易新闻、今日头条等等采用个性化分发的方式，还是微信等等靠订阅关系分发的方式，都一定程度降低了资讯商品的流通成本。

就像商店里卖东西一样，传统内容平台是一个商铺，商铺卖的内容商品也比较单一，展示的内容商品一眼就能看见，商铺与用户也只是简单的买卖关系，比较被动，而现在，通过个性化分发的方式，通过机器算法技术，越来越多的资讯商品可以精准找到自己的读者，这样一来，流通和匹配成本降低了，内容平台与用户的关系也进一步增强了。

个性化推荐给移动资讯分发平台带来了一波红利，但机器并非万能，内容平台渐渐发现，单纯依靠技术远远不够，容易产生一些弊端：信息孤岛化、阅读范围过窄等等，基于用户浏览行为的个性化推荐虽然触及了每一位用户，却没能实现资讯消费的真正升级。

目前，各大内容平台对优质内容的争夺已经进入白热化，对优秀的内容生产者来说，除了短期流量收益和现金补贴，更为看重的是平台的附加价值和长期发展空间。

因此也就有了“媒体合伙人”战略的出现。

什么是“媒体合伙人”？

“媒体合伙人2.0”，网易传媒将总投入10亿元专项生态基金，来迎合“内容消费升级”时代。资金不仅用于对网易号图文、短视频和直播作者的补贴，还将投资垂直领域的优质自媒体品牌的孵化与成长，提供流量、资源、商业化、品牌扶持、培训、创业空间等全链条增值服务，为优质长尾作者扩展生存空间，帮助内容生产者快速成长。

网易传媒副总编辑杨彬彬

1、我的兴趣不在于做一个信息分发平台，而在于“鼓励和创造信息”

在今年，网易号平台将重点向媒体合伙人开放直播、PUSH、跟贴管理、智能翻译和智能写作四大平台功能，表示将最大程度为内容创作者赋能扩权，拓展其生产能力和生产边界。

除平台级的功能支持、政策支持外，网易还为合伙人开放营销资源、量身订制“态度热点日”等品牌营销事件，基于大数据，将会更加精准地帮助合伙人打造定制化的营销方案。

直播作为网易号今年主推的重点功能，重塑了传统媒体、新媒体、自媒体的内容产出形式。在过去的一年中，网易号直播已取得了一些成绩：航天科普类网易号“浪摧小宇宙”直播地球累计观看人数超过2300万，公益类网易号“四川龙桥黑熊救助中心”直播救援黑熊在线参与人数超过2200万。

经过数月内测，网易号PUSH功能也将正式上线，面向合伙人全面开放。媒体合伙人通过PUSH功能，能让优质内容更高效地抵达用户，增强用户活跃度和粘性。

在这方面，网易新闻的跟贴起了作用，在网易的后台，网易号的跟贴里藏龙卧虎，网易的盖楼文化、跟贴文化可以说在帮助内容、消费者、和用户之间建立起联系起到了独特的作用。例如，山东辱母案的跟贴数230万，创下了网易新闻单篇文章跟贴的记录。跟贴管理功能可以让内容创作者直接与网友进行互动，并提供跟贴置顶等功能，让互动的玩法更多样化。

网易号平台还将在4月上线智能翻译和智能写作服务，进一步解放创作者的生产力。

2、“我不是大号，网易会跟我玩么？”“放心吧！大小不重要，只要活儿好”

丰富的内容产品推动用户的阅读偏好进一步趋向于多元化，然而，更加细分的垂直领域内容才更能引发用户的阅读兴趣。网易认为，互联网信奉“快”，但也要尊重“匠心”，好产品自己会说话。

网易号针对“小而美”的垂直领域内容创作者，推出特色账号成长计划，通过差异化的推荐策略，扶持科学、自然、文博、心理、艺术、非虚构等细分兴趣领域的优质账号，让更个性化、差异化的优质内容能够浮现出来。

此外，网易号平台还将发起“直播TOP100PGC”、“短视频TOP100PGC”计划，旨在引入更多更加优质的短视频、直播专业生产机构，为用户提供更具个性化和互动性的富媒体内容。

对中部特色内容的扶植与培育，对富媒体内容的引入，无不显示，网易新闻正在不断由传统资讯平台向专注于兴趣领域和知识增量的泛资讯平台转型。