亚马逊献给世界读书日的”玫瑰“ 

每到4月23日“世界读书日”，都有一个“予人玫瑰，手留书香”的浪漫故事广为流传——这个故事昨天发生在北京，成为了“亚马逊邀你2017一起读”中国系列活动的“彩蛋”：现场，人们拿着一本书换回了一支玫瑰或者另一本书，这些书会被亚马逊赠给山区的孩子们。

CNET科技资讯网 4月21日 北京消息（文/周雅）：每到4月23日“世界读书日”，都有一个“予人玫瑰，手留书香”的浪漫故事广为流传——这个故事昨天发生在北京，成为了“亚马逊邀你2017一起读”中国系列活动的“彩蛋”：现场，人们拿着一本书换回了一支玫瑰或者另一本书，这些书会被亚马逊赠给山区的孩子们。

故事传说在西班牙加泰罗尼亚当地，一位美丽的公主被恶龙困于深山，最后被勇士乔治解救，公主回赠乔治一本书作为礼物，礼物象征着智慧和力量，这是西班牙加泰罗尼亚“圣乔治节”的传说，也是“世界读书日”的灵感，自那以后这个习俗便在当地传开。“予人玫瑰，手留书香”的故事很浪漫，亚马逊的全面阅读同样很浪漫。

2017年“世界读书日”来临之际，亚马逊在全球12个国家共同启动庆祝“世界读书日”系列阅读活动，提倡全民阅读。在中国，这个系列活动分成了三个部分：2017亚马逊挚爱阅读大使荐书分享、百人百个阅读故事社交分享、以及全面升级创新的公益活动——“Kindle书路计划”。开篇所述，就是“Kindle书路计划”的一种。此外，亚马逊中国还发布了“亚马逊中国2017全民阅读报告”，整合亚马逊、新华网和全民阅读官方网站发起的“全民阅读”调查数据以及亚马逊用户阅读行为分析，解析互联网时代大众的阅读行为和趋势。

亚马逊全球副总裁兼亚马逊中国总裁张文翊用“让阅读蔚然成风”评价了这一系列活动。

第一步，携手亚马逊挚爱阅读大使，激发大众阅读热情：亚马逊邀请众多作家、出版人、意见领袖和资深读者担任2017亚马逊挚爱阅读大使，并通过推荐私房阅读书单，通过线上和线下的各种互动与读者分享深刻的阅读故事及理念，向大众传递阅读的正能量。2017年首批亚马逊挚爱阅读大使包括毕飞宇、止庵、采铜、绿妖、王昱珩（水哥）等作家和意见领袖。

第二步，打造“100个人，100本书，100个故事”：为了推动大众阅读，亚马逊邀请了明星名人、作家、出版社、媒体、意见领袖、亚马逊员工和读者一起，在亚马逊网站以及社交媒体平台上分享他们的阅读故事，以及对他们影响至深的一本书。

作为该项目一个重要部分，亚马逊中国还联合优酷出品文化类名人读书节目《读书人》，俞敏洪、李敖、罗振宇、任家萱、六神磊磊、袁腾飞、安东尼、河森堡、潘晓婷、李光洁和乔欣等12位“读书人”将分别在节目中向观众倾诉阅读在他们的人生中所扮演的重要角色，并分享阅读为自己带来的思考、成长、甚至成功的故事。《读书人》节目将于2017年4月20日起在优酷视频平台独播。

第三步，Kindle书路计划升级，为孩子照亮成长之路：亚马逊中国和中国扶贫基金会自2015年一起发起Kindle“书路计划”，为偏远地区的小学生捐赠Kindle电子图书馆，消除城乡之间和地区之间存在的青少年阅读鸿沟。目前已经在四川、云南、贵州、河南、河北以及甘肃六省捐建了32所Kindle电子图书馆，惠及近14000名学生。经过两年时间，2017年“书路计划”将面向社会组织、企业和个人开放，社会各方力量将都能参与进来，直接通过中国扶贫基金会向偏远地区的小学捐建Kindle电子图书馆。

