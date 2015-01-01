翱旗科技发布四款新品，欲打造产品化、通用化DT服务

4月13日，翱旗科技在京召开了数据领域通用化产品发布会，会上，翱旗科技全面展示了其在数据领域的完整技术路线和通用化产品。

CNET科技资讯网 4月14日 北京消息（文/齐丰润）： “数据”已经成为了信息时代的石油，但就目前来看，并非每家企业都能够有效将数据利用起来，所以数据能力也成为了越来越多企业进行投入的方向。

4月13日，翱旗科技在京召开了数据领域通用化产品发布会，会上，翱旗科技全面展示了其在数据领域的完整技术路线和通用化产品。

数据从产生开始，必然要经历“数据采集与融合、存储与计算、剖析与管理、挖掘分析、数据展现”等全过程才能体现数据蕴含的价值和力量。而针对上述数据的处理工程，翱旗科技分别推出了数据集成交互产品（R7-DIP）、数据融合平台（R7-DCP）、分布式数据库（Tarot-DDBS）和智能分析平台（Tarot-AI）四款通用产品和平台，展示了其开放式、立体化的产品生态结构和“通用化、自动化、智能化”的数据服务产品化能力。

R7-DIP是新一代数据采集、连接和集成交互的产品，以解决数据的实时流转，提高数据的活跃度，实现任何数据类型在全组织范围内无障碍互通。

R7-DIP能够实时感知数据源的数据变化，秒级进行数据同步；不仅可以支持结构化数据，还能够支持来自机器/传感器、地理位置设备、点击流、文件、社交订阅源、日志文件、图片和视频等各类型数据；区别传统的接口方式， R7-DIP采用中间部署架构，不在数据源端和目标端安装任何插件，也无须二次接口开发；全程无代码、界面化管理配置、数据流程可视化，极大地减轻了开发、调试、部署、运维等工作，使之标准化、流程化、所见即所得。

R7-DCP数据融合平台是为企业提供自动数据集成、全面数据管理、精准数据服务、智能数据融合的整套解决方案。目标是帮助用户建立一种数据大平台与碎片化应用结合的数据生态系统，构建起从数据产生到数据应用的整套机制。适用于智慧城市、智慧制造等需求复杂的混合场景，注重帮助用户应对数据时代所面临系统架构的能力实现。

Tarot-DDBS由分布式数据库、分布式对象存储和分布式文件系统三大子模块构成，相比传统数据库体量更轻、性能更优。产品能够实现任何格式文档、海量数据的高速摄入和读取并具有高性能计算和无限扩展性，更适用于企业的任何数据分析与挖掘、大数据存储与计算、高并发数据服务等场景。

Tarot-AI大数据挖掘分析平台能够实现快速自动化建模，是一个技术门槛低、投入见效快、快速迭代、不停试错的大数据平台。塔罗内置126中预处理组件和几十种通用算法，通过配置即可完成大数据建模，界面友好、全流程可视化。据介绍，下一步塔罗的目标是实现大数据应用的全程自动化和智能化。

值得一提的是，翱旗科技此次所展现出的不仅是数据底层技术的领先能力，更重要的是其清晰的发展路线以及在“通用化、自动化、智能化”理念下高度易用、标准通用的产品形态和营销模式。

对于大数据行业来说，大部分企业所提供的都是数据服务，而能够真正拿出产品的企业并不多。翱旗科技全心投入底层技术的研究，并致力于将数据技术转化成产品，让人们可以从长周期和复杂的项目服务形式转变成“即装即用、所见即所得”的通用产品模式。