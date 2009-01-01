飞利浦举办了一场发布会，除了神秘CIO空降，它还说这个世界是“屏”的

当这个世界无时无刻不被屏幕所包围，手机、电脑、平板、VR、电视通过“屏”将人们的生活、工作场景相连时，飞利浦认为打造以用户需求为导向的多屏才是核心。显然，飞利浦的下一步战略将围绕“屏”大做文章。

CNET科技资讯网 4月22日 北京消息（文/黄当当）：500多年前，从哥伦布起航开始世界贸易开始，人们发现地球是圆的。同样是一次环球旅行，在巡视过亚太、欧洲与美洲后，飞利浦却说这个世界是“屏”的。这是一段来自冠捷集团副总裁兼OBM全球总经理段振华的讲述，并不是没有根据。

当这个世界无时无刻不被屏幕所包围，手机、电脑、平板、VR、电视通过“屏”将人们的生活、工作场景相连时，飞利浦认为打造以用户需求为导向的多屏才是核心。

显然，飞利浦的下一步战略将围绕“屏”大做文章。但路却不是想象中的那样好走。

自去年以来，全球经济局势遭遇重大考验，全球面板业也随之经历30年来最漫长的涨价潮，但是新一波面板技术：OLED、QD量子点和曲面面板技术，无疑又为行业注入一剂强心针。

飞利浦意识到，这是一次与对手拉开距离的机会。即使在市场环境不佳，以及产业链上游价格牵制的困局下，依旧保持着口碑认可与市场业绩，段振华称，这正是飞利浦全新战略的效果：软硬结合+内容为王。

飞利浦洞察到“多屏时代”下市场差异化的卖点，通过在技术领域的硬件优势，提出并构筑“视界新生态”战略，整合包括OLED、8K、HDR Plus、量子点的显示技术，以及“流光溢彩”、“舒适蓝”专利技术的硬实力，加之品牌与企鹅TV、阿里家庭娱乐、微鲸、奇异果TV、PPTV等内容服务商的深度合作，在海量内容资源的加持下，形成的软实力。

这一切让在考验重重下的飞利浦，在2016年，以超过15%的市场占有率，取得显示器市场第二名的好成绩。段振华明确指出，未来，飞利浦显示器还将继续细分市场，聚焦B2B、娱乐电竞专业领域，以用户为核心、打造适合生活、工作和娱乐的产品。

可见，当下的飞利浦已为“屏”规划出一条清晰的发展路径。而将目光拉回到眼下，飞利浦认为从5英寸小屏到144英寸大屏，从移动端到办公端，从家庭到户外等，能真正连接用户生活与工作各个场景的企业并不多，而这方面恰好是飞利浦的资源优势所在。

本次发布会推出的六大屏显产品则是最好印证。飞利浦正在布局一条全品类屏显的产品线：涵盖电视、显示器、手机、平板、VR、商业大屏在内的六大屏显领域，并发布多款新品：

电视——发布第一台配置“流光溢彩”专利技术的OLED电视，三款飞利浦8系新品及多款高端电视。

显示器——发布PerfectKolor精准8K显示器、M6电竞显示器、超薄广色域摩翼显示器。

手机——首发飞利浦智能手机X828、X598、X329及功能机E321和E316；在手机屏上还推出靠硬件支持的SoftBlue反蓝光技术。

平板——发布S626L、E1027新品，延续拍照和超长续航优势的，搭载飞利浦“舒视蓝”显示技术，深耕教育领域。

VR——发布飞利浦VR一体机，高配版本搭载骁龙820处理器，以及2.5K高清AMOLED屏；内容资源与微鲸合作，拥有专属直播通道。

商业大屏——飞利浦提供多种商业显示解决方案，具有的智能多点触控、多人操作、操作方便等特性，分别应用于商务会议、教育培训的电子白板系统，液晶拼接系统，以及数字标牌系统 。

就在新品发布的同时，飞利浦还特邀一名神秘CIO就职，不过这个CIO可不是首席信息官，而是围绕“屏”的CIO（Chief Image Officer）首席视觉体验官，冠捷集团独立董事曾文仲为其佩戴飞利浦员工牌，林志玲正式成为飞利浦屏显业务高管。

在飞利浦“视界新生态”战略的指引下，飞利浦各类屏显产品将会全面上线，线上线下全领域曝光，强化旗舰店和体验店，强化品牌门店的竞争力，营造多维度体验氛围，将互联网思维移植到线下，从而融合“互联网+”与线下，全线推动“视界新生态”。

“过去几年，飞利浦业务花了很多时间在转型、重整，现在终于回归到正常轨道。”段振华表示。