一起全民阅读

由亚马逊中国、新华网和全民阅读官方网站联合发起的“全民阅读”大调查共收到了近14,000份有效问卷。基于调查和亚马逊大数据分析，亚马逊中国发布了“亚马逊 2017全民阅读报告”，从阅读量、阅读时间、阅读介质、阅读目的、阅读内容、阅读场景、阅读分享等多个维度权威解析了中国读者的阅读偏好和趋势，这也是亚马逊中国连续第四年发布该报告。

从阅读报告整体来看，全民阅读发展趋势良好，受众的阅读热情和良好的阅读习惯不断培养，阅读内容及形式也越来越多样。调查显示，56%的受访者年度阅读数量超10本，并且85%的受访者同时使用纸电两种介质进行阅读，其中，90后和00后对于电子书的接受程度高于其他各年龄段，纸电“一起读”成为主流。同时，78%的受访者选择通过社交平台分享阅读有关的内容，与网友“一起读”成为数字阅读时代的独特行为。亚马逊中国的大数据显示，热门影视原著依然是畅销书榜的常客，《人民的名义》《三生三世十里桃花》持续畅销，诗词类节目“中国诗词大会”带火诗词类图书。

报告解读互联网时代读者的五大阅读行为趋势：趋势一：全民阅读氛围渐浓，人均10本以上受访者首次过半；趋势二：纸书电子书一起读成主流，电子阅读拉动整体阅读量；趋势三：青年读者成电子阅读主力，朋友推荐以及图书榜单影响青年读者购书；趋势四：从“阅独”到分享，阅读社交化日益明显；趋势五：纸质书读者偏“经典”，电子书读者更易受影视、综艺等热点影响。

读书吗？

阅读总量稳步增长 56%的受访者年读书超10本

中国民众中有一批阅读的“扛把子”，已经养成了良好的阅读习惯。56%的受访者年读书超10本，每天阅读半小时以上的人群则达到82%。

谁在读

书中自有黄金屋，“读书人”或许“更多金”

古语有云：书中自有黄金屋。数据证明，此言可能非虚。“亚马逊中国2017全民阅读报告”显示， 37%的受访者会安排固定的阅读时间，且阅读的计划性与受访者收入正相关，收入越高，有计划的安排阅读时间的行为就越普遍。看来要成为人生赢家，要先捧起手中的书。

男人来自火星女人来自金星？阅读仍然“男女有别”

33%的男性读者有明确阅读目，高于女性的23%。会安排固定阅读时间的受访者，男性以40%高于女性的33%，说明男性的阅读计划性更强。男性最主要的阅读类型包括更沉稳和更具有实用性“科普读物”、 “历史传记”、“社科人文”和“经济管理”。女性更偏爱感性一些的文学作品，“悬疑推理”、“绘本漫画”、“艺术/设计”、“网络文学”和“励志温暖”等图书类型也受到她们的青睐。

“自古英雄出少年” 90 后、 00 后成为电子阅读主力军

电子书作为阅读的重要形式，已经越来越多地被读者接受，而年轻一代更成为了电子阅读的生力军。“亚马逊中国2017全民阅读报告”显示，年龄越小，使用Kindle电子书阅读器进行电子阅读的占比也就越高，其中选择Kindle电子书阅读器的00后占比高达71%。而50后的这一占比为25%。同时，数据还显示，00后电子书完成率高于其它年龄段，移动互联网的“原生代居民”对于电子书比其他年龄段更加接受。报告还发现，90后最爱的类别有科幻悬疑、绘本漫画，而00后则是较爱读科普和英文！

读什么？

流行影视剧霸占书榜 《人民的名义》接棒《三生三世十里桃花》

2017年开头，几部大热影视剧把其原著推上了图书畅销榜。《三生三世十里桃花》在2017第一季度的Kindle电子书畅销榜上排名第二，科幻大片《降临》原著空降前十。此外，受近期电视剧《人民的名义》热播的影响，其同名原著与上映前一周相比，纸质图书销量增长了21倍，而电子书的增速更为显著，销量同比增长了191倍。

除了流行IP，还有“诗与远方 ”

流行IP霸占书榜的同时，经典作品却在时间的磨砺中愈发生辉。“亚马逊中国2017全民阅读报告”显示，“经典名著”在各个年龄段均是最受欢迎的阅读品类。2017年初热播的《朗读者》、《中国诗词大会》等电视节目更是带火了中国传统诗词经典图书的销量。在节目播出期间，诗词类电子书的销量提升了154%。2017年第一季度最畅销的诗词类电子书为《人间词话》、《唐诗三百首•宋词三百首•元曲三百首》、《海子诗全集》。

