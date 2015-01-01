小米发布年度旗舰手机小米6，展示用了7年打造的工艺极致

自从品牌创建的那天开始，小米就一直将应用行业内最高的应将配置看成是自己的任务，因此“为发烧而生”的口号也确实当之无愧。

CNET科技资讯网 4月20日 北京消息（文/齐丰润）： 自从品牌创建的那天开始，小米就一直将应用行业内最高的应将配置看成是自己的任务，因此“为发烧而生”的口号也确实当之无愧。4月19日，小米又带来了全新的年度旗舰手机小米6，这款国内首个搭载高通骁龙835移动平台的手机，再一次将性能推向了高点。

强大性能的基础自然是高端的硬件配置，据介绍，小米6在搭载高通骁龙835移动平台的同时，还配备了6GB大内存，实现了性能的全面提升。后置双摄像头，支持两倍光学变焦以及最大10倍数码变焦，四轴防抖技术也加入了其中。

小米6还采用了5.15英寸全高清屏幕，并加入“夜光屏”技术，让屏幕最低亮度可低至1尼特，护眼模式有效降低蓝光辐射，同时保证画面更接近真实色彩。 小米6还升级了全功能NFC，采用新一代NXP PN80T芯片，相比上一代在使用的感应强度上提升了50%，交易速度上提升了30%，支持地区也升级到了10个。

小米6采用3350mAh大电池，加上MIUI系统级省电优化，以及10nm处理器的低功耗优势，让小米6在待机时间上又有了极大的提升。支持三大运营商4G+网络，2x2双路WiFi让小米6大幅提升WiFi上网速率。

除了配件，小米6在手机工艺上也做出了突破，雷军称之为“小米手机7年历史上的巅峰之作”。小米6的外观设计当中首次应用四曲面玻璃，同时采用不锈钢高亮边框，更加坚固耐磨。小米6还同时发布了陶瓷尊享版，机身升级为四曲面陶瓷，并将双摄像头装饰18K金。

除了产品介绍之外，雷军自然而然的介绍起了小米在技术、渠道、布局等方面取得的成绩。截止到2017年3月28日，小米的全球专利授权量已达4043件，其中国际专利达到了1887件。

同时，小米的国际化也在加速阶段，在2016年第四季度顺利拿下印度市场份额第二之后，在印尼、俄罗斯、巴基斯坦、乌克兰、以色列等国家，也迅速的占领着市场。

在布局国外市场时，小米依然将眼光投向了国内的线下市场，加速着新零售的布局。4月8日，小米在北京的第四家门店在世贸天阶开业，这也是小米第一次挺进北京核心商圈，目前为止，小米线下店的数量已经达到72家。据相关数据显示，目前小米之家的坪效已经达到26万元。

雷军透漏：小米之家在3年内将会突破1000家，整体收入将会在5年内突破700亿。未来，线下的小米之家将会和线上的小米商城一样，成为米粉最方便的高效购物平台。

据悉，小米6将于4月28日上午10点首发，首发渠道包括小米商城、小米之家、天猫、京东、苏宁易购以及线下核心专区门店。小米6手机分为亮黑、亮白、亮蓝三种配色，其6GB+64GB售价仅为2499元，6GB+128GB售价为2899元，陶瓷尊享版售价为2999元。