网络电影的“前6分钟”是一个怪圈，优酷、阿里文学、阿里影业投10亿资源求变

网络电影行业经常会提到三要素“片名 海报 前6分钟”，然而这个理论在优酷副总裁刘开珞的眼里却是一个怪圈。

CNET科技资讯网 4月19日 北京消息（文/周雅）：网络电影行业经常会提到三要素“片名 海报 前6分钟”，然而这个理论在优酷副总裁刘开珞的眼里却是一个怪圈——现在的网络电影基于点击量，形成“一个有效的点击作为一个基础的付费单位来分账”的模式，这种模式有一系列的负面连锁反应，导致网络电影的关注点只在于片名刺激、海报吸睛、能让人看够前6分钟就算“成功”了，直接的结果是，制作商更注重在营销端和眼球经济，缺乏提升内容品质的动力。

现在，优酷希望打破这个怪圈，改变网络电影目前的格局。4月18日在北京，优酷携手阿里文学、阿里影业，共同投入10亿资源，启动“HAO计划”，为网络电影内容生产者提供包含开放的平台、开放的IP、开放的资源在内的一站式服务。所谓的“HAO计划”，“H”代表行业新展望（Hope），“A”代表艺术（Art），“O”代表开放（Open）。

优酷副总裁刘开珞

做网络电影的“水电煤”

在三个联合发起方中，阿里文学提供的是开放的IP。在这里，就着阿里文学，我们回顾一下网络文学的几个阶段。从2004年起，网络文学大规模商业化，以内容为主；到了2010年，移动阅读的兴起开始了第二个阶段渠道为王。发展到2016年前后，网络文学进入了一个新的时代，我们叫它用户创造，内容为王的时代。

久而久之，行业呈现出来两个状态，一个是网络文学的从业者、作者更加注重IP的培育，以及如何去激活这样一个产业链。同时，大家发现，只有进行包括文学、影视、游戏的联动，跨界的合作，才能够共同把IP的产业链做大。

阿里文学总编辑周运表示，阿里文学过去两年内以IP内容为核心，进行了一系列布局。一方面在充分尊重作者意志的前提下进行全版权签约；同时，联动作者与内容提供商的版权代理，为IP找到孵化渠道。在整个过程中，阿里文学从IP的选题、策划阶段就会有专门的高级编辑组进行跟进，并且会根据作品在平台上的数据表现，去跟作者沟通，让其按照更合适的方式进行后续的创作。如今，阿里文学和优酷的合作，将确保网络电影IP的供给和分发。

阿里影业娱乐宝则提供开放的资源，将从项目融资、广告植入、衍生授权和整合营销四个方面为网络电影赋能。阿里影业整合开发业务资深总监董方列举了《三生三世十里桃花》的案例，娱乐宝将其做到了三亿左右的成交，从内容到商品的设计、到最后的销售、结算整个链路来包装。

具体而言，阿里影业娱乐宝接到每一个IP合作的时候，都会给这个IP做一个所谓的IP品牌手册，手册的内容包括从定性到定量两个维度——定量有跟集团的大数据部门商业基本部合作，去抓取数据，数据覆盖淘系的浏览数据、阿里生态圈跟内容相关的数据和外网的数据，整个数据挖掘之后，再去搜集这个IP背后受众的人群，通过人群画像，反过来把所有数据联系起来，剥离出更多价值；定性的角度来看，阿里影业娱乐宝团队会进行IP核心元素的抽离、风格的提炼，让用户对IP背后人群有一个定性的认知。并且，为每一个IP开发它的不同的风格、不同系列的图库，寻求规划更多品类。

在整个衍生品授权的链路中，阿里和IP双方从头到尾都知道这个衍生品开发的业务，双方有的放矢。背靠海量淘系商家的娱乐宝，愿景是成为助力优酷网络电影崛起的一支“奇兵”。

阿里文学CEO黎直前表示，阿里巴巴文化娱乐集团正在打造文化娱乐产业全链路的新基础设施：“从网络文学到网络电影，未来将引入更多合作方和资源，帮助优质的网络电影发展超级网剧、电视剧、院线大电影等衍生产品。”

在这里，你可以自己“开店”

优酷将打造自运营开放平台，网络电影生产者（内容生产者）可以在优酷开设自己的“店铺”，上传电影后，自主定价并在“店铺”里运营，吸引自己的粉丝，接受打赏，各项收入可在后台自动结算，构建“自成长体系”。

未来，这一开放平台不仅会解决从“商家”到“买家”的问题，还将挺进行业上游，帮助内容供应商找到合适的导演、编剧、后期制作、宣传公司……

在内容端，优酷将向所有IP源头开放，接受包括文学、电视剧、网剧、音乐、游戏、动漫在内的全品类IP孵化成网络电影，为行业带来更多的新鲜血液。

值得一提的是，优酷、阿里文学还将联手芒果娱乐，把马伯庸名作《西游摇滚记》改编为系列网络电影，这也是马伯庸文学作品的首次影视化。另一部阿里文学IP《刑凶手札》，将由泰海影视改编，著名导演沈严担任监制，将要被包装成“中国版《神探夏洛克》”。两个项目都将于今年在优酷独家上线。

用新分账模型，抬高好内容收益的“天花板”

针对开篇所提到的网络电影行业的“三要素”痛点，优酷也想到了解决办法——开放新分账模型，引入“播放时长”和“会员拉新”两个维度，评估一部网络电影的贡献，优酷希望，网络电影行业还是应该回归内容价值。

另外，优酷还将推行网络电影单片点播，创造独立于会员收入的网络电影市场。单点分成、会员分成、广告分成将贯穿一部网络电影的分账生命周期，抬高好内容收益的“天花板”。

阿里巴巴文化娱乐集团大优酷事业群总裁杨伟东表示，优酷网络电影的目标是鼓励“好内容”，携手“好伙伴”，催生“好生态”。优酷凭借自身开放的平台，又有阿里大文娱版块内开放的IP、开放的资源加持，势必在网络电影行业内刮起一阵“好风”。

在笔者看来，是不是杨伟东所说的“好风”或许只能等市场和观众考量，不过，这一天的北京确实刮起了一阵春风。