阅读追求更高阶，英文阅读受众越来越广

“高大上”的英文阅读已经越来越走进中国大众的阅读生活。亚马逊中国的大数据显示，过去一年进口原版电子书的阅读人数增长68%。而最受中国读者欢迎的原版英文电子书是《哈利波特》系列。目前《哈利波特》系列中英文版本都已经进入Kindle Unlimited电子书包月服务，供KU用户无限畅读。数据同时显示，一线城市领跑“最爱阅读英文书的城市榜”，更开放的经济文化环境让北上广深成为阅读英文原版书的主力群体。

亚马逊最“历久弥新”的17本畅销电子书 成就时代 “新经典”

东野圭吾的《解忧杂货店》、约翰•赫斯特的《你一定爱读的极简欧洲史》、刘慈欣的《三体全集》成为Kindle中国电子书店自上线以来最畅销的三本电子书。东野圭吾也成为Kindle中国电子书截至目前最畅销的作家。这些作品长期占据榜单前列，已经成为时代的“新经典”。

怎么读？

纸书电子书“我都爱”，纸电一起读的阅读时代到来

纸书的收藏感更强，电子书护眼、便携、储存量大，纸电各有优势，纸电一起读成为主流的阅读方式。“亚马逊中国2017全民阅读报告”显示，85%的受访者同时使用纸电两种介质阅读。电子阅读的普及率继续呈上升趋势，阅读过电子书的受访者比例比去年上升6个百分点，达到90%。不仅如此， 64%的受访者认为电子阅读帮助提升整体阅读量，电子书的便捷性让碎片时间得到更充分的利用。

从“阅独”到分享，阅读社交化日益明显

尽管阅读本身是一件相对独立的行为，但选书和阅读分享却随着社交平台以及数字化阅读的发展以多样化的方式对读者产生影响。调查显示，78%的受访者选择通过社交平台（微信、微博、豆瓣、知乎等）分享阅读有关的内容，17%的受访者会在电商平台留下读者评论。

短阅读风潮不减，碎片化知识价值彰显

生活节奏越来越快，篇幅短小、内容高质的短阅读电子书越来越受到青睐，知乎周刊、豆瓣作品合集等互联网UGC内容成为短阅读内容的热销单品。知乎短阅读作品《我在地铁 3 号线》《以色列：一个国家的诞生》《假性亲密关系》进入短阅读电子书榜单前十。豆瓣高分原创作品合集《你可能不知道的金融知识》《人精修炼教程》位列短阅读作品第6和第8。这些作品风格实用、内容有趣，帮助读者用较短的时间集中高效地了解某一领域的知识，对于终身学习时代中忙碌的现代人，碎片化阅读让阅读时刻在线，拥有不可替代的价值。

哪些城市在电子阅读上更胜一筹？

北诗词南经管 东流行西社科

中国幅员辽阔，不同地区的阅读选择和喜好不同。亚马逊中国过去一年的Kindle电子书用户阅读购买类别数据显示，北方作为古代的“中原”地区，在“最爱诗词电子书城市榜”中，占据8席，古都咸阳、洛阳等均在榜上。“最爱读影视剧原著电子书城市榜”排名中东部城市占9席，江苏省三市泰州、南通、扬州独占榜单前三。

而在过去一年的纸书与电子书的总榜当中，经管榜是南方城市的天下，占据“最爱读经管图书城市榜”8席，深圳、淮安、广州稳居前三。而“最爱社科类图书城市榜”的前三名被兰州、贵阳、昆明三大西部城市占据。

江浙阅读的“速度与激情”

在“电子书阅读完成率城市榜”、“电子书阅读速度城市榜”两大阅读硬指标榜单的20大席位中，江浙两省占据了11个，可谓撑起高效阅读的大半江山。其中，绍兴成为最大赢家，读书可谓“速度”又“激情”，成阅读速度城市榜和阅读完成率城市榜双料冠军。

阅读速度城市榜：读完100%的全部电子书中，平均所用时间最少的城市排名

阅读完成率城市榜：100%阅读完成的电子书占该城市总购买图书的占比