继林志玲、郭德纲、罗永浩、周星星(石班瑜)、TFBOYS导航语音包之后，高德地图再添高晓松语音包。

CNET科技资讯网 4月20日 北京消息：继林志玲、郭德纲、罗永浩、周星星(石班瑜)、TFBOYS导航语音包之后，高德地图再添高晓松语音包。

在昨天高德地图《晓说 活地图》的北京发布现场，作为阿里娱乐战略委员会主席的高晓松此次又多了一个身份——高德地图首席采集娱乐官，高晓松将帮助高德地图在导航专业、数据准确之外，更添轻松、个性的娱乐化基因。高晓松一上场就开始说故事，一把折扇，一脸轻松，现场就妥妥变成了“晓说”节目。与高晓松一起亮相的，还有高德的地图新品“活地图”。

高晓松当天说了很多段子，比如这些：

“我从小是一个地图迷，迷到什么程度？我们家人都以为我有病，我每天都在地图上背各种国家的首都，亚的斯亚贝巴(埃塞俄比亚首都)什么的，可能我想有一天真的会把这个世界看一看。”

“高德地图99%都是好处，但还有1%的坏处。这1%的坏处就是不会再走错路，人只有走错了路才会发现世界。人类最开始发现世界就是大航海时代，哥伦布地图画错了，走错了路，他以为自己去了印度，结果来到了美洲。哥伦布觉得世界有天堂，有上帝，所以他觉得世界是个乳房，上帝就在上面的点上，他想去找到这个点，所以他去航海了。”

“走错路发现世界，走对路发现自己。不管你走错路还是走对路，我想有一天高德把你走过的路全都记住。如果自己的走过的路和你手机里拍的照片匹配起来，那真的就是一本你的成长。”

高晓松对于地图的解读，或许给高德地图提供了一个升级的方向——基于地图的社交。但总而言之还是基于一张地图。

以地图为本的高德首次从底层技术变革的角度，诠释了下一代地图的发展方向。高德地图副总裁董振宁认为，“作为静态呈现工具的传统地图已经落伍，在大数据和深度学习的加持下，高德地图正从路活、车活和人活三个方面进化成动态智能的出行服务，也就是活地图。”

“活地图”是个技术范儿，摊开说就是“路活、车活和人活”，分别对应着地图基础数据采集方式的变革、城市交通大数据能力的释放以及地图产品的学习与进化。

路活：从传统采集到智能采集

“地图数据是地图服务最底层的根基，因此地图的竞争核心之一一直是数据采集能力的竞争。区别在于，过去完全依靠专业采集生产按计划作业，现在需要将大数据智能采集与专业采集结合，甚至让大数据成为基础数据采集的主导者。”董振宁介绍。

“高德正在采取一种全新的方式做地图，数亿的高德用户每天使用地图和导航服务，加上阿里巴巴大数据中的运单数据、物流数据、外卖数据等等，还有来自于高德服务的移动应用及政府交管的大数据，所以哪里的道路变化了，哪里的门址变化了，我们都可以很快知道。”董振宁表示：“我们已经使地图的静态数据实现动态更新，地图数据每一刻都不一样。”

以发现道路变化为例。用户、车辆走过的地方，都会形成位置轨迹点，这些轨迹点形成了路线。通过大数据挖掘技术，高德地图就可以很快发现哪里新开通了道路，哪里的道路过期了，甚至是哪个路口的交通规则发生了变化。

以POI信息变化为例。地图上众多的POI点，代表了大到火车站、机场，小到杂货铺、理发店在地图上的位置信息。高德地图通过UGC大数据，以及与阿里巴巴旗下口碑和菜鸟网络等深入合作，结合海量外卖数据和运单数据，可以更快捕捉到POI地址的变化，大大提升了用户体验。

目前，高德地图已经从更懂地图数据的公司，变成更懂地图大数据的公司，让静态数据动态变化。由此带来的数据优势，也成功转变成产品优势。根据艾瑞mUserTracker数据显示，高德地图最新周均DAU(20170403~20170409)达到3,989.18万。

车活：从实时交通到预测交通

光有道路、POI的及时更新还不够，路上跑的车是流动的，车流和交通事件都会导致实时路况不断变化。路况是出行感受的最直接影响因素，也是城市及高速交通亟需解决的问题。因此，交通大数据能力也是现阶段地图的核心竞争点。

流动的交通使路况变化万千，要做到精准的实时交通服务，就要做到分秒捕捉交通动态，这更离不开大数据的支撑。据了解，高德地图目前日均接收的浮动车定位超过200亿频次，月度覆盖的驾驶里程超过200亿公里，月度交通事件报送量也超过260万个。

除了互联网众包数据，通过与公安交警、交通管理部门的合作，引入城市交通政府权威数据，两者相辅构成了双生态的交通大数据。由此，高德地图同时实现多维数据的交叉验证，使得计算准确率大大提升。目前，高德地图上的交通事故、道路施工、管制等交通事件达到秒级上线；深红、红、黄、绿颜色代表的实时路况实现了分钟级更新；实时路况的准确率达到了90%以上。通过躲避拥堵功能，高德地图每天为用户节约时间达到400万小时。

而且高德地图在交通大数据领域的独有能力，是不仅可以捕捉、还原当前路网的真实交通状态，甚至可以对于未来的交通情况进行准确预测。高德地图目前研发的深度计算模型，将历史交通数据与天气情况、交通事件等综合影响因素纳入交通大脑，利用精确到道路级别的交通拥堵延时指数和先知算法模型，从而对于未来一个小时内、24小时内、甚至一周内的城市交通、道路交通情况进行准确预测。可以说，对于未来交通的预测，是交通大数据领域的又一个核心价值。

高德地图目前已经将自己的“车活”能力向社会公众和政府共享。高德地图通过交通大数据网站及交通报告的形式，以提升公众出行效率，改变行业信息的获取方式。此外，高德地图还赋能政府，通过智能红绿灯配时、交警管理平台、大型事件的交通疏导等定制化方案，帮助交管部门，升级“车活”在提高交通效率、减少城市拥堵上的作用。

人活：从统一地图到专属地图

高德地图通过学习海量用户行为，在功能扩展、场景细分和用户偏好学习方面不断进化。功能扩展方面，高德地图从最开始的三类出行方式(驾车、公交、步行)，现在已经扩展到五类出行方式(新增骑行和火车)，未来还会不断地挖掘用户更加细分品类的需求，不断地进行品类拓展，来满足用户更多维度的出行需求。场景方面，高德地图根据用户行为大数据，实现了不同场景下产品界面和功能优先级的动态调整。

偏好学习方面，高德地图的目标是让不同类型用户，甚至每个用户都获得量身定制的、更优的产品体验。例如，根据大数据进行分析，如果一名用户属于高富帅型，那么当该用户在住宿场景进行搜索的时候，高德地图优先推荐的可能就是五星级酒店。如果分析得出该用户是勤俭持家型，那么就要考虑优先推荐快捷酒店。

“未来用户需要一张活地图，地图行业未来的竞争也将聚焦于此。通过打破传统的地图生产方式和服务模式，打造以大数据为核心的地图底层新技术，高德地图已经处在行业最前沿。”董振宁说。

另外，针对即将到来的五一小长假出行高峰，高德地图将发布《2017年五一出行预测报告》。这是高德地图第9次在公安部指导下发布节假日出行预测报告，同时此次报告还将联合全国60多家交通管理部门共同发布，将往年小长假出行大数据与今年的实际情况相结合，为民众提供科学权威的出行指南。